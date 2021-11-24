Карлсен – Непомнящий
Магнус Карлсен
Ян Непомнящий
Где смотреть матч за звание чемпиона мира по шахматам Карлсен – Непомнящий
2 часа назад
Магнус Карлсен и Ян Непомнящий проведут матч в Дубае. Полное расписание всех 14 партий доступно по этой ссылке.
Матч состоится с 24 ноября по 16 декабря 2021 года. 26 ноября в 15:30 по московскому времени стартует первая партия. Изначально его проведение планировалось в 2020 году.
Все партии покажет канал «Матч! Страна». На официальном сайте «Матч ТВ» этот канал доступен онлайн.
Chess.com/tv покажет матч Карлсен – Непомнящий в прямом эфире.
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