Каким был Чайковский. Спонсировался графиней, ходил к врачам из-за самокопания, тяжело принимал в себе гомосексуальность

Из-за санкций WADA в ближайшие два года гимн России не заиграет на Олимпиадах и чемпионатах мира. Россия хотела заменить его на «Катюшу», но CAS отклонил.

Теперь альтернатива − концерт №1 для фортепиано с оркестром композитора Петра Чайковского. «Катюша» под запретом, потому что «связана с Россией и ассоциирующуюся с ней». Но этот концерт − более глобальный символ. Плюс он уже звучал вместо гимна на ЧМ по конькобежному спорту и фигурному катанию, поэтому шансы есть.

«Катюша» не народная песня. Ее сочинил автор главной мелодии русского футбола

Чайковский − возможно, главный композитор России. Под его музыку проходили многие важные события в истории страны: от балета «Лебединое озеро» по всем каналам во время путча 1991 года до похорон советских генсеков.

Мы все когда-то слышали музыку Чайковского. Но почти не знаем, каким он был человеком. Этот текст собрал главные истории про его жизнь и личность.

В детстве Чайковский порезал руку о стекло, когда барабанил по воображаемым клавишам. Ради музыки он бросил карьеру юриста

Родители хотели, чтобы Петр Чайковский стал юристом. А он с детства увлекался музыкой и сочинял стихи. Родители поддержали: нанимали учителей музыки, водили на концерты и покупали инструменты (Чайковский играл на рояле). Его брат Модест вспоминал: «Когда ему запрещали быть у инструмента, он продолжал на чем попало перебирать пальцами. Однажды, увлекшись этим немым бренчанием на стекле оконной рамы, он так разошелся, что разбил его и очень сильно ранил себе руку».