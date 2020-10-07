Картина «Возвращение блудного сына» – библейский канон с секретами в деталях. Рембрандт писал ее в нищете и смерти

Сюжет – притча Иисуса о милосердном прощении

Голландский художник Рембрандт Харменс ван Рейн написал ее в последние годы жизни (предположительно – в 1666-1669 годах). В основе – притча из Евангелия от Луки, которую Иисус рассказывает фарисеям.

Притча о богатом человеке, у которого было два сына. Старший всю жизнь трудится, а младший просит отца выделить свою часть наследства и покидает дом. Дальше он тратит все деньги в кутеже и распутстве. Потом голодает, мерзнет и унижается. Даже нанимается свинопасом, чтобы есть корм свиней.

Совсем нищий и разбитый возвращается к отцу, который с прощением и радостью принимает его: «И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его».