Карлсен – Непомнящий
Первенство мира по шахматам
Магнус Карлсен
Ян Непомнящий
Прогноз на матч за звание чемпиона мира по шахматам Карлсен – Непомнящий
2 часа назад
Магнус Карлсен и Ян Непомнящий проведут матч в Дубае. Он пройдет из 14 классических партий. Матч состоится с 24 ноября по 16 декабря 2021 года. Полное расписание доступно тут.
Котировки букмекеров:
- Победа Карлсена – 1,80
- Ничья (до тай-брейка) – 4,40
- Победа Непомнящего – 3,15
Магнус Карлсен – норвежский чемпион мира по шахматам в трех различных категориях. Он начал карьеру в 13 лет. Карлсен выступает с 2004 года.
Ян Непомнящий выиграл турнир претендентов-2020/21. Еще он дважды побеждал на чемпионате России по шахматам, выигрывал командный чемпионат мира.
Матч перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Изначально его проведение планировалось во второй половине 2020 года.
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