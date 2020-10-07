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#живопись #Футбол #Зенит #Далер Кузяев

Картина «Возвращение блудного сына» – библейский канон с секретами в деталях. Рембрандт писал ее в нищете и смерти

07 октября, 13:30
Валера Полевиков

Летом Далер Кузяев не продлил контракт с «Зенитом» и стал свободным агентом, чтобы уехать в европейский чемпионат. Не получилось – ни одно предложение из Европы Кузяева не устроило. Он просто вернулся в «Зенит».

«Зенит» объявил об этом через картину Рембрандта «Возвращение блудного сына». Ее оригинал как раз находится в Санкт-Петербурге – в Эрмитаже.

Сюжет – притча Иисуса о милосердном прощении

Голландский художник Рембрандт Харменс ван Рейн написал ее в последние годы жизни (предположительно – в 1666-1669 годах). В основе – притча из Евангелия от Луки, которую Иисус рассказывает фарисеям.

Притча о богатом человеке, у которого было два сына. Старший всю жизнь трудится, а младший просит отца выделить свою часть наследства и покидает дом. Дальше он тратит все деньги в кутеже и распутстве. Потом голодает, мерзнет и унижается. Даже нанимается свинопасом, чтобы есть корм свиней.

Совсем нищий и разбитый возвращается к отцу, который с прощением и радостью принимает его: «И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его».

На картине – как раз финальный эпизод притчи.

Рембрандт писал ее перед смертью, в нищете и одиночестве

Последние 30 лет жизни Рембрандта – драма. В 1635-1640-х жена рожает трех детей, но все умирают новорожденными. Четвертый сын Титус выживает, а жена умирает через 10 месяцев. Параллельно Рембрандт теряет популярность: от него уходят ученики, поступает меньше заказов, падает доход.

С каждым годом становилось хуже – и в карьере, и в деньгах. В 1656-м он заявляет о банкротстве. Рембрандт распродает картины и переезжает на окраину Амстердама. В 1663 году умирают главные на тот момент люди его жизни: вторая супруга и единственный сын Титус.

 

Автопортрет Рембрандта

Но Рембрандт продолжал работать. И в этот период написал главные картины. Одна из последних (или последняя) – «Возвращение блудного сына». Нет точных сведений о последних годах его жизни. Но историки предполагают, что Рембрандт тяжело болел, был слаб и жил бедно.

Что нужно увидеть на картине, чтобы понять ее

Рембрандт не оставил никаких объяснений «Возвращения блудного сына». Поэтому – только трактовки искусствоведов и исследователей его работ:

• Якоб Розенберг – исследователь Рембрандта и автор книг о нем: «В «Возвращении» он интерпретирует христианскую идею милосердия с необычайной торжественностью, как если бы это было его духовным свидетельством миру. Картина выходит за рамки работ всех других художников эпохи барокко в пробуждении религиозного настроения и человеческого сочувствия. Целое представляет собой символ возвращения домой, освещенной тьмы человеческого существования, нежностью утомленного и грешного человечества, ищущего убежища в убежище Божьей милости».

• Советский искусствовед Михаил Алпатов: «Насыщенный красный цвет одежды отца, как цветовая доминанта, подчиняет себе все остальное. Отсюда напрашивается вывод, что красный цвет и является выражением победившего чувства. Теплый красный цвет в этой картине означает пылающий цвет любви».

• Итальянский искусствовед Алессанндо Пеларатти: «Мы не видим лица сына. Рембрандт делает все, чтобы мы сосредоточились на главном – на чувствах героев. Важно, что самое яркое пятно картины – лоб отца. Он излучает божественное».

 

• Историк искусства Хорст Янсон: «Она может быть самой трогательной картиной Рембрандта. Это также его самая тихая работа. Настроение нежной тишины настолько пронизано, что зритель чувствует родство с этой группой. Эта связь, возможно, в этой картине сильнее и интимнее, чем в любом более раннем произведении искусства».

