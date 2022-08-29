Допинг в шахматах – как это устроено: какие вещества запрещены, почему всех бесят проверки и что едят гроссмейстеры для работы мозга
Допинг в спорте – понятно: он усиливает физическую активность и выносливость. Допинг в шахматах – непонятно: как он работает и влияет ли вообще на что-то на самом деле? Разбираем тут – в тексте, где нельзя булки с маком, больше 20 чашек кофе и «Терафлю».
Как в шахматах появились допинг-проверки и что они ищут: во многом все это нужно для попадания самих шахмат в программу Олимпиады
Шахматы существуют около 1500 лет. С 1886 года разыгрывается звание чемпиона мира. С 1924-го работает Международная шахматная федерация (ФИДЕ). Но спортом шахматы признаны только с 1999-го.
ФИДЕ давно стремится, чтобы шахматы стали олимпийским видом. Поэтому в 2001 году подписала Кодекс ВАДА – с тех пор для шахматистов обязательна допинговая проверка на больших турнирах. Но шахматы пока ни разу не попадали на Олимпиаду, хотя были к этому близки. Есть вероятность, что в 2024-м (как раз год столетия ФИДЕ) это все-таки случится.
Что считается шахматным допингом и что запрещено употреблять игрокам по официальным нормативам? Список препаратов слишком большой и постоянно обновляется. Но есть наиболее важные вещества, на которых в Кодексе ВАДА сделан особый акцент. Это стимуляторы, действующие на центральную и периферическую нервную систему:
- Амфетамин. Повышает работоспособность организма, двигательную и речевую активность, уменьшает сонливость и аппетит (считается наркотиком).
- Эфедрин и метилэфедрин, псевдоэфедрин. Стимулируют мозг, увеличивают частоту ударов сердца, повышают кровяное давление, расширяют бронхи, улучшают обмен веществ (считаются наркотиками).
- Модафинил. Повышает уровень гистмаина, влияет на нейротрансмиттерную систему мозга, улучшая концентрацию и снимая усталость (считается наркотиком).
- Стрихнин. Возбуждает центральную нервную систему, стимулирует рефлекторные функции спинного мозга, повышает возбудимость центров продолговатого мозга.
- Фенотропил. Улучшает обменные процессы и кровообращение головного мозга, стимулирует окислительно-восстановительные процессы, повышает энергетический потенциал организма, улучшает регионарный кровоток в участках головного мозга (считается ноотропным препаратом).
- Мезокарб. Стимулирует норадренергические системы мозга, вызывая высвобождение норадреналина – нейромедиатора бодрствования и принятия быстрых решений (считается лекарственным средством группы психостимуляторов).
Самое популярное стимулирующее вещество – кофеин – не запрещен, но находится в списке мониторинга ВАДА (то есть в будущем может стать запрещенным). В чистом виде его принимать нельзя – поэтому доза более 12 микрограммов на миллилитр считается допинговой. Но для этого нужно выпить около 20 чашек кофе за раз.
Почему шахматисты возмущаются из-за допинг проверок, хотя никого еще не ловили
На деле вопрос допинга в шахматах – это скорее формальность. За всю историю ни у одного шахматиста не зафиксировано положительного теста на запрещенные вещества.
Было пару громких историй, но они произошли из-за самого отказа проходить допинг-тесты. Практически все гроссмейстеры считают это бессмысленной формальностью. Во время последнего матча за звание чемпиона мира Магнуса Карлсена и Яна Непомнящего обязали пройти допинг-тесты. Карлсен был недоволен, а его менеджер объяснял: «Мы не знаем никаких препаратов, которые могут помочь. Поэтому Магнус слегка злится». Непомнящий говорил о том же – что не знает препаратов, которые бы улучшали игру человека.
Шахматные руководители понимают, что проверка на допинг – формальность. Поэтому проводят ее только на нескольких крупных турнирах. Шахматистка Александра Костенюк рассказывала, как это проходит:
«Допинг-пробы берут, потому что шахматы – это спорт, в котором важна выносливость. Во время соревнований сидишь по пять часов за доской на протяжении двух недель. Каждый раз нам высылают целый список того, к чему особенно надо быть внимательным. Во время турниров под категорическим запретом булки с маком – мак вызывает какую-то ложную пробу на морфин. «Терафлю» тоже принимать нельзя. Пробы берут только во время соревнований, домой не приходят».
Почему гроссмейстеры не употребляют допинг? Из-за репутации – если их поймают на запрещенных веществах, это может стоить им всей карьеры. И из-за того, что препараты, улучшающие работу мозга, имеют кратковременный эффект. А после него происходит откат: продуктивность мозга становится ниже обычной из-за истощения нервной системы.
