Стивен Цубер

Лента
Материалы
Новости
25 вещей, которые сделали этот Евро уникальным
#Евро-2020
Наш знакомый швейцарец Цубер отдал три голевых за матч. Как у него вообще дела и чем он сейчас живет?
#Стивен Цубер