• Современный искусствовед Семен Мартынов: «Кисти рук отца выглядят по-разному: левая, более грубая и мускулистая, – «мужская», изящная правая – «женская». Католический богослов Хенри Науэн полагал, что это неслучайно. По его мнению, персонаж символически соединяет в себе оба вида родительской любви: отцовскую и материнскую, поскольку это образ Бога».

• Николай Волков «Композиция живописи»: «В тексте притчи это рассказ о событиях, предпосылка для поучения. В картине Рембрандта – зримая кульминация душевной драмы.

Яркость и тяжесть пятен располагает фигуры по степени их важности и определяет порядок чтения композиции. Главная группа сразу бросается в глаза, хотя и расположена не в центре. Правая стоящая фигура выделена светом слабее, воспринимается как световой и цветовой отзвук главной. Здесь известное внутреннее единство. Сидящая фигура, выражающая осуждение, затенена сильнее, и в позе, и в колорите – контраст. Другие свидетели едва проступают из мрака. На фоне происходящего – тишина.

Смысл картины существует только на ее языке, на языке всех ее форм. Смысл – внутренняя сторона целостного образа. Словесный анализ смысла может быть только толкованием. Понимание смысла картины всегда богаче ее толкования».

• Еще одна популярная версия (автор не зафиксирован): «В молодости Рембрандт сделал автопортрет на полотне «Блудный сын в таверне», где он в образе блудного сына, пирующего в обнимку с куртизанкой. Поэтому есть логика в том,  что в «Возвращении» блудный сын – тоже Рембрандт. 

С одной стороны, Рембрандт представляет себя блудным сыном, кающимся в собственных грехах перед своим земным отцом и Богом, который изображен стариком. С другой, это старший сын (сидящий справа), в котором воплощается совесть. Здесь же младший сын как символ упрека в грехах молодости».

Картиной восхищался Ван Гог и вдохновлялся Бродский

Ван Гог о Рембрандте в контексте размышления над картиной «Возвращение»: «Надо умереть несколько раз, дабы так рисовать».

Второй самый читаемый христианский автор США Генри Нувен вдохновился картиной Рембрандта, по-новому взглянул на притчу и позже написал христианское сочинение, которое тоже назвал «Возвращение блудного сына».

Британский искусствовед Кеннет Кларк писал: «Всякий, кто хоть раз видел ее, согласится с тем, что перед ним величайшее полотно из всех когда-либо созданных рукой художника».

Отрывок из стихотворения «Рембрандт. Офорты» Иосифа Бродского:

«Он обнаружил в зеркале лицо, которое

в самом в известном смысле

есть зеркало.

Любое выраженье

лица – лишь отражение того,

что происходит с человеком в жизни.

А происходит разное:

сомненья,

растерянность, надежды, гневный смех –

как странно видеть, что одни и те же

черты способны выразить весьма

различные по сути ощущенья.

Еще страннее, что в конце концов

на смену гневу, горечи, надеждам

и удивлению приходит маска

спокойствия – такое ощущенье,

как будто зеркало от всех своих

обязанностей хочет отказаться

и стать простым стеклом, и пропускать

и свет и мрак без всяческих препятствий.

Таким он увидал свое лицо.

И заключил, что человек способен

переносить любой удар судьбы,

что горе или радость в равной мере

ему к лицу: как пышные одежды

царя. И как лохмотья нищеты.

Он все примерил и нашел, что все,

что он примерил, оказалось впору».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ В СОЦСЕТЯХ
Все фото: Mary Evans Picture Library, Keystone Press Agency, Xinhua / Global Look Press
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Комментарии (4)
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Ахат Аманбаев
07 октября, 14:42

РЕЖИССЕР - ДЖЕЙМС КЭМЕРОН

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ВЛАДИВОСТОК-3000
07 октября, 14:47

Занимательно и познавательно

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Эйван
09 октября, 20:33

Пушкин,Рембрандт.. Познавательно. Ещё статей,ещё)!

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Roman Abramov
10 октября, 00:05

у нас в меню есть раздел «лучшие тексты» – там этого добра навалено много 🐅

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