Кто такой Ян Непомнящий – новая суперзвезда шахмат. Он бросал шахматы из-за доты и ради «Спартака» быстрее заканчивает партии

Помните, как в 2016-м с ним играл Сергей Карякин? Тогда шахматы вновь стали обсуждать в России. Карякин проиграл только на тай-брейке при счете 6:6. Через два года с таким же счетом Карлсен победил американца Фабиано Каруана. Теперь за звание чемпиона он сыграет с Непомнящим.

В офлайне Карлсена Непомнящий побеждал четыре раза (тут можно почитать подробный разбор этих матчей). Впервые Непомнящий победил в 2002 году, когда им было по 12 лет. В последний раз он побеждал Карлсена в марте 2021-го на онлайн-турнире, который организовал сам Карлсен.

Непомнящий с Карлсеном неплохо общаются. Даже первый пост Непомнящего в инстаграме – фото с ним: «Карлсен – интересный человек, с ним легко в общении. Меня позабавило, как он готовится к партиям, но про это я не расскажу».