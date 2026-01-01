Петр Чайковский

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Олимпиада 2020
Денис Мацуев адаптирует концерт Чайковского для Олимпиады в Токио и Пекине. Россия выступит с ним вместо гимна
#Денис Мацуев
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Что критики говорят про фильм Серебренникова «Жена Чайковского»: хвалят актеров и оператора, ругают за перегруженность и вычурность
#Кирилл Серебренников
Что нужно знать про фильм «Жена Чайковского», который попал в Канны: среди актеров Оксимирон, сценарий написан десять лет назад, сцены слиты в соцсетях
#кино
«Золотой мяч» вручается в театре Шатле. Построен на месте тюрьмы, богатые могут покупать билеты бедным, там шли русские премьеры – со скандалами
#Золотой мяч
Каким был Чайковский. Спонсировался графиней, ходил к врачам из-за самокопания, тяжело принимал в себе гомосексуальность
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#Петр Чайковский
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