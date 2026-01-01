Стивен Цубер

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Футбол
Цубер – лучший ассистент Евро-2020. Три из четырех ассистов он отдал за один матч
#Стивен Цубер
Футбол
🇨🇭 Цубер отдал четыре ассиста на Евро и повторил рекорд турнира
#Евро-2020