Прогноз на матч за звание чемпиона мира по шахматам Карлсен – Непомнящий

Магнус Карлсен и Ян Непомнящий проведут матч в Дубае. Он пройдет из 14 классических партий. Матч состоится с 24 ноября по 16 декабря 2021 года. Полное расписание доступно тут.

Котировки букмекеров:

Победа Карлсена – 1,80

Ничья (до тай-брейка) – 4,40

Победа Непомнящего – 3,15

Магнус Карлсен – норвежский чемпион мира по шахматам в трех различных категориях. Он начал карьеру в 13 лет. Карлсен выступает с 2004 года.

Ян Непомнящий выиграл турнир претендентов-2020/21. Еще он дважды побеждал на чемпионате России по шахматам, выигрывал командный чемпионат мира.

Матч перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Изначально его проведение планировалось во второй половине 2020 года.

Где смотреть матч Карлсен – Непомнящий