Как подготовиться к главному матчу в шахматах – Карлсен и Непомнящий за первенство мира: почему так много партий, кто из них круче, что за армагеддон

Что надо знать о шахматистах?

🇧🇻🇷🇺 Магнус Карлсен считает Яна Непомнящего удобным соперником. И вспоминает, что осенью исполняется 19 лет с момента их первой встречи. Непомнящий перед матчем сбросил около десяти килограммов. Осенью он говорил о приятельских отношениях с Карлсеном. Несколько лет назад они даже проводили вместе несколько сборов.

🇧🇻 В 2020 году Магнус Карлсен сыграл 125 партий подряд без поражений – это мировой рекорд. Он не проигрывал в классические шахматы с ноября 2018-го. Рекордная серия оборвалась на турнире Norway Chess, где Карлсен проиграл поляку Яну-Кшиштофу Дуде. Позже Карлсен говорил, что эта серия его поддавливала. Но теперь он может расслабиться.

🇷🇺 Ян Непомнящий никогда не добирался до матча такого уровня. Еще недавно он комментировал турнир претендентов, а теперь сам прошел через него. Вы могли видеть Непомнящего в программах на ТВ или на матчах «Спартака». Зато в апреле он говорил: «Я изменил свое отношение к шахматам. Несколько лет назад я не работал профессиональным шахматистом».