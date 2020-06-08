Почему «Крик» Мунка – великая картина и что она вообще значит

Базовое – тезисами

🎭 У картины Эдварда Мунка четыре версии – все появились между 1893 и 1910 годами. Две из них написаны пастелью, остальные – маслом.

🎨 Единственный экземпляр «Крика» из частной коллекции ушел на публичных торгах в 2012-м почти за 120 миллионов долларов.

🏦 Три другие версии картины хранятся в музеях. Их дважды похищали, а потом возвращали с повреждениями из-за влаги и царапинами.

🎥 «Крик» Мунка растащили на образы для фильмов и мемов. В 2017-м компания Adobe объявляла конкурс на лучшие пародии по картине.

😱 Эмодзи, мультфильмы и даже коллажи Энди Уорхола – так перерождается «Крик» даже через сотню лет после создания.

Главные образы картины: природа, мумия и мост самоубийц

Доминирует версия, что «Крик» – картина о мрачной пугающей силе природы. Искусствоведы проанализировали «Крик» и выяснили, что кричит на картине именно природа, а не человек. «Версия, которую мы показываем в Британском музее, показывает, что самая известная работа Мунка изображает человека, слышащего крик», – рассказывала куратор Джулия Бартрум. Позже было подтверждение и от российского куратора выставки Мунка.