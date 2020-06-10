- Шахматы
50 небанальных фактов о шахматах
1. Термины «шах» и «мат» появились от персидского выражения shahmat («король мертв»).
2. Мигель Найдорф в 1947 году играл одновременно 45 партий с завязанными глазами (ходы противников ему говорили устно). Он выиграл 39 партий, две свел в ничью, четыре проиграл.
3. Есть шахматы для слепых. Выглядят они так.
4. В 1996 году Роберт Фишер показал свой вариант шахмат – Fischerrandom chess. Правила такие же, но начальная расстановка фигур случайно выбирается из 960 вариантов.
5. Виктор Корчной (эмигрировал из СССР в Швейцарию и представлял ее на турнирах) в матче за звание чемпиона мира против Анатолия Карпова протестовал против того, что сопернику передали йогурт – его цвет мог быть подсказкой. Но этого никто так и не доказал.
6. В «Домострое» шахматы отнесены к «бесовским играм».
7. Богослов Андрей Кураев называет шахматные турниры гадюшником: «Если я проиграл в футбол своему соседу, что с того? Просто у него ноги длиннее. А если я проиграл ему в шахматы, значит я глупее его. Понимаете, человек в гораздо большей степени отождествляет себя со своим умом, чем с мышцами. И, может быть, поэтому мир профессиональных шахмат – это просто гадюшный мир, где все друг друга ненавидят, кусают, подсиживают».
8. В теории мат ставится за два хода. Например, такое было в матче 1983 года Лэнс Дарлинг – Ричард Вуд.
9. На чемпионате Китая в 2009-м Хоу Ифань получила техническое поражение. Она на пять секунд опоздала на партию.
10. В большинстве языков пешка – это пеший солдат, но в немецком и испанском вместо него крестьянин.
11. В средневековых шахматах каждой пешке давали отдельное имя: от купца и врача до ткачихи и трактирщика. Но не прижилось.
12. Есть версия, что собственный вид шахмат создал Тамерлан. В них у пешки было не только свое название, но и роль.
13. Теоретически самая длинная партия может длиться максимум 5949 ходов.
14. В реальности самая длинная шахматная партия длилась 20 часов и 15 минут. Иван Николич и Горан Арсович сделали на двоих 269 ходов и сыграли вничью.
15. Немецкий шахматист и математик Эмануил Ласкер боролся за авторские права на партии, чтобы «шахматисты не умирали в нищете».
16. Вторая книга в истории на английском языке была о шахматах (первая – сборник о Троянской войне).
17. Сергей Карякин стал самым молодым гроссмейстером в истории (12 лет и 7 месяцев). Самый старый – Энрико Паоли (88 лет).
18. В СССР было звание «гроссмейстер по переписке». Для тех, кто играет в шахматы заочно.
19. Кстати, бывали даже заочные битвы городов. Например, в XIX веке Лондон играл против Эдинбурга.
20. Королева изначально была слабой фигурой – двигалась только на одну клетку по диагонали. Правила изменили, когда испанская королева Изабелла Кастильская (1451-1504) стала одной из главных правительниц в Европе.
21. Шахматы – олимпийский вид спорта. Но у них отдельная Олимпиада, где шахматистов тоже проверяют на допинг.
22. Китайский император Вэнь-ди казнил двух шахматистов, когда узнал, что они называют ферзей императорами.
23. В США не очень продуманный первый ход называют «атакой Рейгана».
24. В среднем 37,5% партий на турнирах профессионалов выигрывают белые фигуры, 27,6% – черные. Остальные заканчиваются ничьей.
25. Шахматист Арнолд Денкер: «Осип Бронштейн рассказывал мне такую историю. В 1918-м его арестовали в Одессе чекисты. Бронштейна собирались расстрелять, но один офицер увидел знакомую фамилию и предложил доказать победой в партии, что он известный шахматист. Он победил и смог освободиться».
26. Это чатуранга. Древнеиндийская прародительница шахмат, но для для четырех игроков.
27. В повести братьев Стругацких «Полдень, XXII век» упоминается метод «Каспаро-Карпова». В год издания повести (1962) Анатолию Карпову было 11 лет, а Гарри Каспаров еще не родился.
28. До изобретения механических часов шахматисты использовали песочные.
29. Немецкий шахматист Эмануил Ласкер 27 лет удерживал титул чемпиона мира.
30. Если у шахматиста во время игры зазвонит телефон, то ему автоматически засчитают поражение или назначат ничью, если противник в теории не мог уже победить.
31. До XIX века черные по правилам тоже могли ходить первыми.
32. В 2019 году Магнус Карлсен (действующий чемпион мира) записал видео против расизма, в котором черная фигура пошла первой.
33. У историков популярна версия, что Иван Грозный умер за игрой в шахматы.
34. В 1970 году была сыграна шахматная партия «Космос-Земля». Летчики «Союза-9» играли с другими летчиками на Земле по радио.
35. Складную шахматную доску изобрел священник в XII веке. Церковь запрещала ему играть в шахматы, поэтому он придумал такую хитрость, как будто две книги лежат вместе.
36. Когда игроки делают по четыре хода, то дальше есть более 318 миллиардов вариантов, как закончится партия.
37. У Петра Секея рекорд по минимальному количеству ходов за турнир. 130 за 10 матчей.
38. Шахматы были запрещены на антарктических станциях после того, как в 1959 году два ученых подрались после партии, а один из них даже ударил другого ледорубом.
39. В 1999-м Гарри Каспаров играл против команды из более 50 тысяч участников из 75 стран (ходы выбирали большинством голосов). Он выиграл после 62 ходов. Партия длилась четыре месяца.
40. В 2005 году в Рейкьявике на 14 тысяч жителей приходился один шахматный гроссмейстер.
41. Уже существует нейросеть, которая за 72 часа учится играть в шахматы на уровне международного турнира.
42. В Армении шахматы – школьный предмет.
43. Первый «шахматный автомат» был изобретен в 1769 году, чтобы впечатлить австрийскую королеву. Но он оказался мистификацией: играл не «механический турок», а карлик, который сидел в коробке и управлял фигурами на магнитах.
44. У Эхсана Гема Магами рекорд по количеству соперников за один день. Он сыграл сразу 604 партии: 580 выиграл, 16 свел к ничьей, 8 проиграл.
45. Формально Dota 2 сложнее и разнообразнее шахмат: в ней уникальных 119 героев со своими способностями. В шахматах – шесть «героев».
46. У Владимира Высоцкого есть две песни о шахматах: «Подготовка» и «Игра» (обе посвящены матчу Бориса Спасского и Роберта Фишера). Но Высоцкий не умел играть в шахматы, а некоторые термины и ситуации ему объяснил режиссер Станислав Говорухин.
47. Еще одна вариация доски. Гексагональные шахматы Владислава Глинского.
48. Суперкомпьютер Deep Blue дважды играл с Гарри Каспаровым – 1:1. А «Дисней» приобрела права на экранизацию пьесы по мотивам этого матча.
49. Пушкин любил шахматы, и в «Евгении Онегине» есть строчки: «И Ленский пешкою ладью / Берет в рассеянье свою». На основе этого воссоздана целая партия Лариной и Ленского.
50. Возможно, что Ленин и Гитлер сыграли в шахматную партию в 1909-м году в Вене. Есть даже гравюра от художницы-ученицы Гитлера с подписями участников, но историки сомневаются в реальности такого матча.