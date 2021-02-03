Секреты лего. Сколько стоит самый дорогой набор. Почему так больно наступать на детальки. Правда ли лица человечков стали злее
1. Лего придумал датский предприниматель Оле Кирк Кристиансен. До изобретения конструктора его дела шли неудачно: сначала сгорела мастерская, а потом началась Великая депрессия: клиенты перестали заказывать стремянки и гладильные доски. Кристиансен начал их делать в миниатюре и понял: среди всех опытов неплохо получаются детские игрушки.
2. Большая семья Кристиансенов до сих пор владеет LEGO. У Оле Кирка было четыре сына. Он рано овдовел и во многом поэтому начал заниматься детскими игрушками. Но сначала они были деревянными – первый пластмассовый конструктор появился только в 50-х.
3. Однажды LEGO назвала взрослых фанатов «странными», потому что они требуют обращать внимание не только на детей. Но потом компания предложила сотрудничество: если ваш концепт набора лего соберет 10 тысяч голосов, то, возможно, он будет выпущен.
4. До 2016 года в Китае не было заводов LEGO. Компания боялась, что качество конструкторов упадет, а китайцы будут использовать вредную свинцовую краску.
5. LEGO – это не «Let’s go», а датское выражение «Leg Godt» («Играй хорошо»). Потом оказалось, что еще и «собираю» по-итальянски.
6. Самый дорогой набор лего – корабль «Сокол тысячелетия» из «Звездных войн». Стоит в России сейчас 67 тысяч рублей, содержит 7541 детальку.
7. Кстати, с набором о «Звездных войнах» LEGO впервые согласилась показать военную технику (до этого убирались из наборов даже маленькие пистолеты). Решение принял внук основателя Оле Кристиансена Кьельд, хотя семья отговаривала его полгода, потому что лего – это не про войну.
8. LEGO производит 318 миллионов игрушечных колес в год. Это больше, чем производство настоящих шин вместе взятых.
9. Почему на детальку лего больно наступать? Причина в качестве. Кирпичик выдерживает силу в 430 кг и не ломается.
10. Ученые из Новой Зеландии изучали лица фигурок лего с 70-х по 2010-е и пришли к выводу, что они стали злее и негативнее. А еще компанию обвиняли в расизме – лица темных фигурок очень часто грозные.
11. В 60-х мастерская Кристиансена опять сгорела – в нее попала молния. Но производство пластиковых конструкторов уже было налажено. И лего скоро появилось и в США.
12. В 2003-м компания разорялась – убыток составлял $220 млн. LEGO спас первый человек в руководстве не из семьи Кристиансенов. Йорген Виг Кнудсторп закрыл нерентабельные заводы, запустил фильмы и компьютерные игры про лего.
13. Например, «ЛЕГО Фильм» 2014 года принес компании $460 млн при бюджете в $60 млн. В нем авторы использовали почти четыре миллиона уникальных кирпичиков.
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14. LEGO даже предлагает слушать конструктор. Есть плейлист со звуками пересыпающихся деталек – семь расслабляющих треков по полчаса.
15. Президент Барак Обама однажды позировал у Белого дома с инсталляцией «Построение консенсуса». Это люди из фигурок лего в натуральную величину.
16. Джеймс Мэй из Top Gear как-то сделал целый дом из лего. Внутри даже есть туалет со смывом. Но потом они разобрали дом и продали детальки на благотворительном аукционе.
17. А вот целый автомобиль из лего (больше 50 тысяч деталек). Может разогнаться до 30 км в час.
18. LEGO всегда добавляет в набор лишние мелкие детали, которые часто теряются. И бесплатно пришлет их, если вдруг их оказалось меньше, чем нужно.
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19. Производство деталей так налажено, что в среднем только 18 деталек из миллиона выбрасываются из-за брака.
20. На каждого человека в мире приходится 86 деталек лего.