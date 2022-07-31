Как выиграть миллиард $ в лотереях: откуда там столько денег, сколько на самом деле забирает победитель и почему по закону нельзя скрыть имя

Житель штата Иллинойс выиграл в лотерею $1,33 млрд. И это только третий результат в истории. Мужчина просто купил билет за два доллара, все шесть цифр совпали – и он стал почти миллиардером (после вычета налогов он получит примерно 60% суммы).

Как такое возможно, что за два доллара можно рвануть к списку Forbes? Объясняем, как устроены лотереи на примере крупнейших компаний США.

Как зарабатывают лотереи, если у них такие огромные выигрыши?

Коротко о том, как устроена экономика главных лотерей США.

Powerball – главная лотерейная организация в США. Новости с рекордными суммами обычно крутятся вокруг победителей Powerball. Но реально выиграть разве что четыре доллара (шанс 1 к 28). Так компания оценивает шансы выиграть джекпот и крупные суммы.