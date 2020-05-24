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10 необычных статей русской википедии: шахбокс, квиддич и чемпионат по ношению хорька в штанах
Еще в 1963 году люди стали гонять на газонокосилках. А через десять лет в Великобритании появилось первое объединение пилотов-газонокосильщиков. Эти соревнования критикуют за небезопасность, но они все равно имеют локальную популярность.
Так называется премия, которую с 2003-го по 2012-й вручали худшему футболисту Серии А в радиопередаче Catersport. Нападающий Адриано получал ее три раза. Последний обладатель – Алешандре Пато.
Это странная игра английских студентов Итонского колледжа (пробовал себя в ней даже принц Гарри).
10 на 10. Нужно протащить мяч вдоль старинной стены. Затем один игрок должен поднять мяч ногой, а остальные коснуться его. После этого можно пробить по воротам. Их роль выполняют дверь в сад или пространство между деревьями.
Да, за пределами вселенной «Гарри Поттера» на метлах летать нельзя (но они все равно используются для аутентичности). С 2012-го по квиддичу проводятся мировые чемпионаты. Трижды турнир выигрывали США, один раз австралийцы.
Люди спускаются с холма английского села Брокворс, пытаясь догнать головку сыра весом 3,5 кг. Победитель один, зато всегда много травмированных.
Это команда из швейцарских гвардейцев, хранителей музея и членов совета Папы. Ватикан провел четыре международных матча (все – против Монако; 1 ничья, 3 поражения), не является членом FIFA.
149:0. Так закончился матч чемпионата Мадагаскара в 2002 году и попал в Книгу рекордов Гиннеса. «Л'Эмирн» протестовал так против плохого судейства в прошлом матче. Футболисты этой команды просто стояли и смотрели, как им забивают, забивают и забивают.
Еще один очень странный вид спорта. Нужно засунуть в штаны хорька и терпеть, пока совсем плохо не станет. На участнике не должно быть нижнего белья. Рекорд – 5 часов и 30 минут.
Финский спорт. Мужчине нужно быстрее всех пробежать 253,3 метра, неся свою жену, которая должна быть старше 17 лет и весить не меньше 49 кг. В 2016-м впервые победила российская пара.
12 раундов. Четные – бокс. Нечетные – быстрые шахматы. Можно победить и нокаутом, и поставив мат.