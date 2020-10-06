Драма года. Кузяев все лето мечтал уехать в Европу – но просто вернулся в «Зенит»

Далер Кузяев провел в «Зените» три полноценных сезона, выиграв за это время три трофея, заодно став частью команды-четвертьфиналиста ЧМ-2018.

1 августа 2020 года у него закончился контракт, и Кузяев покинул «Зенит». За это время было несколько европейских вариантов.

🇫🇷 Еще в июне L’Equipe сообщал об интересе к Кузяеву со стороны «Марселя».

🇫🇷 По словам бывшего вице-президента «Монако» Вадима Васильева, Кузяевым всерьез интересовался «Ренн».

🇩🇪 Информация того же издания – вариант с трансфером прорабатывал «Хоффенхайм».

🇪🇸 «Чемпионат» писал о переговорах представителя Кузяева с «Валенсией». По данным журналиста Сергея Егорова, трансфером занимался Васильев.

🇪🇸 Еще один вариант в Испании был с «Алавесом» – это уже информация от комментатора Нобеля Арустамяна.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 В конце июля стало известно об интересе из АПЛ. По данным Sport24, трансфер Кузяева обсуждался в «Бернли».

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Позже «Чемпионат» рассказал, что игрока хочет приобрести «Саутгемптон».

🇹🇷 В августе засветилась турецкая пресса: Кузяев может перейти в «Бешикташ».

🇹🇷 Потом появился еще один клуб из числа возможных – «Галатасарай».

🇹🇷 И это еще не все. В Турции к Кузяеву присматривался и клуб поскромнее – «Коньяспор».

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Сергей Егоров также добавил в эту кашу «Рейнджерс». А по информации Sport24, шотландцы готовы были предложить Кузяеву не более полумиллиона евро в год, но представители игрока хотели в два раза большую сумму.