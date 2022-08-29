Допинг в шахматах – как это устроено: какие вещества запрещены, почему всех бесят проверки и что едят гроссмейстеры для работы мозга

Почему шахматисты возмущаются из-за допинг проверок, хотя никого еще не ловили

На деле вопрос допинга в шахматах – это скорее формальность. За всю историю ни у одного шахматиста не зафиксировано положительного теста на запрещенные вещества.

Было пару громких историй, но они произошли из-за самого отказа проходить допинг-тесты. Практически все гроссмейстеры считают это бессмысленной формальностью. Во время последнего матча за звание чемпиона мира Магнуса Карлсена и Яна Непомнящего обязали пройти допинг-тесты. Карлсен был недоволен, а его менеджер объяснял: «Мы не знаем никаких препаратов, которые могут помочь. Поэтому Магнус слегка злится». Непомнящий говорил о том же – что не знает препаратов, которые бы улучшали игру человека.

Шахматные руководители понимают, что проверка на допинг – формальность. Поэтому проводят ее только на нескольких крупных турнирах. Шахматистка Александра Костенюк рассказывала, как это проходит:

«Допинг-пробы берут, потому что шахматы – это спорт, в котором важна выносливость. Во время соревнований сидишь по пять часов за доской на протяжении двух недель. Каждый раз нам высылают целый список того, к чему особенно надо быть внимательным. Во время турниров под категорическим запретом булки с маком – мак вызывает какую-то ложную пробу на морфин. «Терафлю» тоже принимать нельзя. Пробы берут только во время соревнований, домой не приходят».

Почему гроссмейстеры не употребляют допинг? Из-за репутации – если их поймают на запрещенных веществах, это может стоить им всей карьеры. И из-за того, что препараты, улучшающие работу мозга, имеют кратковременный эффект. А после него происходит откат: продуктивность мозга становится ниже обычной из-за истощения нервной системы.

Как раз этом говорил Анатолий Карпов: «Люди, которые употребляют допинг, быстро сворачиваются. А карьеры шахматистов – это десятилетия. Поэтому никто себя не травит. В шахматы играют разумные люди».