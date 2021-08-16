20 сложных вопросов «Что? Где? Когда?» о музыке
1. Однажды Моцарт подбрасывал двух своих соавторов, когда сочинял вальс. Назовите этих «соавторов».
2. Одно направление хаус-музыки получило название от предмета, который некоторые посетители дискотек во время танца ставили на танцпол. Как называется это музыкальное направление и что это за предмет?
3. Натуралист Джеральд Даррелл во время путешествия по Новой Зеландии очаровался восхитительной мелодией: «Глоб… плип… глук… плип… сплок… плишь…». Упоительная музыка! «Я уже прикидывал, как бы заключить с ними контракт выступления в Лондонском концертном зале», – говорил Даррел. Что он услышал?
4. Седьмого мая 1945 года в штаб Первого Белорусского фронта был доставлен пакет. Внутри были ноты трех музыкальных произведений, которые музыкантам военного оркестра пришлось разучить за сутки. Назовите эти произведения.
5. Антон Чехов устраивал музыкальные вечера, во время которых пианистка Елизавета Ефремова исполняла произведения Чайковского, Листа, Шопена и других композиторов. В конце каждого вечера в зале гасили лампы. Чем же заканчивались эти музыкальные вечера?
Каким был Чайковский. Спонсировался графиней, ходил к врачам из-за самокопания, тяжело принимал в себе гомосексуальность
6. Этот человек дружил с композитором Антонио Сальери. Еще он обосновал Французский банк. Потом поставил первый во Франции водопровод. В другой день создал проект Панамского и Суэцкого каналов. Затем изобрел метод превращения торфа в каменный уголь. И еще окончил вместе с братьями Монгольфье первые летательные аппараты. Кто этот человек?
7. Леонид Утесов вспоминал, что до войны в любом зале все пели без микрофона. А потом даже в небольшом помещении люди просили: «Громче. В микрофон давай!» Что было причиной этого явления, по мнению Утесова?
8. «Каждое утро без предупреждения / Я беру свою шляпу и иду к своей любимой / У меня от нее кружится голова, ее зовут Лизи / И сердце мое в смятении. Я думаю, что понедельник – это не воскресенье / Но без понедельника неделя бы не началась / Так что, давай встретимся, не смотри на погоду / И споем эту песенку». Где звучит мелодия этой песни?
Мелодия «Что? Где? Когда?» – хит Штрауса в честь книги Ницше «Так говорил Заратустра» об идее сверхчеловека. Она везде: от Кубрика до Элвиса
9. По мнению американского композитора Скотта Джоплина, это явление появилось из-за проблемы, которая часто возникала в различных клубах в начале XX века. Что это за проблема?
10. «Вот вы сочинили новую песню. Как вы решаете, кому ее петь?», – спросили однажды Джона Леннона. Что он ответил?
11. Почему в начале ХХ века иностранные музыкальные фирмы покупали рыбу из Сибири?
12. Пианист Артур Шнабель говорил: «Ноты, которые я беру, не лучше чем у многих других пианистов». А где, по словам пианиста, таится его искусство?
13. Что вдохновило Василия Кандинского на создание этого рисунка?
14. Однажды музыкант Джордж Харрисон вернулся домой после выступления, где ему пришлось несколько раз подряд исполнить одну из самых известных его песен. После этого он принял решение не включать дома радио. Перед какой аудиторией Харрисон выступал в тот день и почему отказался от радио?
15. На мотив какой песни Владимир Маяковский читал эти строчки?
«Мы только мошки,
мы ждем кормежки.
Закройте, время, вашу пасть!
Мы обыватели –
нас обувайте вы,
и мы уже за вашу власть».
Дух Маяковского − через бокс. Дрался с ухажером Лили Брик, ударом рвал мешок, писал про бои в Америке и в стихах через бокс описывал идеалы
16. В 1970 году королевский монетный двор Великобритании прекратил выпуск таких шестипенсовых монет. Но в 1993 году один англичанин попросил выпустить еще одну партию таких монет, но напечатать вместо Елизаветы II свое собственное изображение. Просьбу монетный двор исполнил. Какое отношение к королеве имел этот человек, и для чего он попросил новую партию монет?
17. К композитору Джоаккино Россини однажды обратился молодой композитор с просьбой оценить произведение. Просматривая ноты оперы, Россини поинтересовался, что ждет героя в конце. Узнав, что главный герой будет отравлен, Россини предложил изменить концовку. На какую?
18. В 60-х годах XX века американский фотограф Инге Морат посетила Советский Союз и написала книгу. Почему, как вспоминала Инге, в гостях у русских друзей ей часто приходилось слушать классическую музыку?
19. Герой романа Юрия Олеши, прогуливаясь по парку, увидел «слоновые уши». А чьи щеки помогали этим «ушам»? Что увидел герой?
20. Русский живописец Василий Кандинский утверждал, что каждый цвет соответствует какому-нибудь звуку.
Желтый – цвет трубы. Зеленый – скрипка. Синий – виолончель. А чему, по мнению Кандинского, соответствует черный цвет?