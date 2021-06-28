Форвард Швейцарии провалил первые матчи, но потом грохнул дублем Франции из-под разных защитников
Швейцария открыла счет в матче 1/8 финала на Евро-2020, гол на 15-й минуте в борьбе с Клеманом Лангле забил Харис Сеферович. Четко пробил головой после фланговой подачи.
После первых двух матчей Сеферович получил тонну критики, а теперь – герой нации, как бы все ни закончилось. Как у него складывался турнир:
🔴 Стартовый матч против Уэльса. У Сеферовича четыре голевых момента. Два удара с линии штрафной – не в створ, скидка Эмболо и удар с близкого расстояния – не в створ. В итоге – четыре удара, ноль в створ, а Швейцария потеряла важные очки, сыграв 1:1.
🔴 Матч против Италии. Сеферович пропал. Ни разу не ударил по воротам и вообще был заменен после первого тайма. «Гавранович выходит вместо почти не существовавшего Сеферовича», – реакция репортера УЕФА Вьери Капретты.
От La Gazzetta dello Sport Сеферович получил самую низкую оценку в команде – всего 4 по десятибалльной системе.
🟢 Матч против Турции. Несмотря на критику, заупрямился главный тренер Швейцарии Владимир Петкович и поставил тот же дуэт в атаке – Эмболо-Сеферович. Уже на шестой минуте Сеферович красиво пробил издали и открыл счет. Всего 22-й гол за 77 матчей в сборной, но зато какой важный. Да еще точность наладил – три удара в створ из пяти. Даже три ключевые передачи сделал.
Швейцарцы победили, а Сеферовича похвалило швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung. Сам он ответил прессе: «Не нужно критиковать перед игрой. Критика уместна после».
🟢 И матч плей-офф с Францией. Уже на 15-й минуте Сеферович замкнул кросс Цубера, который сделал свою четвертую голевую передачу за два матча.
Наш знакомый швейцарец Цубер отдал три голевых за матч. Как у него вообще дела и чем он сейчас живет?
Сеферович выступает за «Бенфику». Примерно так же – от резкой критики до громких похвал. Просто взгляните на статистику матчей и голов по сезонам:
❄️ Сезон-2017/18: 20 матчей – 4 гола.
☀️ Сезон-2018/19: 29 матчей – 23 гола.
❄️ Сезон-2019/20: 30 матчей – 5 голов.
☀️ Сезон-2020/21: 31 матч – 22 гола.
А еще Сеферович одним движением головы больно ударил по эксперименту Дидье Дешама. Из-за проблем с травмированными левыми защитниками Франция перестроилась на игру в три центральных защитника. В тройку к Кимпембе и Варану вышел Лангле, который появился на турнире впервые.
Именно из-под него Сеферович и забил этот гол.
UPD. Это было еще не все. При счете 3:1 в пользу Франции Сеферович забил еще один гол головой, уже при схеме 4-4-2 у Франции и в противоборстве с Вараном. Фееричный матч швейцарского центрфорварда на четвертом для него крупном турнире сборных. Раньше был лишь один гол (Эквадору на ЧМ-2014).