Стивен Цубер

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Футбол
Цубер – лучший ассистент Евро-2020. Три из четырех ассистов он отдал за один матч
#Стивен Цубер
Футбол
🇨🇭 Цубер отдал четыре ассиста на Евро и повторил рекорд турнира
#Евро-2020
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25 вещей, которые сделали этот Евро уникальным
#Евро-2020
Наш знакомый швейцарец Цубер отдал три голевых за матч. Как у него вообще дела и чем он сейчас живет?
#Стивен Цубер
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