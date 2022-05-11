Что известно про фильм Серебренникова о писателе Лимонове: будет на английском, а главную роль сыграет актер из «Парфюмера»

Серебренников говорит, что получается поэтичный и пародийный фильм:

«Конечно, это пародия на его жизнь, это не линейное повествование. Это сумасшедшая биография одного из самых влиятельных и противоречивых российских писателей. Конечно, Лимонов начинал как поэт, так что это поэтическая биография. Мы используем метафоры, паузы и другие поэтические инструменты, чтобы показать версию его сумасшедшей жизни.