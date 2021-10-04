В «Что? Где? Когда?» новый знаток – шахматист Непомнящий. Играл в ЧГК на сборах, выступал за команду «Бешеная ладья», был ведущим
Гроссмейстер Ян Непомнящий попал в состав команды Елены Потаниной на специгру, которая открыла осеннюю серию «Что? Где? Когда?». Это сборная из игроков-любителей из разных профессий – в нее вошел спортивный комментатор Павел Занозин. Полный состав знатоков – здесь.
Непомнящий – чемпион Европы-2010, в 2020 году выиграл чемпионат России. Он уходил из шахмат в Dota, где организовывал, комментировал и выигрывал турниры. Один из выигрышей – 40 тысяч рублей. Теперь Непомнящий дебютировал в телевизионной версии «Что? Где? Когда?». Мы разбирали его карьеру в отдельном материале:
Кто такой Ян Непомнящий – новая суперзвезда шахмат. Он бросал шахматы из-за доты и ради «Спартака» быстрее заканчивает партии
Непомнящий несколько раз был в телевизионной версии «Что? Где? Когда?» как зритель и спорил со знатоками. Его мечта – попасть за стол: «Мне это интересно, это не совсем то же самое, что играть у себя дома в кресле. Игра под камеру в прямом эфире – это немного другое: новые ощущения, новый опыт. Но играть там на постоянной основе пока что сложно».
Непомнящий погрузился в «Что? Где? Когда?» с детства и тогда следил за Александром Бялко. Любимые знатоки – Илья Новиков и Максим Поташев, с которым дружит. Сейчас Непомнящий чаще всего следит за командой Бориса Белозерова – вместе с ним играл в «Что? Где? Когда?» в онлайне.
В «Что? Где? Когда?» выпал вопрос про шахматные фигуры. Иногда гроссмейстеры используют их совсем не для шахмат
В 2021 году Непомнящий провел несколько игр с друзьями в спортивном варианте «Что? Где? Когда?». Играть чаще не успевает из-за графика: «Сейчас многие турниры еще проводятся в интернете – меня постоянно зовут, но все совместить практически невозможно. Когда играешь в ту или иную игру – компьютерную или интеллектуальную, – все равно хочется играть хорошо».
Раньше Непомнящий играл больше и выступал в московской Суперлиге за команду «Бешеная ладья». Так рассказывал в 2016 году: «Недавно вышли в московскую Суперлигу, вопросы там посложнее, уровень выше, но мы стараемся. Кроме того, на сборах мы нередко играем между собой. Однажды я выступал в роли ведущего, а в одной команде играли Владимир Поткин и Александр Грищук. Более живого обсуждения, чем у них, я никогда не видел».
Как прошел дебют Непомнящего в «Что? Где? Когда?»:
- Распорядитель вынес ему доску с шахматами. Ведущий попросил за два хода поставить мат – тот справился за ход.
- При счете 2:5 Непомнящий дал досрочный ответ и принес команде дополнительную минуту перед блицем.