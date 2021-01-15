20 небанальных фактов и секретов википедии. Перевес мужчин, сибирский язык и бан фразы «состоящий из»

Википедии – 20 лет. Вот небольшие тайны, пасхалки и внутряки, которые помогут вам лучше понять главную энциклопедию нашей жизни.

1. Основатель википедии Джимми Уэйлс сначала делал « поисковик для мужчин » bomis.com, а потом взялся за Нупедию – это энциклопедия, которую пишут профессионалы. Ученые написали только 25 статей, но проект закрылся, когда набрала популярность википедия, которая сначала была черновиком Нупедии для любых авторов.

2. Уже с трех лет Уэйлс любил читать энциклопедии. Когда подрос, стал замечать недостатки и помечать страницы с ошибками наклейками.

3. Рекорд просмотров за день у одной страницы Википедии – 7,4 миллионов. Это статья о Стиве Джобсе, которая поставила рекорд на следующий день после его смерти. А статья о Трампе собрала на миллион меньше после того, как он выиграл выборы президента.