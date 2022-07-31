Как выиграть миллиард $ в лотереях: откуда там столько денег, сколько на самом деле забирает победитель и почему по закону нельзя скрыть имя
Житель штата Иллинойс выиграл в лотерею $1,33 млрд. И это только третий результат в истории. Мужчина просто купил билет за два доллара, все шесть цифр совпали – и он стал почти миллиардером (после вычета налогов он получит примерно 60% суммы).
Как такое возможно, что за два доллара можно рвануть к списку Forbes? Объясняем, как устроены лотереи на примере крупнейших компаний США.
Как зарабатывают лотереи, если у них такие огромные выигрыши?
Коротко о том, как устроена экономика главных лотерей США.
Powerball – главная лотерейная организация в США. Новости с рекордными суммами обычно крутятся вокруг победителей Powerball. Но реально выиграть разве что четыре доллара (шанс 1 к 28). Так компания оценивает шансы выиграть джекпот и крупные суммы.
Джекпот обычно долго никто не выигрывает, его стоимость растет. Powerball постоянно зарабатывает на этом – люди вкладываются и в джекпот, и в саму компанию. Розыгрыши с 2021 года проводятся трижды в неделю. Например, в 2016-м только за два месяца Powerball получил с продаж лотерейных билетов $2,26 млрд. Максимально победитель выигрывал джекпот в $1,5 млрд.
К тому же, деньги выплачиваются не сразу всей суммой, а в течение 29 лет через 30 выплат. Каждая выплата с каждым разом увеличивается на 5%.
Mega Millions – вторая по популярности лотерея, которая продвигалась через Powerball. У нее тот же принцип – нужна удачная комбинация из цифр: крутится барабан, ведущий достает шарики. Два из трех самых крупных выигрыша в истории лотерей связаны с Mega Millions. У них джекпот тоже выплачивается в течение 29 лет, но можно получить 50% сразу и отказаться от второй половины.
Есть ли стратегия, как победить в лотерее – или это все случайность?
Да, в США есть несколько человек, которые периодически выигрывают больше $100 тысяч. Ричард Люстиг выиграл семь государственных лотерей за 17 лет и написал об этом книгу. Вот что он советует.
- Играйте как можно чаще, не пропускайте ни одного розыгрыша вашей лотереи. Победа себя окупит;
- Покупайте билеты с разными числами;
- Старайтесь выбирать те билеты, где есть числа больше 30 (обычно люди раскупают билеты, где есть их день рождения);
- Если вы почувствовали, что выбранная комбинация принесет удачу, то не сомневайтесь и играйте.
- Но научные исследования опровергают идеи Люстига и называют их бессмысленными. В лотерее вряд ли возможна стратегия, вероятность выиграть крупную сумму все равно низкая.
А что с налогами: сколько забирает государство и куда отдает деньги?
В США на доходы с лотерей серьезный налог. Нужно платить государству с выигрыша от $600. При миллионных суммах налог добирается почти до 40% – это крупнейший подоходный налог на федеральном уровне. Получается, что правительства 44 штатов США получают 44 цента с каждого выигранного доллара. Например, Нью-Йорк зарабатывает от лотерей в год до $7 млрд.
Часто штаты тратят деньги с лотерей на социальные и благотворительные проекты. Например, Висконсин снижает людям налог на имущество. Миннесота тратится на улучшение качества воды, местных рыб и животных. В Пенсильвании лотерейные доходы идут пенсионерам – на бесплатный транспорт и скидки на аренду жилья.
Можно ли ради безопасности остаться анонимным победителем?
В США только семь штатов разрешают победителям лотерей оставаться анонимным. Остальные (включая, например, Калифорнию) запрещают лотереям не называть настоящие имена победителей. Из-за этого простые люди, получившие внезапное состояние, становятся целью грабителей. Например, 20-летний грузчик Крейгори Берч из Джорджии был убит в доме после того, как все узнали, что он выиграл $434 тысячи.
Характерен случай жительницы Нью-Гемпшира. В лотерее Powerball она выиграла $560 млн (восьмой результат в мировой истории). Женщина подписала билет и поэтому власти штата ей сказали: если кто-то потребует раскрыть анонимность – мы это законно сделаем. И поэтому женщина пыталась обналичить выигрыш через траст – но так она могла вообще потерять все деньги (потому что бы появилась другая подпись).
В итоге женщина через суд сохранила анонимность и получила свой выигрыш – $264 млн с учетом вычета налогов.
Как живут и на что тратят деньги победители крупных лотерей США? На примере пяти коротких историй
💰 Эвелин Адамс дважды выиграла в течение двух лет. В конце 80-х она получила $5,6 млн – и к 2012 году все проиграла в казино и на неудачных финансовых сделках.
💰 Джон Кутей выиграл $319 млн в Mega Millions – и после первого платежа потратил деньги на строительство аквапарка – в честь родителей.
💰 Луиза Уайт из Род-Айленда (выигрыш – $336 млн) вложилась в трастовый фонд и содержит крупный бизнес по производству десертов. Новую жизнь она начала в 81 год.
💰 Джонатан Варгас потратил $35 млн на реалити-шоу с участием женщин из рестлинга. Но идея провалилась, и Варгас жалел, что так потратил выигрыш в Powerball.
💰 Уильям Пост ненавидит день, когда он выиграл $16 млн. На него подала в суд девушка (хотела получить долю), а брат нанял киллера (покушение не состоялось). В итоге Пост потерял все деньги на неудачном бизнесе и живет обычной жизнь.