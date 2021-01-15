20 небанальных фактов и секретов википедии. Перевес мужчин, сибирский язык и бан фразы «состоящий из»
Википедии – 20 лет. Вот небольшие тайны, пасхалки и внутряки, которые помогут вам лучше понять главную энциклопедию нашей жизни.
1. Основатель википедии Джимми Уэйлс сначала делал «поисковик для мужчин» bomis.com, а потом взялся за Нупедию – это энциклопедия, которую пишут профессионалы. Ученые написали только 25 статей, но проект закрылся, когда набрала популярность википедия, которая сначала была черновиком Нупедии для любых авторов.
2. Уже с трех лет Уэйлс любил читать энциклопедии. Когда подрос, стал замечать недостатки и помечать страницы с ошибками наклейками.
3. Рекорд просмотров за день у одной страницы Википедии – 7,4 миллионов. Это статья о Стиве Джобсе, которая поставила рекорд на следующий день после его смерти. А статья о Трампе собрала на миллион меньше после того, как он выиграл выборы президента.
4. Первый логотип Википедии – флаг США.
5. Радиоведущая Рэйчел Мэрсден в 2008 увидела, что ее страница в википедии отредактирована. В новой версии уже не было факта, что она в отношениях с Джимми Уэйлсом. Оказалось, что основатель википедии сам сделал эту правку. Раньше, чем объявил ей о разрыве.
6. На википедии есть страница, где каждый может предположить, какая статья будет отредактирована последней (если случится глобальный катаклизм или навсегда отключится интернет).
Среди сотни вариантов: «Российская система ядерного оружия», «Последний эпизод «Симпсонов», «Китайская демократия».
7. Если кликнуть на первую ссылку в статье википедии, а потом это несколько раз повторить, то скоро с вероятностью в 97% вы окажетесь в статье «Философия».
8. Википедия живет на пожертвования. В 2015-м она получила с них 50 миллионов долларов.
9. В честь википедии поставлен памятник в польском городке Слубице (18 тысяч жителей). Его автор – армянский скульптор Мигран Акопян.
10. У википедии есть неофициальный гимн среди редакторов – Hotel Wikipedia. Это переделка культового хита Hotel California группы Eagles. Там, например, есть такие строчки:
«Панель быстрого доступа указала мне путь,
Там были страницы, умоляющие о редактуре,
И слышал, как они говорили:
Добро пожаловать в Отель Википедия!»
11. Редактор википедии как-то сделал 47 тысяч правок, убирая выражение «Состоящий из» (comprised of). Оно кажется редактору примером плохого английского языка.
12. Только 15% биографий в википедии посвящены женщинам. 90% авторов и редакторов википедии – мужчины.
13. Летом 2014-го редакторы википедии заметили странную активность от Конгресса США – оттуда правили очень много статей. Например, о теориях заговора и первом полете на Луну. Википедия в ответ на десять дней забанила все правки с IP-адресов Конгресса.
14. Себуанский язык (распространен на Филиппинах) – второй по популярности в википедии после английского. На нем написано 5,5 миллионов статей.
15. Еще у википедии есть страница с удаленными статьями, у которых очень странные названия:
«Церковь ежика Соника», «Танцующий космический картофель», «Умный имбецил», «Бог геев», «Предупреждения ФБР в мультиках Disney».
16. Число редакторов википедии стабильно сокращается с 2005 года. Это связывается с тем, что людям неудобно редактировать с мобильных устройств.
17. Однажды Burger King делал рекламу с таким сюжетом. Человек спрашивал: «Окей, гугл, что такое воппер?» А голосовой помощник зачитывал отрывок из википедии. Но еще до выхода рекламы кто-то отредактировал статью про воппер, добавив в нее рекламную стилистику.
Редакторы это исправили, но после выхода рекламы статью начали править сотни людей. Они писали, что воппер содержит цианид, детей средних размеров, крысиное мясо и ногти.
18. С 2006-го по 2007-й на википедии был список статей, которые написаны на «сибирском языке». Его на основе сибирского говора придумал предприниматель Ярослав Золотарев. Но этот язык был признан википедией искусственным, и все статьи на нем были удалены.
19. Википедия борется с тем, чтобы ее редакторы не чувствовали много власти и не могли защищать непроверенные правки. Это политика называется «Нет восхождениям на Рейхстаг в костюме Человека-Паука».
20. Слово wiki – это «быстрый» по-гавайски.