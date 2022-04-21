Где и кем работать в кризис 2022 года
Какие специальности востребованы в кризис? Нынешний экономический спад имеет структурный характер, а значит — пришел надолго. Трансформационные процессы в мировой и национальной экономиках будут идти годами, и их результаты не очевидны ни государственным деятелям, ни мировым экспертам.
Не превратятся ли накопленные средства в бумажки? Будет ли у меня в будущем источник дохода? Сохранит ли компания свое положение и сможет ли платить сотрудникам зарплату? Какие профессии востребованы в кризис?
Эти вопросы как никогда актуальны. Неопределенность относительно будущего и неуверенность в устойчивости своего положения - это проблемы, которые можно и нужно проработать.
Глобальные процессы уже начали сказываться на бытовых условиях. Крупные компании уходят с рынка, их продукция становится все дороже и недоступнее. Немаловажен и психологический фактор, из-за которого возникают такие ситуации, как повышенный спрос на сахар и ряд других товаров.
Важно понимать, что ваш главный защитный инструмент — это не деньги, не должность и не наработанные связи. Приоритетное значение имеют аналитические способности, умение планировать и готовиться к неблагоприятным условиям заранее. Один из главных способов защититься — обучиться новой, востребованной в кризис профессии.
Топ востребованных профессий в кризис 2022
При освоении той или иной профессии большую роль играют уже имеющиеся знания и навыки. Лучше всего выбирать смежное или близкое вам направление, чтобы процесс обучения был максимально быстрым и эффективным.
При составлении топа мы сознательно постарались взять профессии из разных областей, с разными исходными требованиями. Это сделано для того, чтобы предложить ответ на вопрос «Где работать в кризис?» для всех слоев общества.
В ходе анализа рынка вакансий и экономических процессов можно выделить несколько профессий, которые будут наиболее актуальны в средне- и долгосрочной перспективах:
- Разработчик программного обеспечения.
- Специалист в области защиты данных.
- Инженер-конструктор.
- Переводчик.
- Методист и автор курсов.
- Кондитер.
- Data-аналитик.
- Специалист по ремонту автомобилей.
- SMM-специалист.
Прежде чем принимать решение о том, какую профессию освоить в кризис, стоит ознакомиться с их описанием и издержками на обучение.
Выберите курс от Skillbox со скидкой до 50% и начните учиться прямо сейчас
1. Разработчик программного обеспечения
Возглавляет список перспективных в кризис 2022 IT-профессия.
Почему востребовано. Спрос на специалистов данного профиля спрогнозирован на основе трех факторов:
- отток специалистов уровня middle и senior заграницу;
- уход иностранных поставщиков ПО, курс на тотальный переход государственных органов и организаций на отечественные продукты;
- повсеместное внедрение цифровых систем в бизнес, маркетинг и менеджмент.
Чем занимается. Созданием программного обеспечения разного назначения. Это могут быть системы электронного документооборота, технического учета, контроля логистических процессов.
Порог вхождения. В рамках составленного топа его можно назвать средним. Чтобы стать разработчиком ПО не обязательно иметь вузовское образование. Для старта достаточно иметь математический склад ума и средние навыки владения компьютером. Сложность освоения профессии варьируется в зависимости языка программирования.
Кому подойдет. Людям, которых не смущает, что 90% рабочего времени они будут проводить за ноутбуком, а коммуникации по рабочим процессам будут происходить удаленно, без физического контакта.
Обучение. Обучение можно совмещать с основной работой. Его сроки, в зависимости от темпа и выбранного языка, составляют от полугода до двух лет. Например, Skillbox предлагает программу обучения Python-разработчиков за полгода, по стоимости 5987 рублей в месяц.
Вакансии. Более 50 000 вакансий для разработчиков разного уровня на HeadHunter.
Доход. 30-50 тыс. рублей для начинающих специалистов. Программисты уровня middle получают в области 100 тыс. рублей. Зарплата senior-специалистов может доходить до полумиллиона.
2. Специалист в области защиты информации
Вторая востребованная профессия в кризис 2022 также из области информационных технологий.
Почему востребовано. Ввиду геополитической обстановки хакерские атаки на частные и государственные компании участились. Широкую огласку получили истории с кражей данных пользователей Яндекс.Еда, взломом WildBerries и ряда других организаций.
Чем занимается. Внедрением систем защиты данных в структуру компании, организацией доступа сотрудников к внутренней информации, поддержанием уровня защиты данных в системе организации.
Порог вхождения. Варьируется в зависимости от места работы. Если речь идет о государственных организациях, то он может быть довольно высок, ввиду того, что будет необходимо получить допуск на работу с информацией, которая является государственной тайной. В современных условиях такой статус может иметь даже самая «безобидная» информация.
Кому подойдет. Если ваша работа связана с охраной труда, выстраиванием внутренних коммуникаций или администрированием сетей компании, то переквалифицироваться в специалиста по защите данных будет проще и быстрее.
Обучение. Выйти на уровень начинающего специалиста можно за срок от трех месяцев до полугода. Предложения по подготовке сотрудников направления разного уровня есть у Нетологии. Стоимость обучения: 5000 рублей в месяц.
Вакансии. Четыре тысячи актуальных вакансий на hh.ru.
Доход. Средняя зарплата в данной профессии составляет 100-120 тыс. рублей.
Купить курс "Специалист по информационной безопасности" со скидкой до 40%
3. Инженер-конструктор
Кем работать в кризис тем, кто имеет техническое образование, но не связан с IT? Возможно, ответ лежит в плоскости наукоемких профессий, таких как специалисты по конструированию.
Почему востребовано. Актуальность профессии определяется тем, что весомая доля российских производств и товаров зависимы от иностранных комплектующих. В новых условиях поставки этой продукции под угрозой, а значит - нужны специалисты, которые способны найти им замену.
Чем занимается. В широком смысле - проектированием моделей будущей продукции, линий производств и любых других вещей, от спортивных тренажеров до горнодобывающих предприятий.
Порог вхождения. Его можно назвать высоким, поскольку работа в данной сфере в подавляющем большинстве случаев требует профильного высшего образования.
Кому подойдет. В большей степени эта профессия актуальна для молодых людей, которые находятся на этапе выбора и поступления в ВУЗ. Однако, благодаря системам переквалификации, освоить эту профессию могут и смежные специалисты, уже имеющие образования.
Обучение. Минимальный срок — один год, по программе дополнительного профессионального образования.
Вакансии. более 5000 вакансий на HeadHunter.
Доход. 40-50 тыс. рублей на начальных этапах и до 150 тыс. рублей у опытных специалистов.
Освоить профессию инженера-конструктора онлайн за 33 занятия
4. Переводчик (китайский, арабские языки)
Куда идти работать в кризис гуманитариям? Вот один из вариантов.
Почему востребовано. Санкции и контрсанкции вводятся быстро но, как показывает история, снимаются десятилетиями. Уже сейчас можно говорить о том, что основные деловые отношения российскому бизнесу предстоит выстраивать с азиатскими и восточными странами, среди которых можно выделить:
- Китай (китайский);
- Индия (хинди, английский);
- Бразилия (португальский);
- Остальные страны Южной Америки (испанский).
Чем занимается. В зависимости от специализации: переводом коммерческих текстов, сопровождением переговоров, выстраиванием коммуникаций между представителями разных стран.
Порог вхождения. Его можно условно назвать низким, поскольку начать изучение языка можно с любыми стартовыми позициями.
Кому подойдет. Любому, кто готов потратить от 5 часов в неделю на изучение языка.
Обучение. Язык можно изучать онлайн в одной из множества языковых школ или с репетитором. Например, школа Silk Way предлагает обучение китайскому по цене 26000 рублей за модуль (3 месяца). Средний срок обучения до уровня “выше среднего” составляет один год.
Вакансии. Более 4000 тысяч вакансий на hh.ru.
Доход. Зависит от направления деятельности и конкретного языка. Например, средняя зарплата специалиста по сопровождению ВЭД-деятельности по китайскому направлению составляет 80-120 тыс. рублей.
Онлайн-курсы переводчика иностранного языка со скидкой до 45%
5. Методист и автор курсов
Кем работать удаленно в кризис? Вот пример одной из актуальных профессий, которая подходит для работы из дома.
Почему востребовано. EdTech-сектор динамично развивался до кризиса и продолжает показывать хорошие результаты. Вопреки ряду прогнозов, сфера не схлопнулась, а освободившееся после ухода иностранных игроков место позволяет сгладить спад, вызванный оттоком тех людей, которые не готовы тратиться на образование в современных условиях.
Чем занимается. Написание сценариев курса, структуры и наполнения. Формулировка технических заданий для копирайтеров, дизайнеров и верстальщиков.
Порог вхождения. Его можно назвать низким, поскольку академические знания не требуются. Обучиться можно довольно быстро и с минимальными издержками, особенно если вы уже работаете с текстами, хорошо владеете русским языком.
Кому подойдет. Представителям креативного сектора, копирайтерам и авторам статей, учителям. В принципе, ключевое требование состоит в знании грамматики, умении формулировать мысли и чувствовать структуру материала.
Обучение. Обучающие курсы по данному направлению предлагает, например, SkillBox. По цене 3344 рубля в месяц.
Вакансии. Более трех тысяч вакансий на HeadHunter.
