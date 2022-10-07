12 историй звезд культуры, которые сменили работу в позднем возрасте

Даже когда Хэмм уже снимался, то все еще не бросал основную работу: мыл тарелки и обслуживал столики. Она научила его быть открытым к людям, понимать их мысли и находить смысл в любом труде. Хэмм вспоминал слова своего друга: «Никто не может работать в Голливуде, если он не работал в ресторане». Для него такой путь растянулся почти на десять лет.

У Хэмма была и другая работа – он преподавал актерское мастерство в средней школе, которую окончил сам. С этого и началась его актерская жизнь. Когда стал известным, то называл это запасным вариантом для карьеры. Хэмм сравнивал родителей и учителей – продвигал важность передачи опыта. Он все еще видит в этом призвание и надеется вернуться к преподаванию.

Чарльз Брэдли – повар

Он родился в 1948 году. Вся жизненная трагедия завязана на взаимоотношениях с семьей. Мать бросила его в восьмимесячном возрасте – дальше воспитывала бабушка. Уже в 14 лет Брэдли сбежал из дома и два года жил на улице. Но вдохновился музыкой, когда сходил с сестрой на концерт Джеймса Брауна. Подражал ему на камерных выступлениях, но у самого дело не шло.