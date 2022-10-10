10 лучших бизнес-клубов для предпринимателей
«Атланты»
Руководители: Рубен Варданян и Михаил Воронин
Это бизнес-клуб для крупных предпринимателей (годовой оборот менеджера – от 60 млн рублей, а его компании – от 5 млрд). Основная его цель – увеличить оборот компании членов клуба.
Клуб каждый месяц проводит четырехчасовые форумы. Они посвящены тому, как правильно вести бизнес и выводить его на новый уровень. Также на форумах обсуждаются личные темы – как совмещать бизнес с семьей и хобби.
Каждый участник клуба получает свой трек развития. За год он участвует в десятках тренингах по индивидуальному плану. Также участники могут получить своего ментора, который будет контролировать развитие. Более 30 брендов состоят в «Атлантах». Например, банки ВТБ и «Промсвязьбанк».
Также у «Атлантов» есть мобильное приложение – с базой знаний, программой лояльности и возможностью обратиться к экспертам. Попасть в клуб могут представители разного уровня бизнеса: от малого до топ-уровня.
Forbes Club
Руководители: Forbes Russia
Один из самых престижных и дорогих бизнес-клубов. И он разделен на десяток других клубов. Например, есть бизнес-школа для женщин или клуб путешественников. Или клуб только для тех, кто всерьез занят проектами в криптовалюте. Но высока цена на вступление в Forbes Club – членство стоит от одного до трех млн рублей в год.
В год Forbes Club проводит более 50 встреч различных тематик. Например, есть формат Public Talk – это закрытые встречи, куда приходят чиновники, предприниматели и люди из списка Forbes. Также три раза в год проходят VIP-встречи. Туда приходят топовые спикеры экономических форумов.
Самый развлекательный формат встреч – это Lifestyle. Он позволяет посещать выставки и другие культурные мероприятия. И встречаться на них со звездами кино, театра, спорта, науки.
Участники Forbes Club объединяются по интересам и играют вместе в гольф и даже «Что? Где? Когда?». Этот клуб подойдет больше уже для состоявшихся и богатых предпринимателей.
«Среда»
Руководитель: Семен Лесков
Московская площадка для предпринимателей. Провела в 2021 году 285 мероприятий (половина из низ – в офлайн-формате).
У «Среды» есть три тарифа стоимостью от 6 до 15 тысяч рублей (например, семейный тариф позволяет добавить в клуб одного члена семьи). Каждый тариф включает в программу встречи, бизнес-игры, экскурсии и развлекательные мероприятия. Особенно «Среда» подойдет начинающим предпринимателям – из-за низкой цены на членство и не слишком высокий порог вхождения.
За круглым столом каждый предприниматель может презентовать свою историю успешного или неудачного проекта. Участники «Среды» рассказывают, что за время совместного сотрудничества стали единой командой.
Также на базе «Среды» работает бизнес-школа, которая учит грамотно инвестировать в свои проекты, проводит семинары и лекции. За четыре года в школе выступило более сотни опытных спикеров.
Entrepreneurs’ Organization Russia
Руководители: Александр Захарченко и Сергей Дубровин
275 тысяч рублей стоит вступительный взнос и еще 285 тысяч нужно вносить клубу ежегодно. Он – один из самых авторитетных клубов России, потому что объединяет предпринимателей с 1987 года. Сейчас в EO входят 50 человек из России, а со всего мира туда вступило больше 14 тысяч человек.
Кому подойдет этот клуб? Малым предпринимателям, которые хотят обучаться в финансовых школах мира по сниженным ценам. EO предлагает посещать свои форумы ежемесячно, а также дважды в год участвовать в международных форумах, где делятся опытом предприниматели с пяти континентов.
У EO действует несколько программ. По предпринимательскому мастерству, программа для ключевых руководителей и форум Лондонской школы бизнеса.
Также у EO есть свои сервисы. Например, EO Matrix помогает найти бизнесменов со схожей для вас деятельности. А MyEO Deal Exchange позволяет найти по всему миру людей, которых вы будете продвигать на рынке.
Business Family
Руководитель: Алексей Жарков
Этот клуб организует нетворкинг-встречи для предпринимателей из 30 областей. Проект в особенности направлен на представителей малого бизнеса, которые хотят новых контактов для развития. Всего в клуб с 2011 года вступило почти полмиллиона человек.
Встречи клуба проходят в 11 городах мира (в том числе, в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Минске и Лондоне). Всего Business Family организует встречи в девяти форматах. В одном можно пообщаться с предпринимателем равным по уровню, а в другом формате – презентовать и продать свой продукт крупному бизнесу. Встречи назначаются за месяц до начала и вы заранее можете узнать участников, которые подойдут вам даже по интересам.
