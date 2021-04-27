Кто такой Ян Непомнящий – новая суперзвезда шахмат. Он бросал шахматы из-за доты и ради «Спартака» быстрее заканчивает партии
Ян Непомнящий теперь – очень важный шахматист в индустрии. О нем вы точно будете еще много слышать в этом году. Ведь Непомнящий победил в турнире претендентов и в ноябре сыграет против чемпиона мира Магнуса Карлсена.
Помните, как в 2016-м с ним играл Сергей Карякин? Тогда шахматы вновь стали обсуждать в России. Карякин проиграл только на тай-брейке при счете 6:6. Через два года с таким же счетом Карлсен победил американца Фабиано Каруана. Теперь за звание чемпиона он сыграет с Непомнящим.
В офлайне Карлсена Непомнящий побеждал четыре раза (тут можно почитать подробный разбор этих матчей). Впервые Непомнящий победил в 2002 году, когда им было по 12 лет. В последний раз он побеждал Карлсена в марте 2021-го на онлайн-турнире, который организовал сам Карлсен.
Непомнящий с Карлсеном неплохо общаются. Даже первый пост Непомнящего в инстаграме – фото с ним: «Карлсен – интересный человек, с ним легко в общении. Меня позабавило, как он готовится к партиям, но про это я не расскажу».
Главная история про Непомнящего – уход из шахмат в доту. Но вернулся обратно из-за маленьких денег в индустрии
Еще в первых интервью Непомнящий рассказывает, что ощущает прогресс сверстников и свое отставание от них: «Процесс совершенствования проходит мимо тебя, а ты целый день можешь потратить на игру в компьютере». Непомнящий прошел несколько частей «Героев меча и магии» и в середине нулевых всерьез увлекся киберспортом.
С 16 лет Непомнящий всерьез увлекался еще первой частью Dota и дошел до профессионального уровня. Главная его победа случилась на командном турнире ASUS Cup Winter-2011 по Dota 2. Тогда Непомнящий со своей командой занял первое место и выиграл 40 тысяч рублей: «Получили приз, поделили на команду и с трудом отбили поездку в Киев».
Непомнящий комментировал турниры по Dota 2, занимался их организацией, увлекся карточной игрой Hearthstone. И на пару лет совсем забросил профессиональные шахматы, но потом вновь увлекся: «Я изменил свое отношение к шахматам, несколько лет я увлекался интеллектуальными играми, киберспортом и футболом. Но теперь все мое внимание к шахматам».
В 2017-м Непомнящий рассказывал, что ему перестала сильно нравиться Dota 2 из-за внутриигровых изменений и низкой оплачиваемости в киберспорте: «Не стал бы преувеличивать свою связь с киберспортом. Это очень тяжелая работа, что не все понимают. Чтобы зарабатывать неплохие деньги, нужно 5-6 часов рутинных тренировок в день».
Другая страсть Непомнящего – футбол и «Спартак». Играл в клубной шапке, фотографировался с тренером-однофамильцем
Когда стало известно, что Непомнящий сыграет против Карлсена, журналисты спросили его о дерби «Спартака» и ЦСКА: повлияла ли победа на настрой уже в его турнире?
«Получилось, что перед началом турнира я посмотрел матч «Спартак» – «Уфа». Не сказать, что сильно порадовался. Неделя прошла, и посмотрел еще вот этот матч. Настроение уже было получше. Но нельзя сказать, что футбольный результат как-то сильно влияет на настроение».
Однажды Непомнящий играл в шапке со «Спартаком» и признавался фанатскому сайту, что болеет за клуб с детства и ради матчей иногда старается побыстрее закончить шахматные партии. В соцсетях Непомнящего тоже много «Спартака»: