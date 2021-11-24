Сколько заработает победитель матча за звание чемпиона мира по шахматам Карлсен – Непомнящий

Магнус Карлсен и Ян Непомнящий играют в матче за шахматную корону. Он проходит в Дубае с 24 ноября по 16 декабря 2021 года. В эти даты входят церемонии, 14 классических партий и возможный тай-брейк. В зависимости от раскладов в партиях все может закончиться раньше 16 декабря. Для победы необходимо набрать 7,5 очка. За победу дается очко, за ничью – 0,5.

Карлсен – фаворит матча. Это чемпион мира по шахматам в трех различных категориях. Непомнящий дошел до этого матча через турнир претендентов. Еще он дважды побеждал на чемпионате России и выигрывал командный чемпионат мира. Первое знакомство Карлсена и Непомнящего было еще в 2002 году. Тогда они сыграли на чемпионате Европы до 12 лет.