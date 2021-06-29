Осмысляем вылет Франции. Самоубийственные решения Дешама, предстартовый скандал, слишком тяжелая группа
Франция проиграла Швейцарии в 1/8 финала Евро-2020. Слишком драматичный матч, чтобы игнорировать его главные события:
💥 0:1 от Сеферовича в начале матча.
💥 2:1 от Бензема в начале второго тайма – для дубля хватило 103 секунд.
💥 3:1 – красивый гол Погба.
💥 3:3 – это швейцарцы вернулись в последние десять минут основного времени с голами Сеферовича и Гаврановича.
💥 И 5:4 в серии пенальти в пользу Швейцарии. Единственный удар не реализовал Килиан Мбаппе. Франция едет домой уже после 1/8 финала.
Как это понять и осознать. До четвертьфинала Евро не дошел главный фаворит турнира и действующий чемпион мира.
Мы включили сюда все причины, которые каким-то образом могли повлиять на такой исход.
Франция могла вымотаться в тяжелой группе
⚡️ Французы обыграли немцев в энергозатратном матче.
⚡️ Вынуждены были отыгрываться в игре с бешеными венграми.
⚡️ Перестреливались по пенальти с португальцами – стихло ближе к концу.
В игре против Швейцарии Франция провалила первый тайм, что отметил и Дидье Дешам. При счете 3:1 Франция вообще исчезла и появилась только во втором овертайме, но так и не избежала послематчевых пенальти. Фактически выиграла одна всего один матч и четырех, да и тот из-за автогола.
Так уже вторая команда из группы F покинула турнир – Португалия ранее уступила Бельгии. Германия еще свой матч не сыграла.
Тактику Франции в игре толком никто не понял
Что мы знали изначально:
🟦 Франция все три матча в группе сыграла со схемой в четыре защитника (4-3-3 или 4-2-3-1).
🟦 У Франции проблемы с травмами, хотя практически все – игроки подмены. Главная неприятность – эпидемия на левом фланге: выбыл Динь, нездоров Эрнандес.
🟦 Дешам раньше не скрывал, что экспериментировал со схемой в три защитника. Например, так было в паре игр Лиги наций, в матче квалификации к Евро.
Что было в матче со Швейцарией:
🟥 Дешам отмел вариант с выходом налево Дюбуа (все-таки изначально он правый защитник).
🟥 Дешам выставил трех центральных защитников – в тройку к Кимпембе и Варану добавился Лангле, который до этого на турнире не играл. Спорное решение – отодвинуть игрока центра поля Рабьо на весь левый фланг в схеме 3-4-1-2.
🟥 Франция проиграла Швейцарии первый тайм, да еще и пропустила из-под Лангле. Дешам после перерыва выгнал Рабьо на левый фланг защиты, убрал Лангле и перешел на четыре защитника.
🟥 Заработало лучше, стало 3:1, но потом с того же фланга Франция пропустила голевую подачу, а в конце ее прибила несогласованность в защите.
Еще Дешам в третий раз на турнире делал обратные замены – в двух прошлых матчах Динь и Дембеле уходили с поля из-за травм, но почему сейчас был заменен Коман – еще предстоит понять. Как и замену Гризманна на Сиссоко еще перед овертаймом.
Многие сыграли ниже своего уровня
Просто цифры:
🔢 Франция сыграла всего один матч на ноль. В остальных в общей сложности пропустила шесть голов (два с пенальти). С линией защиты из игроков «Баварии», «ПСЖ» и «Реала».
🔢 Канте в матче со Швейцарией подправил цифры перехватов – сделал шесть, за прошлые три игры – пять в общей сложности. А статистика УЕФА выдает восемь проигранных отборов из десяти.
🔢 Франция забила семь мячей, четыре из них на счету Бензема.
🔢 Гризманн по «гол плюс пас» – 1+0. Единица – это гол с близкого расстояния венграм.
🔢 Мбаппе по «гол плюс пас» – 0+1.
Бензема вряд ли можно в чем-то винить, но возникает вопрос – не подломило ли игру в атаке перестроение под него прямо перед стартом Евро. Так Мбаппе и Бензема вынуждены были сыгрываться уже по ходу турнира, а Бензема еще и привыкал к схеме в два форварда, по которой не играл в «Реале». Но он свое забил. А остальные?
Непонятная история с Мбаппе и Жиру
📣 Перед Евро Оливье Жиру пожаловался после одного из товарищеских матчей, явно намекнув, что у него нет взаимопонимания с Мбаппе. Сам Мбаппе говорил, что его эти слова задели, и пожелал не выносить такое на публику.
📣 У Жиру еще и была история с Бензема, который как-то бросил фразу об их сравнении: «Не надо путать «Формулу-1» с картингом». Фраза это припоминалась регулярно прямо перед Евро, так что оба вынуждены были ее комментировать снова.
Какие взаимоотношения сложились у всех форвардов внутри команды – неизвестно. Повлияли ли эти истории на выступления – неясно. Но сам факт того, что они были – позволяет строить предположения. Крепкий коллектив не может рассыпаться за десять минут, как это было в конце основного времени.
Ноль голов Мбаппе и переоцененная смелость
Парадоксально. С одной стороны, не осталось ощущения, что Мбаппе провалил турнир по игре.
✳️ Он все время был активен. Нельзя сказать, что часто выключался или был ленив.
✳️ Из-за него состоялся автогол Германии.
✳️ Он забил гениальный гол немцам, отмененный из-за микроофсайда.
✳️ Заработал пенальти в игре с Португалией.
✳️ Отдал классный ассист на Бензема в матче со Швейцарией.
С другой, цифры говорят ярче всего остального. Всего три удара в створ. Больше запоротых обводок, чем удачных. Ключевых пасов всего пять. А главное – злосчастный ноль забитых голов.
Бить пятый пенальти при счете 4:5 – гигантская ответственность. С одной стороны, имел право: в сезоне-2020/21 он бил десять пенальти и промазал только однажды – в игре сборной против Казахстана.
С другой, хоть и 22-летний лидер сборной Франции, хоть и чемпион мира, но опыта таких серий в таких турнирах у него нет. Пятый удар должен наносить куда более опытный человек. Мбаппе посчитал себя достаточно опытным. И не справился.
* * *
Французские игроки и тренер после матча говорят в один голос: проявили слабость, обязаны были заканчивать при 3:1. Это самое легкое, но и самое логичное объяснение – при всей упертости соперника Франция не имела права так легко отдавать матч.
Поэтому не самые идеальные отношения, некоторые тактические просчеты и усталость/невезение/травмы – никак не могут служить оправданием вылета основного фаворита турнира в первом же раунде плей-офф.