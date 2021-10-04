ЧГК
Команда Потаниной проиграла в первой игре осенней серии «Что? Где? Когда?». За нее сыграли комментатор Занозин и шахматист Непомнящий
11 часов назад
Счет – 5:6. Команда знатоков отыгралась со счета 2:5, но проиграла.
Это специгра «Что? Где? Когда?». В состав команды вошли певец Александр Панайотов, актриса Катерина Шпица, комментатор Павел Занозин, шахматист Ян Непомнящий и врач Константин Колонтарев.
В «Что? Где? Когда?» – вопрос про поле для гольфа и обрезки труб. Справитесь?
- Вторая игра осенней серии пройдет 10 октября. Против телезрителей сыграет сборная весенней серии, куда войдут Михаил Новоселов, Вадим Яковлев, Борис Белозеров, Дарья Любинская, Ким Галачян и Елизавета Овдеенко.
- В финале летней серии команда Алеся Мухина проиграла телезрителям со счетом 4:6. В финале осенней серии сыграет команда Андрея Козлова.
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