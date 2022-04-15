Стоит ли сейчас ехать в Турцию: кто летает, какие туры и цена

Турция остается одним из самых популярных направления для российских туристов. Еще в марте глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна не будет закрывать небо для России. А туристы продолжают прибывать в Турцию.

Кто и как летает в Турцию из России

Сейчас в Турцию готовы летать пять крупных российских туроператоров семи авиакомпаний.

• Red Wings Airlines предоставляет рейс Москва – Анталия, в планах – полеты до 26 октября.

• Turkish Airlines, Pegasus Airlines и PegasFly направляют рейсы в Анталию, Даламан и Бодрум из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Казани и Екатеринбурга – есть апрельские и майские рейсы.

• Также туроператор Pegas Touristik организует стыковочные рейсы через Москвы в Анталию из более чем 20 городов России, включая Калининград, Архангельск, Владикавказ, Воронеж, Ханты-Мансийск, Якутск и Владивосток.

• Авиакомпания «Азимут» с 28 апреля запускает программу полетов из Минеральных Вод в Анталию.

• Планируется открытие авиакомпанией «Ямал» чартерных рейсов в Турцию из московского аэропорта Домодедово с 1 мая.

• В планах – стыковочные рейсы в Сочи с компаниями Red Wings Airlines и на «Суперджетах» «России» из группы «Аэрофлот».

На скайсканнере пока перечислено восемь компаний, которые осуществляют рейсы в Турцию: Azur Air, Turkish Airlines, Pobeda, UTair, Aeroflot, Pegasus Airlines, Nordwind Airlines и Red Wings. Но информация выглядит устаревшей.

Пока отлажено не все: например, Turkish Airlines прекратили полеты из Екатеринбурга для рейсов с 16 апреля по 15 мая.