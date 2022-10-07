12 историй звезд культуры, которые сменили работу в позднем возрасте
Леонард Коэн начал музыкальную карьеру в 32 года, хотя до этого был писателем. Это пример яркой истории перехода между творческими направлениями. Но бывает и по-другому. Некоторые творческие люди минимум до 30 лет выполняли обычную рутинную работу и совсем не думали, что в будущем окажутся знаменитыми.
Сменить профессию никогда не поздно – найти призвание можно в любом возрасте. Попробуйте себя в игре, где можно подобрать свою идеальную профессию. Потом почитайте истории 12 звезд культуры (писателей, актеров и музыкантов), которые пришли к успеху в творчестве после работы на самых разных должностях.
Шэрон Джонс – сотрудник колонии и охранник в банке
В юности она выступала на свадьбах и пела в группах, но глобального успеха не добивалась. Поэтому устроилась охранником в банке Wells Fargo и параллельно подрабатывала на острове-тюрьме Райкерс. Говорила о музыкальной индустрии: «Им не нравилось то, что они видели. Перед ними выступала маленькая черная женщина». Все изменило знакомство с Daptone Records.
Джонс стала фронтвумен Damn It's Hot. Вместе с лейблом Daptone Records записала шесть успешных альбомов. Первый вышел, когда ей уже было 46. Впервые она захотела стать певицей, когда выступала в рождественском хоре. И сохраняла это желание даже в момент, когда теряла голос. Из-за рака она лишилась волос, но отказалась от ношения париков и все равно выступала.
Деннис Фарина – офицер полиции
Фарина отработал в полицейском участке 20 лет. Его карьера началась с неожиданного знакомства. Режиссер Майкл Манн снимал фильм «Вор» – он позвал Фарину на должность консультанта. Позже Фарина получил небольшую роль в этом фильме, а дальше начал полноценную актерскую карьеру. Из полиции Фарина окончательно ушел только в 42 года.
Он вспоминал, что во время первых съемок столкнулся с неожиданно добрым отношением к себе: «Если бы все было по-другому, то изменилась бы вся жизнь». Ему так понравилось на съемочной площадке, что она постепенно вытеснила настоящую полицию. В кино Фарина чаще всего играл именно детективов и полицейских, хотя успешно попробовал себя и преступником.
Фарина попал в полицию, хотя сначала продавал овощи и фрукты на рынке. Повлиял брат: сказал, что нужно заняться чем-то значимым. В полиции Фарина в основном расследовал кражи. На съемках Фарину ценили за его шутки и легкое восприятие любых серьезных вещей. Сериал «Закон и порядок» сделал его знаменитым. В 2013 году он умер в 69 лет из-за тромба в легком.
Брендан Глисон – школьный учитель
В жизни Глисон боялся двух вещей: предать честность ради денег и бесконечно ждать звонков с предложениями. Поэтому преподавал английский и ирландский языки, но под влиянием жены бросил эту работу в 35 лет. Глисон объяснял, что когда-то работа съедала его душу. Сначала он трепетно относился ко всем ученикам, но потом стал держать дистанцию. Боялся выгорания.
Через много лет после ухода от преподавания он уже говорил о любви к работе. Позже Глисон снимался в фильмах «Залечь на дно в Брюгге», «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I» и «Приключения Паддингтона 2». Он выигрывал «Эмми» и номинировался на «Золотой глобус» (отличия наград – тут). Актерство понравилось ему тем, что он занялся им на своих условиях и не предал принципы.
Джон Хэмм – официант и преподаватель
Он получал «Эмми» и «Золотой глобус» за роль в сериале «Безумцы». Озвучивал «Гриффинов» и «Миньонов», снимался в сериале «Барри» и фильмах «Топ Ган: Мэверик» и «Малыш на драйве». Однажды Хэмм вспоминал момент, когда пришел к успеху: «Я переехал в Лос-Анджелес, когда мне было 25. Подумал: «Если через пять лет мне 30, а я все еще буду официантом, то пора заняться чем-то другим».
Даже когда Хэмм уже снимался, то все еще не бросал основную работу: мыл тарелки и обслуживал столики. Она научила его быть открытым к людям, понимать их мысли и находить смысл в любом труде. Хэмм вспоминал слова своего друга: «Никто не может работать в Голливуде, если он не работал в ресторане». Для него такой путь растянулся почти на десять лет.
