Дидье Дешам

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Осмысляем вылет Франции. Самоубийственные решения Дешама, предстартовый скандал, слишком тяжелая группа
#Франция
Возвращение Бензема – это тревожно. Он никогда не пел гимн, давно не играл в схеме с двумя форвардами, а в команде будет ветераном
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#Карим Бензема
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Бензема 5 лет не мог вернуться в сборную. Ссорился с главой федерации, обвинял Дешама в связи с расистами, против был даже Макрон
#Карим Бензема
Каким был футбол 20 лет назад. Фотохроника
#Лига чемпионов
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