Карлсен – Непомнящий
Первенство мира по шахматам
Магнус Карлсен
Ян Непомнящий
Поделиться:
Комментарии:
0
#Карлсен – Непомнящий #Ян Непомнящий #Магнус Карлсен #Первенство мира по шахматам

Прогноз на матч за звание чемпиона мира по шахматам Карлсен – Непомнящий

2 часа назад

Магнус Карлсен в 2018 году.

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Магнус Карлсен и Ян Непомнящий проведут матч в Дубае. Он пройдет из 14 классических партий. Матч состоится с 24 ноября по 16 декабря 2021 года. Полное расписание доступно тут.

Котировки букмекеров:

  • Победа Карлсена – 1,80
  • Ничья (до тай-брейка) – 4,40
  • Победа Непомнящего – 3,15

Магнус Карлсен – норвежский чемпион мира по шахматам в трех различных категориях. Он начал карьеру в 13 лет. Карлсен выступает с 2004 года.

Ян Непомнящий выиграл турнир претендентов-2020/21. Еще он дважды побеждал на чемпионате России по шахматам, выигрывал командный чемпионат мира.

Матч перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Изначально его проведение планировалось во второй половине 2020 года.

Где смотреть матч Карлсен – Непомнящий

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
Еще по теме
50 небанальных фактов о шахматах
В «Что? Где? Когда?» загадочный вопрос про шахматы: без чего там нельзя создать шедевр?
Хабенский и Янковский – в трейлере фильма о самом скандальном матче в шахматах. Карпов и диссидент Корчной играли четыре месяца
Кто такой Ян Непомнящий – новая суперзвезда шахмат. Он бросал шахматы из-за доты и ради «Спартака» быстрее заканчивает партии
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Карлсен – Непомнящий
#Ян Непомнящий
#Магнус Карлсен
#Первенство мира по шахматам