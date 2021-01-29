Мелодия «Что? Где? Когда?» – хит Штрауса в честь книги Ницше «Так говорил Заратустра» об идее сверхчеловека. Она везде: от Кубрика до Элвиса

Штраус и Ницше никогда не общались, но были связаны. Обоих часто критикуют за помощь гитлеровской пропаганде

Музыковед и автор книги о Штраусе Вальтер Верб: «В том, что касается мастерства и сложности оркестрового письма, «Заратустра» превосходил все, что было написано до тех пор. И по сей день эта музыка не знает себе равных»

«Восход» рифмуется с началом романа Ницше:

«Когда Заратустре исполнилось 30 лет, покинул он свою родину и озеро своей родины. В одно утро поднялся он с зарею, стал перед солнцем и так говорил к нему: «Великое светило! К чему свелось бы твое счастье, если б не было у тебя тех, кому ты светишь!»

В тексте Ницше Штраус находил мелодичность, экспрессию и гармонию, которую он и смог передать. Забавно, что сам Ницше называл роман симфонией и мечтал в детстве стать композитором. Неизвестно, слушал ли музыку Штрауса сам Ницше. Он умер через четыре года после появления симфонии, но перед смертью долго болел и имел проблемы с психикой.

Штраус написал «Заратустру» в 1896-м и стал звездой. Он писал отцу, что пережил величайший триумф, когда управлял оркестром при первом исполнении во Франкфурте. И признавался, что эту поэму написал о себе: «Я не менее интересен, чем Наполеон или Александр Македонский».