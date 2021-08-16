20 сложных вопросов «Что? Где? Когда?» о музыке

1. Однажды Моцарт подбрасывал двух своих соавторов, когда сочинял вальс. Назовите этих «соавторов».

Ответ

2. Одно направление хаус-музыки получило название от предмета, который некоторые посетители дискотек во время танца ставили на танцпол. Как называется это музыкальное направление и что это за предмет?

Ответ

3. Натуралист Джеральд Даррелл во время путешествия по Новой Зеландии очаровался восхитительной мелодией: «Глоб… плип… глук… плип… сплок… плишь…». Упоительная музыка! «Я уже прикидывал, как бы заключить с ними контракт выступления в Лондонском концертном зале», – говорил Даррел. Что он услышал?

Ответ

4. Седьмого мая 1945 года в штаб Первого Белорусского фронта был доставлен пакет. Внутри были ноты трех музыкальных произведений, которые музыкантам военного оркестра пришлось разучить за сутки. Назовите эти произведения.

Ответ

5. Антон Чехов устраивал музыкальные вечера, во время которых пианистка Елизавета Ефремова исполняла произведения Чайковского, Листа, Шопена и других композиторов. В конце каждого вечера в зале гасили лампы. Чем же заканчивались эти музыкальные вечера?

Ответ

Каким был Чайковский. Спонсировался графиней, ходил к врачам из-за самокопания, тяжело принимал в себе гомосексуальность