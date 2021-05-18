Бензема 5 лет не мог вернуться в сборную. Ссорился с главой федерации, обвинял Дешама в связи с расистами, против был даже Макрон
8 октября 2015 года Бензема забил два гола Армении в товарищеском матче и с тех пор больше не выступал за Францию. Дидье Дешам пригласил его только спустя 5,5 лет – и сразу на чемпионат Европы.
Ту скандальную историю вы помните:
- В ноябре 2015-го полиция арестовала Карима Бензема, расследуя дело о шантаже интимным видео в отношении Матье Вальбуэна.
- Было ли видео на самом деле – так и неясно, оно нигде не опубликовано.
- Разбирательства продолжаются до сих пор. На октябрь 2021-го намечено очередное судебное заседание – Бензема грозят тюрьма и штраф.
Ни Вальбуэна, ни Бензема с тех пор больше не играли в сборной. Вальбуэна с тех пор играл, то в Турции, то в Греции, а теперь ему 36. Бензема же заканчивает 12-й сезон в «Реале» и вообще не снижает темпы результативности (кроме сезона-2017/18).
Бензема и Вальбуэна судятся уже шестой год. Все из-за шантажа видео, которое так никто и не увидел
Почему Бензема был исключен:
- Решение о его исключении принял лично президент французской футбольной федерации Ноэль Ле Грэ.
- Министр спорта Франции назвал решение мудрым.
- Дидье Дешам хотел максимально обезопасить сборную от скандалов и согласился с таким решением ради обстановки в коллективе: «Самое важное – команда».
Как менялось по годам:
2015: Ле Грэ говорил, что уважает Бензема и ждет, что ситуация изменится. Бензема в ответ на исключение написал, что уважает решение и верит президенту. Через месяц Ле Грэ изменил тон: «В этом деле он ввязался в глупость. Это было по-ослиному глупо».
2016: в апреле Бензема сам сообщил, что не едет на Евро. «Спортивные результаты являются важным, но не единственным критерием, который учитывается при отборе игроков», – намекнул Ле Грэ, объясняя решение федерации. В июне сказал, что это отстранение – не пожизненное.
Ситуацию внезапно обострил сам Бензема: «Дешам поддался давлению со стороны расистской части Франции». На стене дома Дешама после этого появилась надпись «расист». Возмутился даже Патрис Эвра: «Это просто ни на чем не основанная ложь».
2017: Ле Грэ аккуратно переместил вопрос к Дешаму – весь год твердил, что Бензема не отстранен, а выбор делает главный тренер. Дешам с нежеланием отвечал на вопросы об отсутствии игрока, намекая на высказывания Бензема. «Другие футболисты позволяли себе неподобающие заявления в мой адрес, и это не помешало им вернуться в сборную», – говорил Дешам.
В конце года, похоже, смирился и Бензема: «У меня нет никаких разногласий с тренером, но я понимаю, что пока он остается в команде, меня в нее не пригласят».
2018: перед ЧМ поругались Бензема и Ле Грэ. Президент сказал, что у сборной появился игровой стиль, поэтому обратной дороги нет, а игрок раскритиковал высказывание. «Карьера в сборной Франции для него закончена», – ответил Ле Грэ.
Вмешался даже президент Франции Эммануэль Макрон: «Я доверяю Дешаму. Порой бывает так, что даже один очень талантливый игрок может разрушить атмосферу в команде».
2019: все уже и так привыкли, да и Бензема реагировал спокойнее: «Не собираюсь сводить себя с ума в ожидании вызова в сборную Франции». «Это спортивное решение. Точка», – сказал Дешам. «Его карьера в сборной завершена», – повторил Ле Грэ.
2020: Ле Грэ восхитился сезону Бензема, назвав его лучшим в карьере. Бензема сделал ретвит с хохочущими эмодзи. «Лучше посмеюсь», – подпись Бензема.
2021: высказался Дешам – все о тех же словах про расизм: «Здесь была пересечена черта. Это опорочило мое имя, мою семью. Для меня такое неприемлемо». Было это в начале года. Потом уже и не велись разговоры о том, поедет ли Бензема на Евро: сборная Франции – чемпион мира, у нее полно кадров, а Бензема не вызывается слишком давно.
Еще в конце апреля стало известно, что заявка сборной Франции будет опубликована 18 мая. До этой даты касаемо Бензема не велись практически никакие разговоры. А 18 мая все ведущие издания Франции написали о том, что Бензема точно будет включен в число 26 игроков команды.
Что изменилось в игровом плане по сравнению с прошлыми годами?
Пока видится, что острой необходимости у Дешама призвать Бензема не было – Франция прекрасно справлялась и без него. Значит, что-то произошло, о чем мы скоро узнаем и от игрока, и от тренера.