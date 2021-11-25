Как подготовиться к главному матчу в шахматах – Карлсен и Непомнящий за первенство мира: почему так много партий, кто из них круче, что за армагеддон
Магнус Карлсен (фаворит) и Ян Непомнящий (претендент) играют в Дубае в матче за шахматную корону. Это главное событие в шахматах за последние три года. Последний матч за звание чемпиона мира состоялся в 2018-м. Тогда Карлсен удержал чемпионство в матче против Фабиано Каруана. Норвежец Карлсен удерживает звание чемпиона мира с 2013 года.
Какой формат у этого матча?
Матч Карлсен – Непомнящий проходит в рамках всемирной выставки «Экспо-2020». Изначально она планировалась на 2020 год, поэтому сохранила название. Похожая история случилась и с матчем за шахматную корону. Из-за пандемии коронавируса матч за звание чемпиона мира сместился со второй половины 2020 года. Но теперь все-таки проходит в Дубае.
- Даты всего матча: 24 ноября – 16 декабря. В них включены все официальные церемонии, партии и возможный тай-брейк.
- Первая партия стартует 26 ноября в 15:30 по московскому времени. Всего по регламенту предусмотрено 14 партий, хотя ранее было 12.
- Для победы в матче необходимо набрать 7,5 очка. За победу в каждой партии дается очко, за ничью – 0,5.
- Ничья – самый частый исход партий в подобных матчах. В 2016 году против Карлсена играл Карякин. Тогда в основных партиях они победили только по разу.
- Тай-брейк играется из четырех быстрых партий, блиц-партий (если надо) и армагеддона (если надо).
- Армагеддон – особая партия с ограниченным временем на раздумья (4-5 минут). Если в ней происходит ничья, побеждает шахматист с черными фигурами.
Расписание матча Карлсен – Непомнящий
Что надо знать о шахматистах?
🇧🇻🇷🇺 Магнус Карлсен считает Яна Непомнящего удобным соперником. И вспоминает, что осенью исполняется 19 лет с момента их первой встречи. Непомнящий перед матчем сбросил около десяти килограммов. Осенью он говорил о приятельских отношениях с Карлсеном. Несколько лет назад они даже проводили вместе несколько сборов.
🇧🇻 В 2020 году Магнус Карлсен сыграл 125 партий подряд без поражений – это мировой рекорд. Он не проигрывал в классические шахматы с ноября 2018-го. Рекордная серия оборвалась на турнире Norway Chess, где Карлсен проиграл поляку Яну-Кшиштофу Дуде. Позже Карлсен говорил, что эта серия его поддавливала. Но теперь он может расслабиться.
🇷🇺 Ян Непомнящий никогда не добирался до матча такого уровня. Еще недавно он комментировал турнир претендентов, а теперь сам прошел через него. Вы могли видеть Непомнящего в программах на ТВ или на матчах «Спартака». Зато в апреле он говорил: «Я изменил свое отношение к шахматам. Несколько лет назад я не работал профессиональным шахматистом».
🇧🇻 ФИДЕ подсчитывает рейтинг шахматистов. Магнус Карлсен набрал 2855 баллов и лидирует, Ян Непомнящий проигрывает ему 73 балла. Между ними – китайский шахматист Дин Лижэнь, Фабиано Каруана (США) и Левон Аронян (Армения). Карлсен – обладатель мирового рекорда по баллам ФИДЕ. Он дважды достигал показателя 2882 балла (2014-й и 2019-й).
🇷🇺 Ян Непомнящий следит за другими видами спорта, но его главная любовь – Dota 2. Он играл почти на профессиональном уровне, а позже рассказывал: это сказывалось на результатах шахматных турниров. В твиттере Непомнящий по-прежнему показывает, что следит за тенденциями в Dota. Например, ему не нравилось формирование состава комментаторов The International 10.
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Карлсен – фаворит матча?
Формально – да. Он уже три раза проводил защиту чемпионства. Карлсен лидирует в рейтинге шахматистов и становился чемпионом мира в трех категориях: классика, рапид, блиц. Матч Карлсена и Непомнящего проходит именно по классической системе. И здесь у Непомнящего появляется неожиданное статистическое преимущество над Карлсеном.
Мы уже вспоминали их историю: оба помнят друг друга еще по детским турнирам. И большинство раз пересекались именно там. Chess.com напомнил статистику матчей в классике: четыре победы Непомнящего, одно поражение и шесть ничьих. Сам Карлсен вспоминал, что с 2011 года Непомнящий побеждал его чаще – 2:1. Хотя в это время Карлсен уже был топ-шахматистом.
Chess.com пишет, что статистика противостояний никак не влияет на расклады по матчу за шахматную корону. В шахматах это совсем другой турнир. Бывший руководитель онлайн-комиссии FIDE Илья Городецкий в комментарии для Sport24 тоже сказал, что вся неудобность Непомнящего связана именно с историей из детских турниров. Там он был лучше Карлсена.
Какой призовой фонд?
Общие призовые – 2 миллиона евро. Матч за шахматную корону считается самым денежным соревнованием в шахматах. Еще есть популярный турнир «Линарес», который престижнее по статусу. Но призовой фонд на нем обычно в несколько раз меньше. О распределении денег в матче за звание чемпиона мира мы рассказывали в отдельном материале:
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