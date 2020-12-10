Первая в мире игровая приставка – забава военного инженера-беженца из нацистской Германии. Черно-белая, без звука, но с 12 играми

Летом-1966 Баер сидит на ступеньках автовокзала и долго пишет на желтом листке бумаге о новой задумке. Ее он показывает боссу компании Sanders Associates – он заинтересовался и дал Баеру 2500 долларов на разработку коробки, с помощью которой на любом телевизоре в США можно во что-то поиграть.

Через два года Баер с тремя коллегами представил Brown Box – грузную коричневую коробку, которая пока не была полноценной приставкой. О технологии узнают Motorola и General Electric, но они отказываются. Им кажется, что идея дороговата и у нее пока нет перспектив.

Впервые Баер слышал такие слова еще в 1951-м. Тогда он придумывал собственный телевизор и предлагал сделать его интерактивным. И только в 1972-м его идея дошла до реализации и коммерческого успеха. Хотя Баер работал с приставкой как с хобби и продолжал основные идеи вкладывать в военное дело. Его друзья тоже помогали с приставкой только в свободное время. Но у них получилось.

Magnavox Odyssey стоит дорого и все равно становится хитом. Но больше приставка зарабатывает на судебных делах по авторским правам

Первая приставка чем-то похожа и на современные, только в Odyssey все было максимально упрощено. К черно-белому продолговатому корпусу (внутри – 40 транзисторов и 40 диодов, и это прорыв для домашней игрушки) подключались два контроллера. Вот они уже не похожи на современные джойстики – небольшие коробки с крутящимися ручками сбоку и кнопкой сброса. А вся система работала на батарейках.