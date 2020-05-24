10 необычных статей русской википедии: шахбокс, квиддич и чемпионат по ношению хорька в штанах

24 мая 2001 года появилась русская версия википедии. И первая статья – «Россия». К концу года в ней было только семь русскоязычных статей.

Сегодня в википедии есть много странных страниц. Даже страница со списком странных страниц. Мы выбрали оттуда спортивные.