10 лучших бизнес-клубов для предпринимателей

Это бизнес-клуб для крупных предпринимателей (годовой оборот менеджера – от 60 млн рублей, а его компании – от 5 млрд). Основная его цель – увеличить оборот компании членов клуба.

Клуб каждый месяц проводит четырехчасовые форумы. Они посвящены тому, как правильно вести бизнес и выводить его на новый уровень. Также на форумах обсуждаются личные темы – как совмещать бизнес с семьей и хобби.

Каждый участник клуба получает свой трек развития. За год он участвует в десятках тренингах по индивидуальному плану. Также участники могут получить своего ментора, который будет контролировать развитие. Более 30 брендов состоят в «Атлантах». Например, банки ВТБ и «Промсвязьбанк».

Также у «Атлантов» есть мобильное приложение – с базой знаний, программой лояльности и возможностью обратиться к экспертам. Попасть в клуб могут представители разного уровня бизнеса: от малого до топ-уровня.

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Руководители: Forbes Russia