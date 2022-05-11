Что известно про фильм Серебренникова о писателе Лимонове: будет на английском, а главную роль сыграет актер из «Парфюмера»
Режиссер Кирилл Серебренников представит на Каннском фестивале тизер нового фильма – о писателе Эдуарде Лимонове – «Лимонов. Баллада об Эдди». В Каннах Серебренников участвует с другим биографическим фильмом – «Жена Чайковского».
Сценарий «Баллады» сделан на основе биографического романа Эмманюэля Карреры «Лимонов». Один из авторов сценария – режиссер Павел Павликовский (выигрывал «Оскар» за лучший иностранный фильм). Изначально именно он был режиссером фильма с таким черновым названием: «Невероятные приключения радикального советского поэта, ставшего бомжом в Нью-Йорке, сенсацией во Франции и политическим антигероем в России».
Серебренников рассказал изданию Variety подробности фильма и детали съемок.
- Уже снята половина фильма – о жизни Лимонова в России до и после эмиграции. Его период в США создатели снимут в Европе.
- Бюджет фильма – 10,5 млн, ориентировочно он появится фестивалях весной 2023 года.
- Главная роль – за британским актером Беном Уишоу («Парфюмер», «Облачный атлас»). Жену Лимонова Елену сыграет актриса Виктория Мирошниченко.
- Почему главная роль у Уишоу? Серебренников объясняет: «Помимо чтения книг и просмотра миллионов интервью, он приходит к Эдди через свою инстинктивную животную природу. Не из головы, а из глубины своего нутра. Как собака по следу. Невероятно, как перед камерой он начинает быть Эдди. Это то, что могут сделать только великие актеры».
- Фильм будет на английском, потому что основана на книге на английском: «Книга была написана для западного читателя, поэтому фильм также должен быть для более широкой аудитории. Английский предоставляет еще один объектив для изображения Эдди. Будет некоторая дистанция».
Серебренников говорит, что получается поэтичный и пародийный фильм:
«Конечно, это пародия на его жизнь, это не линейное повествование. Это сумасшедшая биография одного из самых влиятельных и противоречивых российских писателей. Конечно, Лимонов начинал как поэт, так что это поэтическая биография. Мы используем метафоры, паузы и другие поэтические инструменты, чтобы показать версию его сумасшедшей жизни.
У нас есть эта шутка на съемочной площадке – «Фильм снимает сам себя».