У Хэмма была и другая работа – он преподавал актерское мастерство в средней школе, которую окончил сам. С этого и началась его актерская жизнь. Когда стал известным, то называл это запасным вариантом для карьеры. Хэмм сравнивал родителей и учителей – продвигал важность передачи опыта. Он все еще видит в этом призвание и надеется вернуться к преподаванию.
Чарльз Брэдли – повар
Он родился в 1948 году. Вся жизненная трагедия завязана на взаимоотношениях с семьей. Мать бросила его в восьмимесячном возрасте – дальше воспитывала бабушка. Уже в 14 лет Брэдли сбежал из дома и два года жил на улице. Но вдохновился музыкой, когда сходил с сестрой на концерт Джеймса Брауна. Подражал ему на камерных выступлениях, но у самого дело не шло.
Брэдли говорил: «В семье я чувствовал себя паршивой овцой». До настоящего знакомства с матерью ему пришлось пройти лечение от наркозависимости. Чтобы заработать на жизнь, Брэдли устроился на работу поваром. Он отработал десять лет в штате Мэн. Потом скитался по случайным подработкам. Полноценная музыкальная карьера началась у Брэдли в 62 года, а уже в 68 он умер.
Майкл Эмерсон – иллюстратор
Он получал «Эмми» и «Сатурн» за роль второго плана. Была и еще одна «Эмми» – лучший приглашенный актер в драматическом сериале. Эмерсон изначально связывал жизнь с актерской карьерой, но банально не нашел себе работу. Родился в 1954 году, а первую большую роль получил в 1997-м. К тому моменту уже отчаялся и нашел себя в другом – стал иллюстратором.
Любая работа может быть героической – такого подхода Эмерсон придерживается даже сейчас. Поэтому наделяет злых персонажей лучшими чертами. Этому он научился в иллюстрировании – всегда относился к этому труду с трепетом и думал о глобальном: «В ходе этой работы я приобрел трудовую этику и эстетику, которые неплохо послужили мне в моей актерской жизни».
Эмерсон подрабатывал плотником и преподавал, но зарабатывал на жизнь именно работой иллюстратора. Рисунки публиковались в New York Times и Boston Globe. Когда Эмерсон перестал заниматься иллюстрациями, то подумал о потраченных годах: «Ох уж это убитое время!» Зато позже воспринимал все по-другому: рассказывал об опыте, который сделал его таким.
Джозеф Конрад – моряк торгового флота
Писатель Конрад провел почти 20 лет в торговом флоте. В 1886-м получил сертификат капитана и даже командовал собственным кораблем. Половину молодости Конрад находился в море, а позже заслужил признание от писателей уже в качестве автора. Его романы они называли экзотическими сказками. Из флота Конрад ушел из-за депрессии и последствий малярии.
Конрад родился в 1857 году, а писательскую карьеру начал с романа «Каприз Олмейера» в 1895-м. В основу его произведений легли морские путешествия и истории, с которыми Конрад сталкивался в разных странах. Одной из лучших работ Конрада считается повесть «Сердце тьмы». Повествование там ведется от лица моряка, который вспоминает путешествие в Африку.
Чарльз Буковски – почта
Первый роман Буковски опубликовал в 50 лет. Название – «Почтамт». Там описывается жизнь Генри Чинавски, который спивается и работает в Почтовой службе США. Это не было случайностью: Буковски рассказывал автобиографическую историю о работе почтальоном и сортировщиком писем. Окончательно он ушел с почты только в 1969 году.
Для Буковски все изменилось после знакомства с издателем Джоном Мартином. Тот предложил ему работу писателем на полную ставку, если тот будет публиковать свои размышления. На почте Буковски забрасывал писательство. Он искал дополнительный заработок в ставках и азартных играх. И не думал, что его грубый стиль когда-то может принести успех в писательском деле.
Буковски писал в первой книге: «Утро было утром, и я был еще жив. Может быть, я напишу роман, подумал я. А потом я это сделал». «Почтамт» стал настольной книгой для людей, ненавидящих привычное. Они смотрели на героя, который не мог побороть рутинную реальность. Один из читателей однажды написал: «Есть люди, которые терпят рутину и умирают. Это ужасно, смешно и жестоко».
