Карлсен – Непомнящий
Магнус Карлсен
Ян Непомнящий
#Карлсен – Непомнящий #Магнус Карлсен #Ян Непомнящий
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Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в третьей партии подряд

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Ян Непомнящий и Магнус Карлсен в Дубае провели третью партию матча за титул чемпиона мира по шахматам.

  • Партия завершилась со счетом 0,5:0,5. Непомнящий играл белыми фигурами. После первых двух партий счет был 1:1.
  • Четвертая партия пройдет 30 ноября и начнется в 15:30 по московскому времени. Полное расписание – здесь.
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Источник:
Гол
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