Как раз этом говорил Анатолий Карпов: «Люди, которые употребляют допинг, быстро сворачиваются. А карьеры шахматистов – это десятилетия. Поэтому никто себя не травит. В шахматы играют разумные люди».
Все-таки есть вещества, которые улучшают работу мозга – на это указал эксперимент
В 2017 году ученые из университетской больницы Майнца опубликовали исследование на тему допинга в шахматах. В их эксперименте принимали участие 39 шахматистов – их поделили на две группы. Одной дали реальный допинг, а второй – плацебо. Участники получали таблетки в течение четырех дней, играли против компьютерной программы и проходили нейропсихологические тесты.
Ученые проверяли три медицинских препарата: метилфенидат, модафинил (оба препарата используются при лечении пациентов с синдромом дефицита внимания и гиперактиивности – СДВГ) и кофеин. Эксперимент показал, что эти вещества влияют на результаты шахматистов. Те, кто получал допинг, выигрывали партии гораздо чаще (при этом гораздо дольше размышляли над ходами).
«Игроки, использовавшие препараты, играли медленнее, чем обычно. Значит, их мыслительные процессы были глубже и обстоятельнее. Сами результаты имеют огромное значение в шахматах. Например, модафинил и метилфенидат дали коэффициент улучшения в размере 5%. Кофеин дает более скромные улучшения в игре, но все же преимущество у шахматиста из-за него появляется».
Метилфенидат и модафинил еще в 2014 году были внесены в допинговый список. Кофеин – все еще разрешен.
Что употребляют и употребляли шахматисты + полезные для мозга продукты
Профессиональные шахматисты сходятся во мнении, что лучший шахматный допинг – это здоровый режим дня, правильное питание и спорт.
Насчет режима – понятно: особенно важен качественный сон. Спорт – да-да, он очень помогает шахматистам. Потому что физическая подготовка и работа мозга связаны друг с другом. Все гроссмейстеры получают физические нагрузки – это обязательная часть их тренировок, особенно перед важными партиями.
Например, Фабиано Каруана перед большими турнирами ежедневно пробегает восемь километров, час играет в теннис, час плавает в бассейне. Владимир Крамник рассказывал, что много ходил пешком, каждый день играл в теннис и плавал при подготовке к матчу с Гарри Каспаровым. Ян Непомнящий перед чемпионским матчем тоже много занимался и похудел на 10 килограммов.
Василий Иванчук так описывал подготовку к важным турнирам: «Во-первых, регулярно делаю зарядку. Во-вторых, совершаю пешие прогулки. В-третьих, посещаю бассейн».
Возможно, величайший шахматист в истории Магнус Карлсен тоже делает большой упор на спорт. Еще у него есть личный повар + несколько мелких деталей, с помощью которых он оптимизировал работу мозга. Карлсен старается сидеть с ровной спиной и не вытягивать вперед голову – так дыхание становиться стабильнее, а кислород лучше поступает в мозг. Еще он жует жвачку во время партий. Исследования доказали, что жевательные функции улучшают память, концентрацию и время реакции.
Про питание. Рацион шахматистов не отличается от рациона спортсменов – о правильном питании куча книг и статей. Но у шахматистов есть продукты, которые помогают работе мозга.
Главный – это горький шоколад. Он с отрывом – самый употребляемый шахматистами продукт во время турниров. При этом важно есть именно горький шоколад – потому что сахар снижает работу мозга. Сергей Карякин рассказывал: «Во время партии полезно есть черный шоколад и сухофрукты – инжир, курагу. Они дают длительный эффект. Молочный шоколад помогает на протяжении десяти минут, потом от него становится только хуже».
Исследовательский центр Хельмута Пфлегера изучал, чем лучше всего питаться во время партий: «Фрукты, овсяные снеки, печенье, нежирные йогурты, хлопья, шоколад».
Вот еще список продуктов, которые благоприятно влияют на работу мозга:
- Брокколи и другая зелень.
- Ягоды.
- Яблоки.
- Орехи и семечки.
- Цитрусовые.
- Жирная рыба.
- Яйца.
- Томаты.
- Авокадо.
- Чечевица.
- Льняное и оливковое масло.
Еще среди шахматистов популярна черная икра. Она влияет на функциональность мозга, стабилизирует память и стимулирует кровообращение. Особенно ее любили Корчной и Карпов – Корчной ел каждый день, а Карпов завтракал ей во время матчей. Сергей Карякин рассказывал, что ел ее, играя против Карлсена: «Это один из самых полезных продуктов для мозговой деятельности. Я ел ее перед каждой партией и чувствовал, как мне это помогает».