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#мир #Серия А #Ватикан #квиддич

10 необычных статей русской википедии: шахбокс, квиддич и чемпионат по ношению хорька в штанах

24 мая, 23:04

24 мая 2001 года появилась русская версия википедии. И первая статья – «Россия». К концу года в ней было только семь русскоязычных статей.

Сегодня в википедии есть много странных страниц. Даже страница со списком странных страниц. Мы выбрали оттуда спортивные. 

Гонки на газонокосилках

Еще в 1963 году люди стали гонять на газонокосилках. А через десять лет в Великобритании появилось первое объединение пилотов-газонокосильщиков. Эти соревнования критикуют за небезопасность, но они все равно имеют локальную популярность. 

Золотая урна

Imago Sportfotodienst / Global Look Press

Так называется премия, которую с 2003-го по 2012-й вручали худшему футболисту Серии А в радиопередаче Catersport. Нападающий Адриано получал ее три раза. Последний обладатель – Алешандре Пато.

Итонский пристенок

Scherl / Global Look Press

Это странная игра английских студентов Итонского колледжа (пробовал себя в ней даже принц Гарри). 

10 на 10. Нужно протащить мяч вдоль старинной стены. Затем один игрок должен поднять мяч ногой, а остальные коснуться его. После этого можно пробить по воротам. Их роль выполняют дверь в сад или пространство между деревьями.

Кубок мира по квиддичу 

 

Да, за пределами вселенной «Гарри Поттера» на метлах летать нельзя (но они все равно используются для аутентичности). С 2012-го по квиддичу проводятся мировые чемпионаты. Трижды турнир выигрывали США, один раз австралийцы. 

Куперсхиллская сырная гонка

Люди спускаются с холма английского села Брокворс, пытаясь догнать головку сыра весом 3,5 кг. Победитель один, зато всегда много травмированных.   

Сборная Ватикана по футболу

Andrea Staccioli / Global Look Press

Это команда из швейцарских гвардейцев, хранителей музея и членов совета Папы. Ватикан провел четыре международных матча (все – против Монако; 1 ничья, 3 поражения), не является членом FIFA.

Футбольный матч «Адема» — «Л’Эмирн»

Твиттер Baller Social

149:0. Так закончился матч чемпионата Мадагаскара в 2002 году и попал в Книгу рекордов Гиннеса. «Л'Эмирн» протестовал так против плохого судейства в прошлом матче. Футболисты этой команды просто стояли и смотрели, как им забивают, забивают и забивают.

Хорек-в-штанах

Еще один очень странный вид спорта. Нужно засунуть в штаны хорька и терпеть, пока совсем плохо не станет. На участнике не должно быть нижнего белья. Рекорд – 5 часов и 30 минут.

Чемпионат мира по ношению жен

Википедия

Финский спорт. Мужчине нужно быстрее всех пробежать 253,3 метра, неся свою жену, которая должна быть старше 17 лет и весить не меньше 49 кг. В 2016-м впервые победила российская пара.

Шахбокс

Peter Kollanyi / Global Look Press

12 раундов. Четные – бокс. Нечетные – быстрые шахматы. Можно победить и нокаутом, и поставив мат.

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