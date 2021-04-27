Денис Мацуев
Петр Чайковский
ОКР
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#Денис Мацуев #Петр Чайковский #ОКР

Денис Мацуев адаптирует концерт Чайковского для Олимпиады в Токио и Пекине. Россия выступит с ним вместо гимна

6 часов назад

Олимпийский комитет России (ОКР) объявил о работе с композитором Денисом Мацуевым над музыкой для Олимпиады. Он адаптирует фрагмент из концерта Петра Чайковского, чтобы музыка звучала «более цельно».

  • России запрещено выступать под национальным гимном из-за допинговых санкций. Вместо них ОКР выбрала фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1.
  • Вместо флага России спортсмены используют эмблему ОКР, а вместо названия страны – аббревиатуру ОКР на английском (ROC).

Денис Мацуев – один из наиболее известных композиторов России. Выступает на международных фестивалях и сотрудничает с зарубежными оркестрами из США, Великобритании, Франции и других стран. В 2014 году выступил на церемонии закрытия Олимпийских игр в Сочи.

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Источник:
ТАСС
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