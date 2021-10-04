В «Что? Где? Когда?» новый знаток – шахматист Непомнящий. Играл в ЧГК на сборах, выступал за команду «Бешеная ладья», был ведущим

Непомнящий погрузился в «Что? Где? Когда?» с детства и тогда следил за Александром Бялко. Любимые знатоки – Илья Новиков и Максим Поташев, с которым дружит. Сейчас Непомнящий чаще всего следит за командой Бориса Белозерова – вместе с ним играл в «Что? Где? Когда?» в онлайне.

В «Что? Где? Когда?» выпал вопрос про шахматные фигуры. Иногда гроссмейстеры используют их совсем не для шахмат

В 2021 году Непомнящий провел несколько игр с друзьями в спортивном варианте «Что? Где? Когда?». Играть чаще не успевает из-за графика: «Сейчас многие турниры еще проводятся в интернете – меня постоянно зовут, но все совместить практически невозможно. Когда играешь в ту или иную игру – компьютерную или интеллектуальную, – все равно хочется играть хорошо».

Раньше Непомнящий играл больше и выступал в московской Суперлиге за команду «Бешеная ладья». Так рассказывал в 2016 году: «Недавно вышли в московскую Суперлигу, вопросы там посложнее, уровень выше, но мы стараемся. Кроме того, на сборах мы нередко играем между собой. Однажды я выступал в роли ведущего, а в одной команде играли Владимир Поткин и Александр Грищук. Более живого обсуждения, чем у них, я никогда не видел».