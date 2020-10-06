Драма года. Кузяев все лето мечтал уехать в Европу – но просто вернулся в «Зенит»
Далер Кузяев провел в «Зените» три полноценных сезона, выиграв за это время три трофея, заодно став частью команды-четвертьфиналиста ЧМ-2018.
1 августа 2020 года у него закончился контракт, и Кузяев покинул «Зенит». За это время было несколько европейских вариантов.
🇫🇷 Еще в июне L’Equipe сообщал об интересе к Кузяеву со стороны «Марселя».
🇫🇷 По словам бывшего вице-президента «Монако» Вадима Васильева, Кузяевым всерьез интересовался «Ренн».
🇩🇪 Информация того же издания – вариант с трансфером прорабатывал «Хоффенхайм».
🇪🇸 «Чемпионат» писал о переговорах представителя Кузяева с «Валенсией». По данным журналиста Сергея Егорова, трансфером занимался Васильев.
🇪🇸 Еще один вариант в Испании был с «Алавесом» – это уже информация от комментатора Нобеля Арустамяна.
🏴 В конце июля стало известно об интересе из АПЛ. По данным Sport24, трансфер Кузяева обсуждался в «Бернли».
🏴 Позже «Чемпионат» рассказал, что игрока хочет приобрести «Саутгемптон».
🇹🇷 В августе засветилась турецкая пресса: Кузяев может перейти в «Бешикташ».
🇹🇷 Потом появился еще один клуб из числа возможных – «Галатасарай».
🇹🇷 И это еще не все. В Турции к Кузяеву присматривался и клуб поскромнее – «Коньяспор».
🏴 Сергей Егоров также добавил в эту кашу «Рейнджерс». А по информации Sport24, шотландцы готовы были предложить Кузяеву не более полумиллиона евро в год, но представители игрока хотели в два раза большую сумму.
Таким образом, по информации различных изданий, у Кузяева было с десяток вариантов в Европе. О его желании играть там говорили не только они, но и гендиректор «Зенита» Александр Медведев.
Кузяев провел два месяца в переговорах и планах, успел пару раз сыграть за сборную России в Лиге наций, где даже сделал голевую передачу. В РПЛ у него были варианты с «Локомотивом» и «Спартаком». В итоге Кузяев просто вернулся в «Зенит» с контрактом на два года.
Будет ли новая возможность сыграть в Европе – вопрос.
- Теперь у Кузяева контракт, и бесплатный он был куда более интересен клубам, чем если за него придется отдавать деньги «Зениту».
- «Зениту» и самому он нужен для ротации – в центре поля после подписания его и Вендела стало проще планировать матчи в непростом графике.
- Кузяеву через три месяца исполнится 28 лет. Много ли российских игроков в этом возрасте уезжает из РПЛ?