Осмысляем вылет Франции. Самоубийственные решения Дешама, предстартовый скандал, слишком тяжелая группа

Как это понять и осознать. До четвертьфинала Евро не дошел главный фаворит турнира и действующий чемпион мира.

Мы включили сюда все причины, которые каким-то образом могли повлиять на такой исход.

Франция могла вымотаться в тяжелой группе

⚡️ Французы обыграли немцев в энергозатратном матче.

⚡️ Вынуждены были отыгрываться в игре с бешеными венграми.

⚡️ Перестреливались по пенальти с португальцами – стихло ближе к концу.

В игре против Швейцарии Франция провалила первый тайм, что отметил и Дидье Дешам. При счете 3:1 Франция вообще исчезла и появилась только во втором овертайме, но так и не избежала послематчевых пенальти. Фактически выиграла одна всего один матч и четырех, да и тот из-за автогола.

Так уже вторая команда из группы F покинула турнир – Португалия ранее уступила Бельгии. Германия еще свой матч не сыграла.

Тактику Франции в игре толком никто не понял

Что мы знали изначально:

🟦 Франция все три матча в группе сыграла со схемой в четыре защитника (4-3-3 или 4-2-3-1).

🟦 У Франции проблемы с травмами, хотя практически все – игроки подмены. Главная неприятность – эпидемия на левом фланге: выбыл Динь, нездоров Эрнандес.

🟦 Дешам раньше не скрывал, что экспериментировал со схемой в три защитника. Например, так было в паре игр Лиги наций, в матче квалификации к Евро.