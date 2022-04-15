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#Экономика

Стоит ли сейчас ехать в Турцию: кто летает, какие туры и цена

Турция остается одним из самых популярных направления для российских туристов. Еще в марте глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна не будет закрывать небо для России. А туристы продолжают прибывать в Турцию.

Кто и как летает в Турцию из России

Сейчас в Турцию готовы летать пять крупных российских туроператоров семи авиакомпаний.

• Red Wings Airlines предоставляет рейс Москва – Анталия, в планах – полеты до 26 октября.

• Turkish Airlines, Pegasus Airlines и PegasFly направляют рейсы в Анталию, Даламан и Бодрум из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Казани и Екатеринбурга – есть апрельские и майские рейсы.

• Также туроператор Pegas Touristik организует стыковочные рейсы через Москвы в Анталию из более чем 20 городов России, включая Калининград, Архангельск, Владикавказ, Воронеж, Ханты-Мансийск, Якутск и Владивосток.

• Авиакомпания «Азимут» с 28 апреля запускает программу полетов из Минеральных Вод в Анталию.

• Планируется открытие авиакомпанией «Ямал» чартерных рейсов в Турцию из московского аэропорта Домодедово с 1 мая.

• В планах – стыковочные рейсы в Сочи с компаниями Red Wings Airlines и на «Суперджетах» «России» из группы «Аэрофлот».

На скайсканнере пока перечислено восемь компаний, которые осуществляют рейсы в Турцию: Azur Air, Turkish Airlines, Pobeda, UTair, Aeroflot, Pegasus Airlines, Nordwind Airlines и Red Wings. Но информация выглядит устаревшей.

Пока отлажено не все: например, Turkish Airlines прекратили полеты из Екатеринбурга для рейсов с 16 апреля по 15 мая.

Какие есть туры в Турцию, сколько длится перелет

Согласно сайту avia.tutu.ru, есть такие ближайшие рейсы:

  • Из Минеральных Вод в Стамбул – 22 апреля, лететь 2:30, цена – от 12 тысяч рублей.
  • Из Москвы в Анталью – 1 мая, 5:25 – от 42 тысяч.
  • Из Санкт-Петербурга в Стамбул – 4 мая, 3:55 – от 36 тысяч.
  • Из Москвы в Стамбул – 6 мая, 5:10 – от 26 тысяч; 8 мая, 5:30 – от 24 тысяч.
  • Из Москвы в Бодрум – 9 мая, 4:50 – от 23 тысяч.
  • Из Махачкалы в Стамбул – 9 мая, 3:05 – от 15 тысяч.
  • Из Сочи в Стамбул – 9 мая, 1:45 – от 22 тысяч; 13 мая, 2:10 – от 10 тысяч.
  • Из Санкт-Петербурга в Анталью – 9 мая, 4:20 – от 38 тысяч.
  • Из Казани в Анталью – 12 мая, 4:45 – от 34 тысяч.
  • Из Москвы в Даламан – 12 мая, 4:45 – от 32 тысяч.
  • Из Казани в Стамбул – 13 мая, 5:10 – от 30 тысяч.
  • «Ютэйр» летает в Стамбул из Грозного, время в пути – 2:14.

Другие рейсы могут осуществляться с пересадками и стоить гораздо дороже.   

Что еще делает Турция для привлечения россиян

Турция разработала масштабную программу для российского турпотока

В стране может быть создана отдельная авиакомпания для перевозки туристов из России. В этом случае до конца года новый перевозчик доставит в Турцию до миллиона россиян.

Turkish Airlines готовы выделить 70 самолетов для перелетов из России. Председатель совета директоров и правления турецкого нацперевозчика Ахмет Болат заявил, что ориентируется на три миллиона пассажиров чартерными рейсами.

Также трем туроператорам выделен кредит на $300 миллионов.      

Ковидные ограничения упрощены

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что с 9 апреля снимаются ограничения по частоте и количеству регулярных и чартерных рейсов между Россией и 52 странами. Среди них – Турция. Что изменилось касаемо Турции – сняты ограничения на пункты прилета и вылета.

Для въезда в страну нужен отрицательный ПЦР-тест, сертификат о вакцинации или справка о перенесенном коронавирусе.

Но количество рейсов может резко сократиться

Есть риск пересмотра решения о полетах турецких авиакомпаний в Россию со стороны Росавиации. Причина – России нужны гарантии того, что самолеты не будут задержаны на территории Турции.

Пока этот вопрос решается.

Есть мысли о чартерных поездах в Турцию

Об этом рассказал руководитель сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян. Он пояснил корреспонденту портала TourDom.ru детали своего предложения. Таким образом, пассажирский железнодорожный состав мог бы отправляться из Ростова-на-Дону в Турцию до Измира и Стамбула через Краснодар, Махачкалу и Баку. Плюс идеи еще и в том, что здесь не может быть ареста поездов, в отличие от самолетов.

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Все фото: XinHua / Keystone Press Agency / http://imagebroker.com/#/search/
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