Доход. Зарплата начинающего специалиста составляет 45-70 тыс. рублей.
6. Кондитер
Куда пойти работать в кризис тем, кто не любит, не может или не хочет работать за компьютером? Самая сладкая профессия.
Почему востребовано. Научно доказано, что сладкое способствует выработке эндорфинов и для многих людей служит средством преодоления стрессовых ситуаций. Говоря о нынешнем кризисе, можно прогнозировать что стрессовых ситуаций будет достаточно.
Чем занимается. Создание кондитерских изделий. Можно работать на дому и продвигать свои услуги в интернете, можно устроиться в профильную компанию, ресторан или кафе.
Порог вхождения. Низкий. Большая часть необходимых инструментов и оборудования есть на любой кухне. Обучаться можно как самостоятельно, так и с помощью онлайн-курсов.
Кому подойдет. Любому человеку, который имеет желание развиваться в направлении приготовления кондитерских изделий.
Обучение. Данная профессия подразумевает широкий спектр возможностей для обучения, от бесплатных уроков и гайдов до полноценных курсов. Предложение Skillbox: 2811 рублей в месяц.
Вакансии. Более 10 тысяч профильных и смежных вакансий на hh.ru.
Доход. В среднем, кондитер получает 50-100 тыс. рублей.
7. Data-аналитик
Профессия, актуальная в кризис и даже после него.
Почему востребовано. Big Data прочно укоренилась в современном бизнесе. На ее основе принимаются управленческие решения, выстраиваются рекламные компании, прогнозируется поведение рынков и разных секторов экономики. Технология не потеряет актуальность и более того, наверняка будет активно интегрироваться во все сферы деятельности.
Чем занимается. Анализом данных, их машинной обработкой и интерпретацией. Очистка данных и составление дашбордов. Результат работы data-аналитика - это понятные и информативные данные для принятия решений.
Порог вхождения. Довольно высокий. Необходимы навыки как в аналитике, так и в программировании.
Кому подойдет. Проще всего освоить данную профессию будет тем, кто уже имеет опыт работы с базами данных или навыки программирования.
Обучение. Курсы для обучения дата-анализу как для начинающих, так и для продвинутого уровня, есть на всех основных EdTech-площадках. Например, на Яндекс. Практикум. Сроки подготовки: от полугода до года.
Вакансии. Более 6 тысяч открытых вакансий на HeadHunter.
Доход. 50-70 тыс. рублей для начинающих специалистов. Аналитики уровня middle получают в области 150 тыс. рублей. Зарплата senior-специалистов может доходить до полумиллиона.
8. Специалист по ремонту автомобилей
Не все профессии во время кризиса связаны с наукоемкими и технологически сложными процессами.
Почему востребовано. Ситуация на рынке автопрома говорит о том, что приверженцев европейских и американских марок ждут трудности. Автомобили этих концернов не пропадут из продажи, но купить их станет сложнее уже в ближайшей перспективе, а стоимость уже взлетела. Это значит, что вырастет спрос на ремонт уже имеющихся авто, в том числе и премиальных.
Чем занимается. В зависимости от специализации это могут быть косметические работы, регулировка подвески или ремонт сцепления, мотора, кузовные работы.
Порог вхождения. Можно назвать его низким. Обучиться азам профессии можно довольно быстро, особенно если есть предрасположенность и общие представления о специфике деятельности.
Кому подойдет. Тем людям, которые любят работать руками и имеют представления о механике.
Обучение. Есть как корпоративные, так и частные программы обучения от профильных компаний. Ввиду специфики деятельности освоить эту профессию с помощью онлайн-обучения невозможно.
Вакансии. Более 3 тысяч вакансий на hh.ru.
Доход. 35-50 тыс. рублей для начинающего ремонтника. Опытный специалист может получать 150-200 тыс. рублей.
9. SMM-специалист
Попадание сммщиков в топ профессий в кризис выглядит странным на фоне блокировки иностранных социальных сетей. Но кризис - это не только риски, но и возможности.
Почему востребовано. Прогноз востребованности профессии строится на том, что освободившиеся места на рынке неизбежно будут заняты новыми площадками. Это могут быть азиатские соцсети, спонсируемые государством проекты или же перспективные стартапы, такие как DiaGram: российская соцсеть для футболисток и функционеров клубов, скаутов и школ.
Чем занимается. Продвижением компаний и проектов в социальных сетях, подготовкой контента и управлением рекламным кабинетом.
Порог вхождения. Низкий. Для освоения профессии достаточно иметь базовые навыки в работе ПК и быть пользователем социальных сетей.
Кому подойдет. Тем, кто любит удаленную, не привязанную к конкретному месту работу. Деятельность SMM-специалиста экстерриториальна, для нее нужен только интернет и девайс для выхода в него.
