Турция изменила название страны: зачем это надо, что это значит и как это повлияет на всех

Зачем Турция изменила название страны

В декабре прошлого года правительство Турции запустило масштабную программу по улучшению международного имиджа страны. Одно из нововведений тогда касалось смены ее международного названия. Турция в этом плане обычно шла на уступки международным организациям и использовала прикрепленное к ней обращение.

Сейчас правительство оттолкнулось от этой традиции и все поменяло. В самой Турции название пишется как Türkiye и звучит как «Тюрке». Этот вариант на турецком языке используется с 1923 года – это момент провозглашения независимости. С того же 1923-го в международных документах страна называлась так: Turkey, Turkei, Turquie. Все зависело от иностранных языков.

Турция постепенно давала детали по смене названия. В декабре 2021 года страна захотела изменить обращение к себе со стороны других государств. Позже правительство даже публиковало рекламный ролик, где туристы со всего мира произносили новое название Турции. Сейчас президент Турции Реджеп Эрдоган отдельно объяснил все перемены: