Бензема 5 лет не мог вернуться в сборную. Ссорился с главой федерации, обвинял Дешама в связи с расистами, против был даже Макрон

2017: Ле Грэ аккуратно переместил вопрос к Дешаму – весь год твердил, что Бензема не отстранен, а выбор делает главный тренер. Дешам с нежеланием отвечал на вопросы об отсутствии игрока, намекая на высказывания Бензема. «Другие футболисты позволяли себе неподобающие заявления в мой адрес, и это не помешало им вернуться в сборную», – говорил Дешам.

В конце года, похоже, смирился и Бензема: «У меня нет никаких разногласий с тренером, но я понимаю, что пока он остается в команде, меня в нее не пригласят».

2018: перед ЧМ поругались Бензема и Ле Грэ. Президент сказал, что у сборной появился игровой стиль, поэтому обратной дороги нет, а игрок раскритиковал высказывание. «Карьера в сборной Франции для него закончена», – ответил Ле Грэ.

Вмешался даже президент Франции Эммануэль Макрон: «Я доверяю Дешаму. Порой бывает так, что даже один очень талантливый игрок может разрушить атмосферу в команде».

2019: все уже и так привыкли, да и Бензема реагировал спокойнее: «Не собираюсь сводить себя с ума в ожидании вызова в сборную Франции». «Это спортивное решение. Точка», – сказал Дешам. «Его карьера в сборной завершена», – повторил Ле Грэ.