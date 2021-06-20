Наш знакомый швейцарец Цубер отдал три голевых за матч. Как у него вообще дела и чем он сейчас живет?
Швейцария – Турция – 3:1. Красивые мячи забивали Шакири и Сеферович. Но теневым героем стал Стивен Цубер. Тот самый Цубер, который раньше играл в ЦСКА. Цубер отдал три голевые передачи и повторил рекорд португальца Кошты от 2000 года – тогда Кошта стал первым игроком в истории, отдавшим три ассиста в одном матче Евро.
Цубер приехал в ЦСКА в июле-2013 («Грассхоппер» получил за него 3,6 млн евро). В России он отыграл 40 матчей, забил 1 гол, отдал 4 голевые, стал чемпионом страны и дважды брал Суперкубок. А потом укатил в «Хоффенхайм». Главные чекпоинты из его дальнейшей карьеры:
• У Цубера был сложный адаптационный период в «Хофенхайме». В первом сезоне он чередовал матчи в запасе, выходы в основе и на замену. В феврале-2015 тренер «Хоффенхайма» Маркус Гисдоль сказал:
«Цубер отличный игрок, это видно по тренировкам. Но он не может раскрыться в матчах. Ему не хватает мощи. Без нее невозможно стать постоянным футболистом в основе клуба Бундеслиги».
• Летом-2015 «Хоффенхайм» в товарищеском матче разнес «Байерталь» – 16:0. Цубер забил пять голов за 11 минут.
• Небольшой прогресс случился после назначения Юлиана Нагельсманна на должность главного тренера «Хоффенхайма». Нагельсманн говорил: «Цубер – очень умный и креативный игрок. Эти качества помогут ему стать лидером «Хоффенхайма».
Но в середине сезона-2015/16 Цубера замучили мелкие травмы, и он много матчей провел в запасе.
• В апреле-2016 столкнулся с Фабианом Шером на тренировке и получил перелом черепа.
• Как изменился Цубер после перехода Нагельсманна? Стал более профессионально относиться к тренировкам. Он начал заниматься дополнительно на базе «Хоффенхайма», переехал в пригород Зинсхайма (потому что там тише и уютнее). Ради улучшения формы он даже пересмотрел питание:
«Паста? Нет, не люблю макароны. Мясо? Редко. Овощи? Вот это я ему много. Теперь даже ограничил себя в сладком. Могу покрошить немного шоколада в мюсли – вот и все. Чтобы набрать лучшую форму, нужно правильный подход ко всему».
• В качестве игрока «Хоффенхайма» приехал на чемпионат мира в Россию и вместе со Швейцарией дошел до 1/8 финала турнира. Самый яркий момент – гол Бразилии. После этого многие бразильцы сказали, что Цубер фолил. Он отвечал: «Вранье, не было там никакого нарушения».
А про Россию говорил: «Очень рад вернуться в Россию, мне здесь было хорошо, вспоминаю те времена в ЦСКА с радостью. Круто, что забил».
• В первой половине сезона-2018/19 отдалился от основы «Хоффенхайма» и ушел в аренду в «Штутгарт». Там он даже забил «Хоффенхайму» в очном матче и побежал праздновать гол рядом с его фанатами. Те, конечно, разозлились.
После матча извинялся за поступок и даже уехал в Зинсхайм на разговор с руководством. Конфликт замяли – Цубер ненадолго вернулся в «Хоффенхайм».
• Цубер отыграл в «Хоффенхайме» еще сезон, после чего перешел в «Айнтрахт». В одном из первых интервью он сказал: «Я хочу играть в основе, это моя цель в этом клубе». Но пока у него не особо получается.
Цубер приезжал как дублер Филиппа Костича. За год ничего не изменилось. Он вышел в основе «Айнтрахта» в Бундеслиге 22 мая, а до этого появлялся с первых минут в чемпионате в начале ноября. Статистика тоже серая: 3 ассиста и 0 голов.
• Не самый легкий период в футболе наложился на неудачи в личной жизни. В октябре-2020 Цубер разошелся с женой, с которой был в отношениях 12 лет. После расставания Марьяна Цубер много и хорошо говорила о бывшем мужем: «Все меняются. Иногда перемены в жизни бывают не самыми приятными. Я всегда поддерживала его и помогала ему. Я горжусь им, он достиг больших высот. У него все будет хорошо».