Обучение. Обучиться данному направлению можно за три месяца. Профессия имела высокую популярность и до кризиса, поэтому программы обучения есть на всех основных площадках. Нетология предлагает освоить профессию за 4157 рублей в месяц.
Вакансии. Более 5 тысяч предложений на HeadHunter.
Доход. SMM-специалист в среднем зарабатывает 45-80 тыс. рублей.
Это не исчерпывающая информация о том, какие профессии востребованы в кризис 2022 года и будут востребованы в будущем. В современных условиях делать долгосрочные прогнозы попросту невозможно. Однако, заблаговременная подготовка и обучение актуальным профессиям помогут вам минимизировать риск того, что глобальный кризис обернется для вас персональным.
Стоит ли сейчас менять работу
Решение о смене работы должно быть основано на конкретных факторах, которые имели значение в докризисные времена:
- есть ли у отрасли, в которой вы работаете, перспективы для устойчивости или развития;
- достаточен ли для вас текущий доход и условия труда;
- насколько вы конкурентны в рамках профессии и компании.
Основываясь на этих факторах вы можете принять решение о смене работы и правильно подготовиться к этому процессу, освоим одну из популярных в кризис профессий.
В американском обществе существует практика: менять место работы раз в три года, если в этой компании у вас нет карьерного или финансового роста. Такой подход не слишком прижился в российском обществе, и выглядит еще менее состоятельным в условиях экономического спада.
Однако, он демонстрирует главный принцип: не нужно бояться менять работу. В то же время, важно грамотно подойти к этому процессу. Например, повысить свою ценность как специалиста за счет изучения новых методов работы и технологий внутри уже имеющейся профессии. Или освоить новую в комфортном режиме, не лишаясь источника дохода.
Профессий, которым не страшен кризис, достаточно много в разных сферах. Ключевым фактором является именно ценность конкретного сотрудника, его эффективность и навыки. Развивая их, вы сможете повысить свою конкурентоспособность на рынке труда.
Главная практическая рекомендация в данном случае: на основе знаний о рынке труда заблаговременно готовиться к смене работы. Современные программы обучения позволяют освоить новую профессию и переквалифицироваться за считанные месяцы. Также, стоит рассмотреть вариант с наращиванием скиллов в вашей профильной сфере и повышения своей ценности как специалиста.
Кем и куда устроиться работать в кризис 2022: как выбрать специальность и компанию
Вопрос профессий мы рассмотрели выше. Если говорить о том, какое место работы будет самым устойчивым в нынешней ситуации, можно рассмотреть несколько вариантов:
1. Государственные организации. Бюджетники могут меньше других опасаться сокращений, поскольку оптимизация аппарата управления страной вряд ли станет актуальной повесткой ближайшего десятилетия.
2. Консалтинговые компании. Бизнес-консалтинг, юридические консультации и ряд других видов деятельности не теряют актуальности в текущих условиях. Наоборот, с учетом количества принимаемых законов и поправок к их услугам только возрастает.
3. IT-сектор. Если говорить о том, какие профессии выживут в кризис, то работа с информационными технологиями стоит на первом месте. Дополнительной мотивацией работы в отрасли могут служить принятые для нее налоговые послабления и другие государственные преференции.
4. Аграрный сектор. Это не только непосредственно фермерство, но и работа аналитиков, экономистов, специалистов по документообороту и менеджменту в данной сфере.
5. Аудиторские компании. Финансовый, строительный или любой другой аудит является жизненно важным для многих компаний, позволяет своевременно исправлять допущенные ошибки, не сталкиваясь при этом с государственными органами надзора. Аудитор - это одна из профессий, которая необходима в кризис.
Выберите новую профессию и начните учиться прямо сейчас
Если же говорить о том, какая компания будет устойчива к кризису и наиболее привлекательна для работы, не основываясь на сфере ее деятельности, то главные параметры - это адаптивность и технологичность.
Первый фактор позволяет организации быстро подстраиваться под внешние условия, которые, в условиях кризиса, могут меняться довольно быстро. Расширять спектр услуг, интегрировать новые методы работы и даже менять направление деятельности.
Технологичность позволяет эффективно использовать имеющийся у компании ресурс. Принимать управленческие решения на основе data driven подхода, находить способы оптимизировать издержки и удерживать клиентов, эффективно конкурировать с другими организациями.
В заключение можно сказать, что вопрос того, какие профессии будут востребованы после кризиса, остается открытым. Дать четкий и однозначный прогноз даже относительно того, когда кризис закончится, пока не представляется возможным, ввиду большого количество влияющих факторов, часть из которых остаются неизвестными нам «черными лебедями».