Турция
Евро-2020
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#Турция #Евро-2020

Турция – самая бездарная сборная года

56 минут назад

Ох, как же плохо сборная Турции выступает на Евро-2020:

❌ Поражение от Италии в первом туре – 0:3.

❌ Поражение от Уэльса во втором матче – 0:2.

❌ На момент написания материала турки в заключительном матче группового этапа Евро летят швейцарцам 1:3.

Почему на провал Турции особенно больно смотреть?

По пунктам:

• У Турции классные имена в атаке.

Бурак Йылмаз («Лилль», чемпион Франции), Хакан Чалханоглу («Милан»), Дженгиз Ундер («Рома»). В сумме их трансферная стоимость составляет 55,8 млн евро. В сумме на троих на этом Евро они забили 0 мячей.

• У Турции классные имена в обороне.

Джагллар Сеюнджу («Лестер»), Мерих Демирал («Ювентус»), Зеки Челик («Лилль», чемпион Франции). В запасе есть Озан Кабак, который в прошлом сезоне играл за «Ливерпуль». Но Турция отвратительна в обороне – 5 пропущенных мячей за 2 матча. Минимум 7 – за 3.

• Ни одна сборная на групповом этапе Евро-2020 не пропустила голов больше, чем Турция.

• Турция классно выступила в отборочном этапе.

Заняла второе место в группе с Францией, Исландией, Албанией, Андоррой и Молдавией. В 10 встречах пропустила 3 мяча – лучший результат в отборе (столько же у бельгийцев). У Турции восемь матчей без пропущенных голов в отборочном раунде – это наивысший показатель.

Плюс весной Турция тоже была в порядке. В отборе к ЧМ-2022 турки дважды победили (Голландию и Норвегию) и сыграли вничью с Латвией. Суммарный счет – 10:5. В товарищеских матчах были тоже две победы и ничья (общий счет – 4:1).

То есть до Евро-2020 Турция во всех матчах в 2021-м не проиграла ни разу.

А есть сборные, которые играли на Евро так же плохо?

Да, есть. Логика такая: берем худшие выступления на последних чемпионатах Европы.

  • Евро-2016. Украина: 0 очков и 0:5 по голам.
  • Евро-2012. Ирландия: 0 очков и 1:9 по голам.
  • Евро-2008. Греция: 0 очков и 1:5 по голам. Греки приехали в статусе действующих чемпионов.
  • Евро-2004. Болгария: 0 очков и 1:9 по голам.
  • Евро-2000. Дания: 0 очков и 0:8 по голам.
  • Евро-1996. Турция: 0 очков и 0:5 по голам
Матч завершен
Швейцария
Сеферович 6
Шакири 26
Шакири 68
3:1
Матч завершен
Турция
Кахведжи 62
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: dpa, www.imago-images.de/Global Look Press
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