Магнус Карлсен

Дата рождения
30 ноября 1990 г.
Инфо
16-й чемпион мира по шахматам
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Шахматы
Карлсен выиграл у Непомнящего матч за звание чемпиона мира по шахматам
#Карлсен – Непомнящий
Шахматы
♟️ Непомнящий проиграл Карлсену вторую подряд партию за титул чемпиона мира
#Карлсен – Непомнящий
Шахматы
Непомнящий проиграл Карлсену в восьмой партии матча на первенство мира
#Карлсен – Непомнящий
Шахматы
Карлсен выиграл у Непомнящего шестую партию, она стала рекордной по ходам в матчах за звание чемпиона мира
#Карлсен – Непомнящий
Шахматы
Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в четвертой партии
#Карлсен – Непомнящий
Шахматы
Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в третьей партии подряд
#Карлсен – Непомнящий
Все новости
Материалы
Лучший шахматист эпохи Карлсен уходит с партии после первого хода и снимается с турниров – похоже, протестуя против мошенничества
#Магнус Карлсен
Допинг в шахматах – как это устроено: какие вещества запрещены, почему всех бесят проверки и что едят гроссмейстеры для работы мозга
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#Шахматы
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Почему Магнус Карлсен вдруг отказался от звания чемпиона мира по шахматам – хотя непобедим девять лет
#Магнус Карлсен
Почему Непомнящий проиграл Карлсену? Объясняем на футбольных примерах
#Карлсен – Непомнящий
Сколько заработал Карлсен, защитив титул чемпиона мира по шахматам в матче с Непомнящим
#Карлсен – Непомнящий
Карлсен – лучший шахматист в истории человечества?
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#Магнус Карлсен
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