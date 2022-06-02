Турция изменила название страны: зачем это надо, что это значит и как это повлияет на всех
ООН официально одобрила переименование Турции. Теперь на английском страна будет называться не Republic of Turkey, а Republic of Türkiye. Сокращенное название тоже изменится – станет просто Türkiye.
Зачем Турция изменила название страны
В декабре прошлого года правительство Турции запустило масштабную программу по улучшению международного имиджа страны. Одно из нововведений тогда касалось смены ее международного названия. Турция в этом плане обычно шла на уступки международным организациям и использовала прикрепленное к ней обращение.
Сейчас правительство оттолкнулось от этой традиции и все поменяло. В самой Турции название пишется как Türkiye и звучит как «Тюрке». Этот вариант на турецком языке используется с 1923 года – это момент провозглашения независимости. С того же 1923-го в международных документах страна называлась так: Turkey, Turkei, Turquie. Все зависело от иностранных языков.
Турция постепенно давала детали по смене названия. В декабре 2021 года страна захотела изменить обращение к себе со стороны других государств. Позже правительство даже публиковало рекламный ролик, где туристы со всего мира произносили новое название Турции. Сейчас президент Турции Реджеп Эрдоган отдельно объяснил все перемены:
- «Это хорошо представляет и выражает культуру, цивилизацию и ценности турецкой нации»;
- «Мы хотим продвинуть нашу культуру. Наша рвение к национальной идентичности изменит отношение к Турции со стороны других стран»;
- Внутри страны Турция уже завершила переход к смене международного названия. Теперь правительство Турции продвинуло его на международной арене;
- С доводами Эрдогана согласны все члены его партии. Но политические оппоненты критикуют его за решение: говорят, что оно отвлекает от проблем во внутренней политике и отдаляет внимание жителей от минусов экономики страны.
Альтернативная причина – Турция хочет уйти от ассоциации с птицами
Никто в Турции не подтверждает этот тезис – там все говорят о продвижении культуры. Но turkey в переводе с английского значит «индейка». И это якобы раздражает правительство Турции. Впервые после появления слухов о переименовании Турции такую теорию запустили британские таблоиды.
Научный сотрудник Института исследований внешней политики в Стамбуле Селим Кору сказал: «Ассоциация с птицами действительно раздражает Эрдогана и его окружение. Это неудивительно, учитывая чувствительность правительства к тому, как воспринимается страна, и любовь к националистической риторике. Это также находится в центре этой политики».
Как проявится это изменение названия Турции
Турецкие медиа писали, что наличие умлаута ü может быть проблемой. Потому что этой буквы нет в латинском алфавите. Но есть мнение, что в этом случае Турция может согласиться на замену этой буквы на u – остальная часть нового названия не поменяется.
А вот список, где именно будет новое название Турции:
- Во всех международных документах;
- На всех международных мероприятиях;
- В переговорах с другими государствами;
- Во время международных сделок. С января 2020 году страна уже использовала при продаже продукции надпись «Made in Turkiye». Без умлаута, зато так, как она хочет.
Пока ни ООН, ни правительство Турции не комментировали широкие изменения, связанные с международным переименованием Турции. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу утверждает, что оно никак не повлияет на сделки Турции с иностранными партнерами.
Какие еще страны меняли названия
🇮🇷 Персия стала Ираном в 1935 году.
🇳🇱 В 2020 году Нидерланды официально отказались от названия «Голландия».
🇲🇰 Февраль 2019 года: Македония переименована в Республику Северная Македония.
🇨🇿 Успешным кейсом изменения международного названия считается Чехия. Ее полное написание таким и осталось (Czech Republic), а вот сокращенное изменилось (с Czech на Czechia).
🇨🇻 В 2014 году страна Кабо-Верде поменяла название с Cape Verde на Cabo Verde. Иностранные медиа писали, что страна вернулась к своему первоначальному названию, когда была еще португальской колонией.
🇧🇫 До 1984 года в Африке была страна Верхняя Вольта. После этого стала Буркина-Фасо.