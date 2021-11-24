Сколько заработает победитель матча за звание чемпиона мира по шахматам Карлсен – Непомнящий
Магнус Карлсен и Ян Непомнящий играют в матче за шахматную корону. Он проходит в Дубае с 24 ноября по 16 декабря 2021 года. В эти даты входят церемонии, 14 классических партий и возможный тай-брейк. В зависимости от раскладов в партиях все может закончиться раньше 16 декабря. Для победы необходимо набрать 7,5 очка. За победу дается очко, за ничью – 0,5.
Карлсен – фаворит матча. Это чемпион мира по шахматам в трех различных категориях. Непомнящий дошел до этого матча через турнир претендентов. Еще он дважды побеждал на чемпионате России и выигрывал командный чемпионат мира. Первое знакомство Карлсена и Непомнящего было еще в 2002 году. Тогда они сыграли на чемпионате Европы до 12 лет.
Chess.com подробно рассказывал о распределении призовых денег по итогам этого матча. Общий призовой фонд составляет 2 миллиона евро. Победитель забирает 60% от этой суммы (1,2 млн), проигравший – 40%. Каждый гроссмейстер получает 200 тысяч евро перед стартом матча. Это предоплата его части призового фонда.
Именно победа на чемпионате мира – главная денежная награда в шахматах. Призовой фонд обычно варьируется в пределах 1-2 миллионов евро. Шахматисты достойно получают и без чемпионатов мира. В 2020 году Магнус Карлсен заработал 510 тысяч долларов, играя онлайн-турниры. Это сделало его самым высокооплачиваемым киберспортсменом года.
Из-за пандемии коронавируса шахматы все больше уходят в онлайн. Растет популярность киберспортивных шахмат, но Dota 2, Fortnite и CS пока далеко впереди. Пандемия повлияла и на проведение матча Карлсен – Непомнящий. Изначально матч за шахматную корону планировался на вторую половину 2020 года, но был отложен на год. Он пройдет в классическом формате.
В матче за шахматную корону для каждого из спортсменов предусмотрены большие штрафы. Карлсен уже сталкивался со штрафом в 2016 году, когда играл с Сергеем Карякиным. Тогда он ушел с пресс-конференции. Из-за этого потерял 10% от своего призового фонда. В том матче Карлсен в итоге победил Карякина на тай-брейке (3:1).
Прямо сейчас Магнус Карлсен возглавляет рейтинг шахматистов международной федерации шахмат (ФИДЕ). Ян Непомнящий идет в этом же рейтинге на пятом месте. Непомнящий занимает самое высокое место из всех россиян, Сергей Карякин там только 18-й. Карякин рассказывал, что помогает Непомнящему в подготовке к его матчу с Карлсеном.
В интервью «СЭ» Непомнящий рассказывал, что часть денег идет на команду. Объяснял это на примере турнира претендентов, где заработал около 100 тысяч евро: «Есть команда, которая со мной работает и в плане шахмат, и в медицинско-физиологическом. На это уже немного другие ресурсы необходимы. При другом исходе такое мероприятие было бы не в плюс для меня».
Расписание матча Карлсен – Непомнящий
Где смотреть матч Карлсен – Непомнящий