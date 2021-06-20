Наш знакомый швейцарец Цубер отдал три голевых за матч. Как у него вообще дела и чем он сейчас живет?

Цубер приехал в ЦСКА в июле-2013 («Грассхоппер» получил за него 3,6 млн евро). В России он отыграл 40 матчей, забил 1 гол, отдал 4 голевые, стал чемпионом страны и дважды брал Суперкубок. А потом укатил в «Хоффенхайм». Главные чекпоинты из его дальнейшей карьеры:

• У Цубера был сложный адаптационный период в «Хофенхайме». В первом сезоне он чередовал матчи в запасе, выходы в основе и на замену. В феврале-2015 тренер «Хоффенхайма» Маркус Гисдоль сказал:

«Цубер отличный игрок, это видно по тренировкам. Но он не может раскрыться в матчах. Ему не хватает мощи. Без нее невозможно стать постоянным футболистом в основе клуба Бундеслиги».

• Летом-2015 «Хоффенхайм» в товарищеском матче разнес «Байерталь» – 16:0. Цубер забил пять голов за 11 минут.

• Небольшой прогресс случился после назначения Юлиана Нагельсманна на должность главного тренера «Хоффенхайма». Нагельсманн говорил: «Цубер – очень умный и креативный игрок. Эти качества помогут ему стать лидером «Хоффенхайма».

Но в середине сезона-2015/16 Цубера замучили мелкие травмы, и он много матчей провел в запасе.

• В апреле-2016 столкнулся с Фабианом Шером на тренировке и получил перелом черепа.