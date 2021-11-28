Карлсен – Непомнящий
Магнус Карлсен
Ян Непомнящий
Поделиться:
Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в третьей партии подряд
0
Ян Непомнящий и Магнус Карлсен в Дубае провели третью партию матча за титул чемпиона мира по шахматам.
- Партия завершилась со счетом 0,5:0,5. Непомнящий играл белыми фигурами. После первых двух партий счет был 1:1.
- Четвертая партия пройдет 30 ноября и начнется в 15:30 по московскому времени. Полное расписание – здесь.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые