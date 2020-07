Почему «Крик» Мунка – великая картина и что она вообще значит

«Крик» – это бесконечные отсылки в кино и музыке

«КиноПоиск» нашел сразу девять известных отсылок к картине в кино. Главная из них – шутка из фильма «Один дома». Герой обжег лицо, закричал и прижал ладони к щекам. Из этого момента даже сделали официальный постер к серии фильмов. Есть отсылке к картине и в мультфильме «Зеленые обрубки» – там все главные герои напоминают «Крик».

В феврале 2019-го в очередной раз мелькнула новость, что отдельный фильм снимут и по самой картине. Им пообещал заняться норвежский режиссер Эрик Поппе. Тогда же заложили бюджет в 80 миллионов евро и перенесли сроки записи на 2020 год. Новый фильм по картине обещают сделать отличительным. До этого о ней уже рассказывали в документальном кино «Пусть крик будет услышан» и короткометражке «Между часами и кроватью».

Рок-группа Morgen использовала прототип картины на обложке альбомов еще в прошлом веке. Уже в современности румынский режиссер анимационных фильмов Себастьян Косор модернизировал версию картины. В его короткой анимации герои ожили, а сверху наложилась песня The Great Gig in the Sky от британской группы Pink Floyd. Идея клипа в том, что одинокий человек и общество не понимают друг друга. Герой больше не может терпеть.