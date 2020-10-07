Картина «Возвращение блудного сына» – библейский канон с секретами в деталях. Рембрандт писал ее в нищете и смерти
Летом Далер Кузяев не продлил контракт с «Зенитом» и стал свободным агентом, чтобы уехать в европейский чемпионат. Не получилось – ни одно предложение из Европы Кузяева не устроило. Он просто вернулся в «Зенит».
«Зенит» объявил об этом через картину Рембрандта «Возвращение блудного сына». Ее оригинал как раз находится в Санкт-Петербурге – в Эрмитаже.
Сюжет – притча Иисуса о милосердном прощении
Голландский художник Рембрандт Харменс ван Рейн написал ее в последние годы жизни (предположительно – в 1666-1669 годах). В основе – притча из Евангелия от Луки, которую Иисус рассказывает фарисеям.
Притча о богатом человеке, у которого было два сына. Старший всю жизнь трудится, а младший просит отца выделить свою часть наследства и покидает дом. Дальше он тратит все деньги в кутеже и распутстве. Потом голодает, мерзнет и унижается. Даже нанимается свинопасом, чтобы есть корм свиней.
Совсем нищий и разбитый возвращается к отцу, который с прощением и радостью принимает его: «И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его».
На картине – как раз финальный эпизод притчи.
Рембрандт писал ее перед смертью, в нищете и одиночестве
Последние 30 лет жизни Рембрандта – драма. В 1635-1640-х жена рожает трех детей, но все умирают новорожденными. Четвертый сын Титус выживает, а жена умирает через 10 месяцев. Параллельно Рембрандт теряет популярность: от него уходят ученики, поступает меньше заказов, падает доход.
С каждым годом становилось хуже – и в карьере, и в деньгах. В 1656-м он заявляет о банкротстве. Рембрандт распродает картины и переезжает на окраину Амстердама. В 1663 году умирают главные на тот момент люди его жизни: вторая супруга и единственный сын Титус.
Но Рембрандт продолжал работать. И в этот период написал главные картины. Одна из последних (или последняя) – «Возвращение блудного сына». Нет точных сведений о последних годах его жизни. Но историки предполагают, что Рембрандт тяжело болел, был слаб и жил бедно.
Что нужно увидеть на картине, чтобы понять ее
Рембрандт не оставил никаких объяснений «Возвращения блудного сына». Поэтому – только трактовки искусствоведов и исследователей его работ:
• Якоб Розенберг – исследователь Рембрандта и автор книг о нем: «В «Возвращении» он интерпретирует христианскую идею милосердия с необычайной торжественностью, как если бы это было его духовным свидетельством миру. Картина выходит за рамки работ всех других художников эпохи барокко в пробуждении религиозного настроения и человеческого сочувствия. Целое представляет собой символ возвращения домой, освещенной тьмы человеческого существования, нежностью утомленного и грешного человечества, ищущего убежища в убежище Божьей милости».
• Советский искусствовед Михаил Алпатов: «Насыщенный красный цвет одежды отца, как цветовая доминанта, подчиняет себе все остальное. Отсюда напрашивается вывод, что красный цвет и является выражением победившего чувства. Теплый красный цвет в этой картине означает пылающий цвет любви».
• Итальянский искусствовед Алессанндо Пеларатти: «Мы не видим лица сына. Рембрандт делает все, чтобы мы сосредоточились на главном – на чувствах героев. Важно, что самое яркое пятно картины – лоб отца. Он излучает божественное».
• Историк искусства Хорст Янсон: «Она может быть самой трогательной картиной Рембрандта. Это также его самая тихая работа. Настроение нежной тишины настолько пронизано, что зритель чувствует родство с этой группой. Эта связь, возможно, в этой картине сильнее и интимнее, чем в любом более раннем произведении искусства».
• Современный искусствовед Семен Мартынов: «Кисти рук отца выглядят по-разному: левая, более грубая и мускулистая, – «мужская», изящная правая – «женская». Католический богослов Хенри Науэн полагал, что это неслучайно. По его мнению, персонаж символически соединяет в себе оба вида родительской любви: отцовскую и материнскую, поскольку это образ Бога».
• Николай Волков «Композиция живописи»: «В тексте притчи это рассказ о событиях, предпосылка для поучения. В картине Рембрандта – зримая кульминация душевной драмы.
Яркость и тяжесть пятен располагает фигуры по степени их важности и определяет порядок чтения композиции. Главная группа сразу бросается в глаза, хотя и расположена не в центре. Правая стоящая фигура выделена светом слабее, воспринимается как световой и цветовой отзвук главной. Здесь известное внутреннее единство. Сидящая фигура, выражающая осуждение, затенена сильнее, и в позе, и в колорите – контраст. Другие свидетели едва проступают из мрака. На фоне происходящего – тишина.
Смысл картины существует только на ее языке, на языке всех ее форм. Смысл – внутренняя сторона целостного образа. Словесный анализ смысла может быть только толкованием. Понимание смысла картины всегда богаче ее толкования».
• Еще одна популярная версия (автор не зафиксирован): «В молодости Рембрандт сделал автопортрет на полотне «Блудный сын в таверне», где он в образе блудного сына, пирующего в обнимку с куртизанкой. Поэтому есть логика в том, что в «Возвращении» блудный сын – тоже Рембрандт.
С одной стороны, Рембрандт представляет себя блудным сыном, кающимся в собственных грехах перед своим земным отцом и Богом, который изображен стариком. С другой, это старший сын (сидящий справа), в котором воплощается совесть. Здесь же младший сын как символ упрека в грехах молодости».
Картиной восхищался Ван Гог и вдохновлялся Бродский
Ван Гог о Рембрандте в контексте размышления над картиной «Возвращение»: «Надо умереть несколько раз, дабы так рисовать».
Второй самый читаемый христианский автор США Генри Нувен вдохновился картиной Рембрандта, по-новому взглянул на притчу и позже написал христианское сочинение, которое тоже назвал «Возвращение блудного сына».
Британский искусствовед Кеннет Кларк писал: «Всякий, кто хоть раз видел ее, согласится с тем, что перед ним величайшее полотно из всех когда-либо созданных рукой художника».
Отрывок из стихотворения «Рембрандт. Офорты» Иосифа Бродского:
«Он обнаружил в зеркале лицо, которое
в самом в известном смысле
есть зеркало.
Любое выраженье
лица – лишь отражение того,
что происходит с человеком в жизни.
А происходит разное:
сомненья,
растерянность, надежды, гневный смех –
как странно видеть, что одни и те же
черты способны выразить весьма
различные по сути ощущенья.
Еще страннее, что в конце концов
на смену гневу, горечи, надеждам
и удивлению приходит маска
спокойствия – такое ощущенье,
как будто зеркало от всех своих
обязанностей хочет отказаться
и стать простым стеклом, и пропускать
и свет и мрак без всяческих препятствий.
Таким он увидал свое лицо.
И заключил, что человек способен
переносить любой удар судьбы,
что горе или радость в равной мере
ему к лицу: как пышные одежды
царя. И как лохмотья нищеты.
Он все примерил и нашел, что все,
что он примерил, оказалось впору».