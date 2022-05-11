Эдуард Лимонов
литература
Кирилл Серебренников
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#Эдуард Лимонов #литература #Кирилл Серебренников

Что известно про фильм Серебренникова о писателе Лимонове: будет на английском, а главную роль сыграет актер из «Парфюмера»

russian look / global look press

Режиссер Кирилл Серебренников представит на Каннском фестивале тизер нового фильма – о писателе Эдуарде Лимонове – «Лимонов. Баллада об Эдди». В Каннах Серебренников участвует с другим биографическим фильмом – «Жена Чайковского».

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Сценарий «Баллады» сделан на основе биографического романа Эмманюэля Карреры «Лимонов». Один из авторов сценария – режиссер Павел Павликовский (выигрывал «Оскар» за лучший иностранный фильм). Изначально именно он был режиссером фильма с таким черновым названием: «Невероятные приключения радикального советского поэта, ставшего бомжом в Нью-Йорке, сенсацией во Франции и политическим антигероем в России».

Серебренников рассказал изданию Variety подробности фильма и детали съемок. 

  • Уже снята половина фильма – о жизни Лимонова в России до и после эмиграции. Его период в США создатели снимут в Европе.
  • Бюджет фильма – 10,5 млн, ориентировочно он появится фестивалях весной 2023 года.
  • Главная роль – за британским актером Беном Уишоу («Парфюмер», «Облачный атлас»). Жену Лимонова Елену сыграет актриса Виктория Мирошниченко.
  • Почему главная роль у Уишоу? Серебренников объясняет: «Помимо чтения книг и просмотра миллионов интервью, он приходит к Эдди через свою инстинктивную животную природу. Не из головы, а из глубины своего нутра. Как собака по следу. Невероятно, как перед камерой он начинает быть Эдди. Это то, что могут сделать только великие актеры».
  • Фильм будет на английском, потому что основана на книге на английском: «Книга была написана для западного читателя, поэтому фильм также должен быть для более широкой аудитории. Английский предоставляет еще один объектив для изображения Эдди. Будет некоторая дистанция».

Кирилл Серебренников

zumapress / global look press

Серебренников говорит, что получается поэтичный и пародийный фильм:

«Конечно, это пародия на его жизнь, это не линейное повествование. Это сумасшедшая биография одного из самых влиятельных и противоречивых российских писателей. Конечно, Лимонов начинал как поэт, так что это поэтическая биография. Мы используем метафоры, паузы и другие поэтические инструменты, чтобы показать версию его сумасшедшей жизни.

У нас есть эта шутка на съемочной площадке – «Фильм снимает сам себя».

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