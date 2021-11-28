Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в третьей партии подряд

Ян Непомнящий и Магнус Карлсен в Дубае провели третью партию матча за титул чемпиона мира по шахматам.

Партия завершилась со счетом 0,5:0,5. Непомнящий играл белыми фигурами. После первых двух партий счет был 1:1.

Четвертая партия пройдет 30 ноября и начнется в 15:30 по московскому времени. Полное расписание – здесь.