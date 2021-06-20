Турция – самая бездарная сборная года
Ох, как же плохо сборная Турции выступает на Евро-2020:
❌ Поражение от Италии в первом туре – 0:3.
❌ Поражение от Уэльса во втором матче – 0:2.
❌ На момент написания материала турки в заключительном матче группового этапа Евро летят швейцарцам 1:3.
Почему на провал Турции особенно больно смотреть?
По пунктам:
• У Турции классные имена в атаке.
Бурак Йылмаз («Лилль», чемпион Франции), Хакан Чалханоглу («Милан»), Дженгиз Ундер («Рома»). В сумме их трансферная стоимость составляет 55,8 млн евро. В сумме на троих на этом Евро они забили 0 мячей.
• У Турции классные имена в обороне.
Джагллар Сеюнджу («Лестер»), Мерих Демирал («Ювентус»), Зеки Челик («Лилль», чемпион Франции). В запасе есть Озан Кабак, который в прошлом сезоне играл за «Ливерпуль». Но Турция отвратительна в обороне – 5 пропущенных мячей за 2 матча. Минимум 7 – за 3.
• Ни одна сборная на групповом этапе Евро-2020 не пропустила голов больше, чем Турция.
• Турция классно выступила в отборочном этапе.
Заняла второе место в группе с Францией, Исландией, Албанией, Андоррой и Молдавией. В 10 встречах пропустила 3 мяча – лучший результат в отборе (столько же у бельгийцев). У Турции восемь матчей без пропущенных голов в отборочном раунде – это наивысший показатель.
Плюс весной Турция тоже была в порядке. В отборе к ЧМ-2022 турки дважды победили (Голландию и Норвегию) и сыграли вничью с Латвией. Суммарный счет – 10:5. В товарищеских матчах были тоже две победы и ничья (общий счет – 4:1).
То есть до Евро-2020 Турция во всех матчах в 2021-м не проиграла ни разу.
А есть сборные, которые играли на Евро так же плохо?
Да, есть. Логика такая: берем худшие выступления на последних чемпионатах Европы.
- Евро-2016. Украина: 0 очков и 0:5 по голам.
- Евро-2012. Ирландия: 0 очков и 1:9 по голам.
- Евро-2008. Греция: 0 очков и 1:5 по голам. Греки приехали в статусе действующих чемпионов.
- Евро-2004. Болгария: 0 очков и 1:9 по голам.
- Евро-2000. Дания: 0 очков и 0:8 по голам.
- Евро-1996. Турция: 0 очков и 0:5 по голам