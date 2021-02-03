Секреты лего. Сколько стоит самый дорогой набор. Почему так больно наступать на детальки. Правда ли лица человечков стали злее

1. Лего придумал датский предприниматель Оле Кирк Кристиансен. До изобретения конструктора его дела шли неудачно: сначала сгорела мастерская, а потом началась Великая депрессия: клиенты перестали заказывать стремянки и гладильные доски. Кристиансен начал их делать в миниатюре и понял: среди всех опытов неплохо получаются детские игрушки.

2. Большая семья Кристиансенов до сих пор владеет LEGO. У Оле Кирка было четыре сына. Он рано овдовел и во многом поэтому начал заниматься детскими игрушками. Но сначала они были деревянными – первый пластмассовый конструктор появился только в 50-х.

3. Однажды LEGO назвала взрослых фанатов «странными», потому что они требуют обращать внимание не только на детей. Но потом компания предложила сотрудничество: если ваш концепт набора лего соберет 10 тысяч голосов, то, возможно, он будет выпущен.

4. До 2016 года в Китае не было заводов LEGO. Компания боялась, что качество конструкторов упадет, а китайцы будут использовать вредную свинцовую краску.

5. LEGO – это не «Let’s go», а датское выражение «Leg Godt» («Играй хорошо»). Потом оказалось, что еще и «собираю» по-итальянски.

6. Самый дорогой набор лего – корабль «Сокол тысячелетия» из «Звездных войн». Стоит в России сейчас 67 тысяч рублей, содержит 7541 детальку.