Особенность клуба – в него можно попасть бесплатно. Для этого нужно оставить заявку и ждать, что члены Business Family примут вас в клуб. За деньги клуб предлагает дополнительные услуги. Например, за 130 тысяч рублей вы можете разместить на встречах дополнительную рекламу своего продукта и делать ее рассылки среди членов клуба.
«Клуб первых»
Руководитель: «Сбер»
Это проект «Сбера», который объединяет больше 800 участников. Средняя выручка их компаний – 4,2 млрд рублей в год. Чтобы попасть в клуб, нужно платить 590 тысяч рублей в год. И быть предпринимателем фирмы с выручкой от полмиллиарда рублей или топ-менеджером компании, чья годовая выручка составляет три миллиарда рублей. Также перед попаданием в клуб нужно пройти интервью, где нужно сообщить о своих целях.
«Клуб первых» позволяет найти партнера по бизнесу, повысить отраслевую экспертизу и найти в клубе персонального куратора, который поможет разобраться в системе. Одна из основ клуба – это форумы, которые устроены как бизнес-школы или неформальные встречи. Бизнес-форумы «Клуба первых» проходят раз в месяц, одно мероприятие длится четыре часа.
Также «Клуб первых» организует путешествия, которые сближают людей бизнеса и позволяют провести время с медийными людьми.
RU TALKS
Руководитель: Алексей Архипов
Проект организовал бывший топ-менеджер «Норильского Никеля». Всего в клубе около 60 человек, каждый из них – владелец крупного бизнеса и гендиректоры больших компаний. Обычное членство в клубе стоит 150 тысяч рублей, VIP-членство – 300 тысяч.
Членство в клубе дает карту, с помощью которой, например, можно жить в отелях со скидкой до 50%. Также участие в Ru Talks дает возможность участия в других закрытых бизнес-клубах мира и экономических сообществах: АТЭС, ШОС, Франко-Российская Торгово-Промышленная Палата и другие.
Спикеры на встречах Ru Talks – это представители «Роснефти», «Газпрома» и других экономических гигантов России. Ru Talks помогает предпринимателям совершать крупные сделки, выводить свой продукт на международный рынок и развивать бизнес в рамках долгосрочной стратегии.
Члены клуба получают именные значки из чистого золота. И это подчеркивает элитарность клуба, который медийно практически не активен: не ведет соцсетей и мало рассказывает о себе в медиа.
«Эквиум»
Руководители: Игорь Рыбаков, Оскар Хартманн
«Эквиум» позиционирует себя как клуб с высокими стандартами, для людей, которые готовы менять жизнь к лучшему. Клуб продвигает ролевые модели для бизнеса, чтобы экономика стран мира добивалась макроэкономического роста.
Всего в «Эквиуме» 750 членов, которые развивают бизнес в восьми странах мирах. 80% новых членов клуба остаются там, продлевая членство. Чтобы попасть в клуб, нужен либо серьезный оборот (100 млн в год) или хотя бы небольшой опыт в бизнесе (от трех лет). Но отбор в клуб строгий – из 30 тысяч заявок было одобрено меньше тысячи.
«Эквиум» ориентирован не только на бизнесменов, но и на социально активных людей, которые считают, что у них может получиться свое дело. Ежемесячно «Эквиум» организует встречи для предпринимателей, которые также объединяются в отдельные сообщества по интересам.
Terra
Руководитель: Юрий Квашонкин
Клуб еженедельно организует встречи в «Москва-Сити». Попасть на встречу можно бесплатно, независимо от вашего финансового статуса. Клуб организует встречи по принципу наставничества: спикеры дают советы, которые помогают улучшить дела в бизнесе. Terra постоянно рассказывает о новых кейсах, когда предприниматель с небольшим доходом начинает зарабатывать больше миллиона в месяц.
Еще одна фишка Terra – стать наставником можете и вы, даже если у вас не так много опыта в бизнесе.
В первую очередь Terra рассказывает, как системно организовать бизнес: избежать ошибок начинающих и построить долгосрочную стратегию.
«Деловар»
Руководитель: Аркадий Лопухов
Клуб появился в 2003 году, чтобы объединить частных предпринимателей. В зависимости от города, членство в клубе стоит от 35 до 50 тысяч рублей. Один раз на встрече может побывать любой желающий и бесплатно.
«Деловар» позволяет принять участие в лекциях, семинарах бизнесменов, устраивать вместе с ними мозговой штурм в специальных проектах. Формат встреч особенно подойдет для представителей малого бизнеса.