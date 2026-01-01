Кирилл Серебренников

Дата рождения
7 сентября 1969 г.
Инфо
Российский теле-, кино- и театральный режиссер, телеведущий
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Материалы
Материалы
Что критики говорят про фильм Серебренникова «Жена Чайковского»: хвалят актеров и оператора, ругают за перегруженность и вычурность
#Кирилл Серебренников
Что известно про фильм Серебренникова о писателе Лимонове: будет на английском, а главную роль сыграет актер из «Парфюмера»
#Эдуард Лимонов
Что нужно знать про фильм «Жена Чайковского», который попал в Канны: среди актеров Оксимирон, сценарий написан десять лет назад, сцены слиты в соцсетях
#кино
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