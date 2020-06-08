- живопись
- Роман Абрамович
Почему «Крик» Мунка – великая картина и что она вообще значит
Базовое – тезисами
🎭 У картины Эдварда Мунка четыре версии – все появились между 1893 и 1910 годами. Две из них написаны пастелью, остальные – маслом.
🎨 Единственный экземпляр «Крика» из частной коллекции ушел на публичных торгах в 2012-м почти за 120 миллионов долларов.
🏦 Три другие версии картины хранятся в музеях. Их дважды похищали, а потом возвращали с повреждениями из-за влаги и царапинами.
🎥 «Крик» Мунка растащили на образы для фильмов и мемов. В 2017-м компания Adobe объявляла конкурс на лучшие пародии по картине.
😱 Эмодзи, мультфильмы и даже коллажи Энди Уорхола – так перерождается «Крик» даже через сотню лет после создания.
Главные образы картины: природа, мумия и мост самоубийц
Доминирует версия, что «Крик» – картина о мрачной пугающей силе природы. Искусствоведы проанализировали «Крик» и выяснили, что кричит на картине именно природа, а не человек. «Версия, которую мы показываем в Британском музее, показывает, что самая известная работа Мунка изображает человека, слышащего крик», – рассказывала куратор Джулия Бартрум. Позже было подтверждение и от российского куратора выставки Мунка.
«Я гулял по дороге с двумя товарищами. Солнце садилось. Небо вдруг стало кроваво-красным, и я почувствовал взрыв меланхолии, грызущей боли под сердцем. Я остановился и прислонился к забору, смертельно усталый. Над сине-черным фьордом и городом лежали кровь и языки пламени. Мои друзья продолжали гулять, а я остался позади, трепеща от страха, и я услышал бесконечный крик, пронзающий природу», – писал сам Мунк в дневнике в 1892-м.
Возможно, в работе над картиной Мунк вдохновился извержением вулкана Кракатау в 1883 году. Тогда небо временно стало красным из-за вулканического пепла. Такое мнение высказывала Джессика Уайтсайд из Университета Саутгемптона. Она рассказывала, что извержения вулканов влияют на процессы в природе, а у людей активируют творческую сторону. Уайтсайд считает, что вулкан Кракатау повлиял на работы Мунка и Тернера.
В блоге Британского музея лежит подборка из фактов о картине Мунка. Десятый такой: возможно, фигура человека списана с мумии. В 1889 году Мунк был на выставке в парижском музее, где видел перуанскую мумию с пустыми глазами. Ладони той мумии тоже прижимались к щекам – она как раз напоминала образ на картине «Крик». Такую версию появления героя поддерживал искусствовед Роберт Розенблюм.
Трагизм картины перекликается и с жизнью Мунка. Мать умерла от туберкулеза, когда ему было пять лет. Чуть позже он потерял сестру, которую очень любил. Сам Мунк тоже часто болел и считал, что вся его семья обречена. Исследователь Сью Придо нашел в картине отсылки к самоубийству и депрессивному состоянию самого Мунка. Он считает одним из основных образов «Крика» мост, с которого прыгали самоубийцы.
«Крик» – это бесконечные отсылки в кино и музыке
«КиноПоиск» нашел сразу девять известных отсылок к картине в кино. Главная из них – шутка из фильма «Один дома». Герой обжег лицо, закричал и прижал ладони к щекам. Из этого момента даже сделали официальный постер к серии фильмов. Есть отсылке к картине и в мультфильме «Зеленые обрубки» – там все главные герои напоминают «Крик».
В феврале 2019-го в очередной раз мелькнула новость, что отдельный фильм снимут и по самой картине. Им пообещал заняться норвежский режиссер Эрик Поппе. Тогда же заложили бюджет в 80 миллионов евро и перенесли сроки записи на 2020 год. Новый фильм по картине обещают сделать отличительным. До этого о ней уже рассказывали в документальном кино «Пусть крик будет услышан» и короткометражке «Между часами и кроватью».
Рок-группа Morgen использовала прототип картины на обложке альбомов еще в прошлом веке. Уже в современности румынский режиссер анимационных фильмов Себастьян Косор модернизировал версию картины. В его короткой анимации герои ожили, а сверху наложилась песня The Great Gig in the Sky от британской группы Pink Floyd. Идея клипа в том, что одинокий человек и общество не понимают друг друга. Герой больше не может терпеть.
Везде говорят, что картину купил Абрамович (кажется, это ложь)
Первым информацию о такой покупке от Абрамовича за 120 миллионов долларов дал телеграм-канал Sotheby's Life. Именно на него 7 июня ссылались десятки русских и иностранных медиа. Информацию не подтвердил источник ТАСС. В Англии ее отрицает автор The Athletic Лиам Туми – он близок к «Челси».
В 2012 году «Крик» уже уходил на торгах Sotheby's почти за 120 миллионов. За картину боролись семь потенциальных покупателей, а стартовая цена начиналась с 50 миллионов. Имя победителя торгов долго скрывали, но позже его назвала газета The Wall Street Journal. Тогда «Крик» забрал американский финансист Леон Блэк. Сам он присутствовал на торгах заочно – делал ставки через своего представителя.
В те же годы проявилась и связь Абрамовича с искусством. Forbes писал, что Абрамович купил коллекцию работ Ильи Кабакова – самого дорогого из современных русских художников. Его работы собирал американский коллекционер Джон Стюарт. Коллекцию выставляли на продажу за 60 миллионов долларов, но ее цена колебалась и снижалась до 30. С покупкой Абрамовичу помогла Дарья Жукова.
Сейчас Романа Абрамовича не просто так связывают с дорогой картиной Эдварда Мунка. Уже в 2017 году Artnews включал его в список 200 главных мировых коллекционеров искусства. До этого Абрамович покупал триптих Фрэнсиса Бэкона за 86 миллионов долларов и картину Люсьена Фрейда «Социальный работник спит» за 33,6 миллиона. Через год Абрамович вообще возглавил этот рейтинг коллекционеров.