Билл Уизерс – установщик унитазов и военный
Музыкант Билл Уизерс известен лиричными песнями о жизни и ее романтике. За них он получал «Грэмми» и всеобщее признание. Но мировая известность пришла к Уизерсу только в 33 года. До этого – девять лет службы в ВМС США. Когда уволился, Уизерс переехал в Лос-Анджелес. И нашел там работу установщиком авиационных унитазов. Параллельно он выступал в маленьких клубах.
The New York Times делал материал о жизни и карьере Уизерса (сохранился в архивах). Там Уизерс рассказывал, что во время службы начал заикаться. Из-за этого даже проходил отдельный курс логопедии. Работа с авиационными унитазами давала ему много свободного времени. Тогда он ходил в ночные клубы и слушал других певцов, чтобы потом перенять их действия и манеры. И воспользовался этим.
Харпер Ли – агент по продаже авиабилетов
Харпер Ли продавала билеты для авиакомпаний Eastern Air Lines и BOAC и писала рассказы. Полноценно заниматься писательской работой не могла – не хватало денег. Все изменил дружеский подарок на Рождество – оплаченный годовой отпуск. Друзья хотели, чтобы Харпер Ли попробовала написать что-то стоящее. Тогда она занялась черновиком «Убить пересмешника».
В 1959 году Харпер Ли закончила роман «Убить пересмешника». Он стал хитом – мировой тираж разошелся на 40 миллионов копий. Тогда ей уже было 33 года. Интересно, что в юности Харпер Ли готовилась к профессии юриста. Она училась на юридическом факультете Университета Алабамы. За шесть месяцев до завершения учебы Харпер Ли ее бросила – все из-за того же желания писать.
Позже она говорила в одном из интервью о влиянии бедной жизни на творчество с самого детства: «Ни у кого не было денег. У нас не было игрушек – для нас ничего не делали. Поэтому большую часть времени мы жили в воображении. Мы изобретали вещи – и были читателями». Харпер Ли умерла в 89 лет, когда уже стала известной и получила Пулитцеровскую премию.
Рэймонд Чандлер – нефтяная компания
Чандлер участвовал в Первой мировой войне, пробовал себя в поэзии, подрабатывал пишущим журналистом. Но нашел призвание в нефтяной компании. Там быстро поднялся с должности обычного бухгалтера до вице-президента. Чандлера всегда ценили за отношение к работе. Для него все испортилось из-за проблем с алкоголем – начались прогулы. В 44 года он был уволен.
В 51 год Рэймонд Чандлер опубликовал роман «Большой сон». Там рассказал историю частного детектива Филипа Марлоу из Лос-Анджелеса. Позже Марлоу стал популярным книжным героем – Чандлер сделал о нем еще несколько произведений. Чандлер повлиял на жанр криминальной фантастики. Но задумался о карьере писателя только в момент, когда потерял основную работу.
Харрисон Форд – плотник
Он стал известным, когда сыграл Хана Соло в «Звездных войнах». Форд с самого детства хотел стать актером, но совмещал это желание с работой плотником. Чтобы зарабатывать, стал плотником-самоучкой. Форд говорил: «Через плотницкое дело я получил возможность прокормить семью. Еще наконец-то начал привередничать и выбирать из предложенных ролей».
Форд ранее сам изучал столярное дело, занимался работой по дереву и параллельно снимался в маленьких проектах. С этим связано и его попадание в «Звездные войны». Джордж Лукас нанял Форда, чтобы тот сделал в его доме ремонт. Тогда они и познакомились, а потом Форд вообще устанавливал дверь в American Zoetrope. И получил там шанс на прослушивание для роли.
Впервые Форд попал в кино в 24 года – сыграл в криминальной драме «Смертельный жар на карусели». В 1977 году вышли «Звездные войны» – тогда Форду было уже 35 лет. Между этими фильмами он не бросал основную работу, а в Голливуде его называли актером-неудачником. И только успех «Звездных войн» сделал Форда таким знаменитым, что он смог уйти в творчество.
Реклама. ООО «Нетология», ОГРН 7726464125, юр.адрес: 117105, Москва, Варшавское шоссе д. 1 с. 6, офис 103A;