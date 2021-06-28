Форвард Швейцарии провалил первые матчи, но потом грохнул дублем Франции из-под разных защитников

После первых двух матчей Сеферович получил тонну критики, а теперь – герой нации, как бы все ни закончилось. Как у него складывался турнир:

🔴 Стартовый матч против Уэльса. У Сеферовича четыре голевых момента. Два удара с линии штрафной – не в створ, скидка Эмболо и удар с близкого расстояния – не в створ. В итоге – четыре удара, ноль в створ, а Швейцария потеряла важные очки, сыграв 1:1.

🔴 Матч против Италии. Сеферович пропал. Ни разу не ударил по воротам и вообще был заменен после первого тайма. «Гавранович выходит вместо почти не существовавшего Сеферовича», – реакция репортера УЕФА Вьери Капретты.

От La Gazzetta dello Sport Сеферович получил самую низкую оценку в команде – всего 4 по десятибалльной системе.

🟢 Матч против Турции. Несмотря на критику, заупрямился главный тренер Швейцарии Владимир Петкович и поставил тот же дуэт в атаке – Эмболо-Сеферович. Уже на шестой минуте Сеферович красиво пробил издали и открыл счет. Всего 22-й гол за 77 матчей в сборной, но зато какой важный. Да еще точность наладил – три удара в створ из пяти. Даже три ключевые передачи сделал.

Швейцарцы победили, а Сеферовича похвалило швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung. Сам он ответил прессе: «Не нужно критиковать перед игрой. Критика уместна после».