Мелодия «Что? Где? Когда?» – хит Штрауса в честь книги Ницше «Так говорил Заратустра» об идее сверхчеловека. Она везде: от Кубрика до Элвиса
«Так говорил Заратустра. Книга для всех и для никого» – четырехтомный философский роман Фридриха Ницше. Это история персидского пророка, который десять лет живет в одиночестве на горе и призывает людей развиваться, чтобы стать в итоге сверхчеловеком. Это вызов религии, старым укладам. И именно в этой книге Ницше впервые озвучивает авторскую важную идею: «Бог умер».
«Так говорил Заратустра» – это еще симфоническая поэма Рихарда Штрауса. Она длится полчаса, делится на девять эпизодов. Но все обычно знают только самое начало – первую часть поэмы «Восход». Когда фанфары, контрабасы, виолончели и орган создают низкий звук, который повышает тревожность и ожидание. Мелодия разрывается в экстазе, и инструменты начинают играть по-королевски торжественно.
Штраус и Ницше никогда не общались, но были связаны. Обоих часто критикуют за помощь гитлеровской пропаганде
Музыковед и автор книги о Штраусе Вальтер Верб: «В том, что касается мастерства и сложности оркестрового письма, «Заратустра» превосходил все, что было написано до тех пор. И по сей день эта музыка не знает себе равных»
«Восход» рифмуется с началом романа Ницше:
«Когда Заратустре исполнилось 30 лет, покинул он свою родину и озеро своей родины. В одно утро поднялся он с зарею, стал перед солнцем и так говорил к нему: «Великое светило! К чему свелось бы твое счастье, если б не было у тебя тех, кому ты светишь!»
В тексте Ницше Штраус находил мелодичность, экспрессию и гармонию, которую он и смог передать. Забавно, что сам Ницше называл роман симфонией и мечтал в детстве стать композитором. Неизвестно, слушал ли музыку Штрауса сам Ницше. Он умер через четыре года после появления симфонии, но перед смертью долго болел и имел проблемы с психикой.
Штраус написал «Заратустру» в 1896-м и стал звездой. Он писал отцу, что пережил величайший триумф, когда управлял оркестром при первом исполнении во Франкфурте. И признавался, что эту поэму написал о себе: «Я не менее интересен, чем Наполеон или Александр Македонский».
У Ницше и Штрауса есть еще две интересные связи:
- Штраус обожал творчество Рихарда Вагнера и даже сидел у него в детстве на коленях, когда тот приходил в гости к отцу. Ницше тоже дружил с Вагнером и стал для него почти семьей, но они разошлись, когда Вагнер принял христианство и назвал Ницше больным, прочитав один из его последних текстов.
- Философы часто обвиняют Ницше, что идеей о сверхчеловеке он заложил основу для немецкого национал-социализма и помог Гитлеру звучать убедительнее. Штраус даже был связан с его властью. Он получал от Геббельса пост президента Имперской музыкальной палаты и писал гимн к берлинской Олимпиаде. Но при этом современники считали Штрауса аполитичным и прагматичным человеком (его влияние помогло спасти невестку-еврейку). И Штраус был оправдан в обвинении за связь и сотрудничество с нацистами.
Deep Purple вставляли мелодию в альбом, Элвис Пресли открывал ей концерт в Лас-Вегасе. В ЧГК она для киношности
«Восход» Штрауса известен еще благодаря фильму Стэнли Кубрика «Космическая одиссея 2001 года». В самом начале мы погружены в темноту, а потом под музыку Штрауса видим в космосе солнечный восход над Землей и название фильма.
Еще этой музыкой Кубрик сопровождает другой важный момент – когда австралопитек берет в руки кость (орудие труда). Так обезьяна начинает превращаться в человека. А Ницше писал, что «разница между человеком и сверхчеловеком – в принятии повторения даже самых горьких моментов жизни. Это разница очевидна, как между человеком и обезьяной».
Кубрик сначала хотел для фильма написать собственную музыку с композитором «Спартака». Но в итоге отправил сотрудников киностудии искать в музыкальных магазинах классические произведения.
А в России прямая ассоциация с «Восходом» Штрауса – «Что? Где? Когда?». Мелодия играет, когда ведущий объявляет знатоков. Это еще одна деталь от театрального режиссера Владимира Ворошилова, который добавлял ЧГК киношности.
«Заратустру» Штрауса использовал Элвис Пресли (открывал ей концерты в Лас-Вегасе), Deep Purple во втором альбоме вставляли отрывки, организаторы гонки «24 часа Ле-Мана» (задавали настроение на прогревочном круге) и оркестр «Портсмутская симфония», группа студентов, которые выступали против академической вычурности («это нацисты в смокингах») и стали исполнять музыкальную классику как можно ужаснее.