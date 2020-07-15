Не верьте в детектор лжи – это очень спорная штука. Его результаты часто даже не принимают суды
Полиграф придумал автор «Чудо-женщины». Суд сразу признал его спорным. Но полиграфологи до сих пор зарабатывают миллиарды долларов
Концепцию полиграфа в современном виде придумал Уильям Марстон. Он еще известен как один из авторов комикса «Чудо-женщина» (его жена была прообразом главной героини) и активный сторонник феминизма. Он изобрел аппарат, который фиксирует давление и пульс: их резкие изменения могут говорить, что человек соврал. В 20-х годах прошлого века Марстон с другими сторонниками полиграфа рекламировал продукт в газетах и однажды дошел до американского суда.
Это было прецедентное дело Альфонсо Фрая. Полиция задержала его за ограбление, но позже он еще признался и в убийстве. Марстон хотел задействовать детектор, но суд смутило, что это не гарантирует стопроцентную точность. Так полиграф сразу получил спорный статус в юридическом поле, но его никто не мешает использовать в других целях.
Его стала использовать полиция (эффект был за счет страха подозреваемых, что действительно существует прибор, который все о них знает), разведка и крупные компании для проверки сотрудников. В 1988 году в США вышел закон о защите людей от работодателей, которые на основе результатов полиграфа могут отказать в работе. Но закон был с оговорками. Поэтому в США до сих пор ежегодно проводят 2,5 миллиона проверок, а полиграфологи зарабатывают больше двух миллиардов долларов.
В России правовой статус полиграфа тоже спорный. Есть оперативный опрос, который допускает использование видеосъемки и полиграфа. Но подозреваемый должен согласиться. А его отказ от проверки не должен восприниматься как доказательство вины. Полиграфы в судебных процессах используются редко, но как и в США, любая компания может заставить человека пройти проверку.
Тем более многие медиа до сих пор формируют образ полиграфа как источника абсолютной правды. Например, на «Первом канале» в прайм-тайм идет шоу «А на самом деле» (разбор конфликтных историй), где герои подключены к детектору лжи, а ведущий говорит, что его невозможно обмануть.
Как полиграф работает. И почему на самом деле не работает
К человеку подключают датчики. Они измеряют пульс, давление, частоту дыхания, реакцию зрачков и кожи. Полиграфолог задает вопросы (на которые можно ответить только «Да» или «Нет»). А дальше его задача – интерпретировать ответы с учетом меняющихся показателей организма. Тест проходится дважды, в нем не может быть больше 20 вопросов.
К полиграфу у ученых сразу возникли вопросы. Большинство ученых называют этот метод лженаучным. Ведь многое зависит от интерпретатора результатов. А заволноваться человек может из-за неудобного вопроса или плохого настроения, а не из-за того, что он врет. И сам эксперт может быть предвзят.
Например, в 2017-м два полиграфолога проверяли 5746 молодых полицейских США. Один специалист сказал, что хоть раз соврал каждый пятый. Другой был уверен, что лгали 50% испытуемых.
В 2003-м году было проведено самое масштабное исследование полиграфии Национальным исследовательским советом США (можно скачать и прочитать на английском тут). В него вошло 57 научных статей. Общий вывод: определенная эффективность у полиграфа есть, но его точно нельзя назвать научным.
Профессор Брайденского университета и психолог Леонард Сакс: «Природа обмана такова, что нет надежного способа узнать правду. Не существует уникальной физиологической реакции при обмане».
Полиграф в спорте: не помог оправдать употреблявших допинг велогонщиков, но спас клуб ПФЛ
В спорте полиграф пытаются задействовать в допинговых историях. Например, адвокат велогонщика Лэнса Армстронга (лишился всех титулов из-за допинга) предлагал проверку на детекторе, но сам отмечал, что не ждет серьезного отношения суда к этой процедуре.
Но один раз Спортивный арбитражный суд (CAS) учел результаты полиграфа. Испанский велогонщик Альберто Контадор доказывал, что получил допинг случайно. Специалисты заключили, что Контадор не врет. CAS согласился принять этот факт как доказательство защиты, но не оправдал его и лишил победы в «Тур де Франс».
Керлингист Александр Крушельницкий тоже так пытался доказать невиновность. Проверку на полиграфе прошли все – от жены до массажистов. Тесты показывали, что он не врет. Но CAS не учел все эти результаты и дал ему четырехлетнюю дисквалификацию.
С договорными матчами тоже пытаются бороться полиграфом. Например, в сингапурской футбольной лиге с 2001 года игроки проходят регулярную проверку. А в 2016-м в ПФЛ «Коломна» проиграла «Солярису» 0:6. Даже тренер подозревал своих игроков в сдаче матча, но проверка полиграфом убедила расследовательскую комиссию.
Перед началом прошлого сезона РПЛ Леонид Федун предлагал проверить всех судей на полиграфе (и хотел провериться сам). А после матча «Спартак» – «Локомотив» появились подозрения, что судья Сергей Лапочкин увлекается ставками. Нобель Арустамян пишет, что он прошел проверку на детекторе лжи.