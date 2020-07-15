Не верьте в детектор лжи – это очень спорная штука. Его результаты часто даже не принимают суды

Его стала использовать полиция (эффект был за счет страха подозреваемых, что действительно существует прибор, который все о них знает), разведка и крупные компании для проверки сотрудников. В 1988 году в США вышел закон о защите людей от работодателей, которые на основе результатов полиграфа могут отказать в работе. Но закон был с оговорками. Поэтому в США до сих пор ежегодно проводят 2,5 миллиона проверок, а полиграфологи зарабатывают больше двух миллиардов долларов.

В России правовой статус полиграфа тоже спорный. Есть оперативный опрос, который допускает использование видеосъемки и полиграфа. Но подозреваемый должен согласиться. А его отказ от проверки не должен восприниматься как доказательство вины. Полиграфы в судебных процессах используются редко, но как и в США, любая компания может заставить человека пройти проверку.

Тем более многие медиа до сих пор формируют образ полиграфа как источника абсолютной правды. Например, на «Первом канале» в прайм-тайм идет шоу «А на самом деле» (разбор конфликтных историй), где герои подключены к детектору лжи, а ведущий говорит, что его невозможно обмануть.