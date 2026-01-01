Ян Непомнящий

Дата рождения
14 июля 1990 г.
Достижения
Победитель Турнира претендентов по шахматам (2020/2021)
Лента
Материалы
Новости
Последние новости
Шахматы
17-летний Абдусатторов обыграл Непомнящего и Карлсена и стал чемпионом мира по быстрым шахматам
#Ян Непомнящий
Шахматы
Карлсен выиграл у Непомнящего матч за звание чемпиона мира по шахматам
#Карлсен – Непомнящий
Шахматы
♟️ Непомнящий проиграл Карлсену вторую подряд партию за титул чемпиона мира
#Карлсен – Непомнящий
Шахматы
Непомнящий проиграл Карлсену в восьмой партии матча на первенство мира
#Карлсен – Непомнящий
Шахматы
Карлсен выиграл у Непомнящего шестую партию, она стала рекордной по ходам в матчах за звание чемпиона мира
#Карлсен – Непомнящий
Шахматы
Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в четвертой партии
#Карлсен – Непомнящий
Все новости
Материалы
Допинг в шахматах – как это устроено: какие вещества запрещены, почему всех бесят проверки и что едят гроссмейстеры для работы мозга
2
#Шахматы
2
Почему Непомнящий проиграл Карлсену? Объясняем на футбольных примерах
#Карлсен – Непомнящий
Сколько заработал Карлсен, защитив титул чемпиона мира по шахматам в матче с Непомнящим
#Карлсен – Непомнящий
Разбираем решающий момент Непомнящего против Карлсена: сделал плохой ход, схватился за термос и ушел, поправляя мятую рубашку
#Карлсен – Непомнящий
Шахматист Непомнящий прислал в «Что? Где? Когда?» вопрос про лыжи и выиграл на нем 90 тысяч рублей
#Ян Непомнящий
У Карлсена феноменальная память: знает наизусть 10 тысяч партий, в пять лет запомнил все страны и столицы, угадывает даже партию из «Гарри Поттера» по ферзю
1
#Магнус Карлсен
1
Все материалы