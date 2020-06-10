50 небанальных фактов о шахматах

4. В 1996 году Роберт Фишер показал свой вариант шахмат – Fischerrandom chess. Правила такие же, но начальная расстановка фигур случайно выбирается из 960 вариантов.

5. Виктор Корчной (эмигрировал из СССР в Швейцарию и представлял ее на турнирах) в матче за звание чемпиона мира против Анатолия Карпова протестовал против того, что сопернику передали йогурт – его цвет мог быть подсказкой. Но этого никто так и не доказал.

6. В «Домострое» шахматы отнесены к «бесовским играм».

7. Богослов Андрей Кураев называет шахматные турниры гадюшником: «Если я проиграл в футбол своему соседу, что с того? Просто у него ноги длиннее. А если я проиграл ему в шахматы, значит я глупее его. Понимаете, человек в гораздо большей степени отождествляет себя со своим умом, чем с мышцами. И, может быть, поэтому мир профессиональных шахмат – это просто гадюшный мир, где все друг друга ненавидят, кусают, подсиживают».

8. В теории мат ставится за два хода. Например, такое было в матче 1983 года Лэнс Дарлинг – Ричард Вуд.