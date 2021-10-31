В «Что? Где? Когда?» загадочный вопрос про шахматы: без чего там нельзя создать шедевр?

Команда сразу дала правильную версию – достойный соперник. Капитан Андрей Козлов разозлился от варианта о шахматной фигуре короля, о которой говорил Михаил Скипский: «Ты что?» Правильный ответ дал Владимир Антохин. Команда взяла блиц и так заработала первое очко.

Андрей Козлов играет в 10-м финале «Что? Где? Когда?». В 1989 году он провел первую игру в телеклубе ЧГК. Его команда проводит вторую игру в 2021 году – в первой, которая прошла весной, была победа.