Стоит ли сейчас ехать в Турцию: кто летает, какие туры и цена
Турция остается одним из самых популярных направления для российских туристов. Еще в марте глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна не будет закрывать небо для России. А туристы продолжают прибывать в Турцию.
Кто и как летает в Турцию из России
Сейчас в Турцию готовы летать пять крупных российских туроператоров семи авиакомпаний.
• Red Wings Airlines предоставляет рейс Москва – Анталия, в планах – полеты до 26 октября.
• Turkish Airlines, Pegasus Airlines и PegasFly направляют рейсы в Анталию, Даламан и Бодрум из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Казани и Екатеринбурга – есть апрельские и майские рейсы.
• Также туроператор Pegas Touristik организует стыковочные рейсы через Москвы в Анталию из более чем 20 городов России, включая Калининград, Архангельск, Владикавказ, Воронеж, Ханты-Мансийск, Якутск и Владивосток.
• Авиакомпания «Азимут» с 28 апреля запускает программу полетов из Минеральных Вод в Анталию.
• Планируется открытие авиакомпанией «Ямал» чартерных рейсов в Турцию из московского аэропорта Домодедово с 1 мая.
• В планах – стыковочные рейсы в Сочи с компаниями Red Wings Airlines и на «Суперджетах» «России» из группы «Аэрофлот».
На скайсканнере пока перечислено восемь компаний, которые осуществляют рейсы в Турцию: Azur Air, Turkish Airlines, Pobeda, UTair, Aeroflot, Pegasus Airlines, Nordwind Airlines и Red Wings. Но информация выглядит устаревшей.
Пока отлажено не все: например, Turkish Airlines прекратили полеты из Екатеринбурга для рейсов с 16 апреля по 15 мая.
Какие есть туры в Турцию, сколько длится перелет
Согласно сайту avia.tutu.ru, есть такие ближайшие рейсы:
- Из Минеральных Вод в Стамбул – 22 апреля, лететь 2:30, цена – от 12 тысяч рублей.
- Из Москвы в Анталью – 1 мая, 5:25 – от 42 тысяч.
- Из Санкт-Петербурга в Стамбул – 4 мая, 3:55 – от 36 тысяч.
- Из Москвы в Стамбул – 6 мая, 5:10 – от 26 тысяч; 8 мая, 5:30 – от 24 тысяч.
- Из Москвы в Бодрум – 9 мая, 4:50 – от 23 тысяч.
- Из Махачкалы в Стамбул – 9 мая, 3:05 – от 15 тысяч.
- Из Сочи в Стамбул – 9 мая, 1:45 – от 22 тысяч; 13 мая, 2:10 – от 10 тысяч.
- Из Санкт-Петербурга в Анталью – 9 мая, 4:20 – от 38 тысяч.
- Из Казани в Анталью – 12 мая, 4:45 – от 34 тысяч.
- Из Москвы в Даламан – 12 мая, 4:45 – от 32 тысяч.
- Из Казани в Стамбул – 13 мая, 5:10 – от 30 тысяч.
- «Ютэйр» летает в Стамбул из Грозного, время в пути – 2:14.
Другие рейсы могут осуществляться с пересадками и стоить гораздо дороже.
Что еще делает Турция для привлечения россиян
Турция разработала масштабную программу для российского турпотока
В стране может быть создана отдельная авиакомпания для перевозки туристов из России. В этом случае до конца года новый перевозчик доставит в Турцию до миллиона россиян.
Turkish Airlines готовы выделить 70 самолетов для перелетов из России. Председатель совета директоров и правления турецкого нацперевозчика Ахмет Болат заявил, что ориентируется на три миллиона пассажиров чартерными рейсами.
Также трем туроператорам выделен кредит на $300 миллионов.
Ковидные ограничения упрощены
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что с 9 апреля снимаются ограничения по частоте и количеству регулярных и чартерных рейсов между Россией и 52 странами. Среди них – Турция. Что изменилось касаемо Турции – сняты ограничения на пункты прилета и вылета.
Для въезда в страну нужен отрицательный ПЦР-тест, сертификат о вакцинации или справка о перенесенном коронавирусе.
Но количество рейсов может резко сократиться
Есть риск пересмотра решения о полетах турецких авиакомпаний в Россию со стороны Росавиации. Причина – России нужны гарантии того, что самолеты не будут задержаны на территории Турции.
Пока этот вопрос решается.
Есть мысли о чартерных поездах в Турцию
Об этом рассказал руководитель сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян. Он пояснил корреспонденту портала TourDom.ru детали своего предложения. Таким образом, пассажирский железнодорожный состав мог бы отправляться из Ростова-на-Дону в Турцию до Измира и Стамбула через Краснодар, Махачкалу и Баку. Плюс идеи еще и в том, что здесь не может быть ареста поездов, в отличие от самолетов.