Карлсен – Непомнящий
Магнус Карлсен
Ян Непомнящий
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#Карлсен – Непомнящий #Ян Непомнящий #Магнус Карлсен

Где смотреть матч за звание чемпиона мира по шахматам Карлсен – Непомнящий

2 часа назад

Ян Непомнящий.

SvenSimon/Global Look Press

Магнус Карлсен и Ян Непомнящий проведут матч в Дубае. Полное расписание всех 14 партий доступно по этой ссылке.

Матч состоится с 24 ноября по 16 декабря 2021 года. 26 ноября в 15:30 по московскому времени стартует первая партия. Изначально его проведение планировалось в 2020 году.

Все партии покажет канал «Матч! Страна». На официальном сайте «Матч ТВ» этот канал доступен онлайн

Chess.com/tv покажет матч Карлсен – Непомнящий в прямом эфире.

Прогноз на матч Карлсен – Непомнящий

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Источник:
Гол
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