Где и кем работать в кризис 2022 года

Какие специальности востребованы в кризис? Нынешний экономический спад имеет структурный характер, а значит — пришел надолго. Трансформационные процессы в мировой и национальной экономиках будут идти годами, и их результаты не очевидны ни государственным деятелям, ни мировым экспертам.

Не превратятся ли накопленные средства в бумажки? Будет ли у меня в будущем источник дохода? Сохранит ли компания свое положение и сможет ли платить сотрудникам зарплату? Какие профессии востребованы в кризис?

Эти вопросы как никогда актуальны. Неопределенность относительно будущего и неуверенность в устойчивости своего положения - это проблемы, которые можно и нужно проработать.

Глобальные процессы уже начали сказываться на бытовых условиях. Крупные компании уходят с рынка, их продукция становится все дороже и недоступнее. Немаловажен и психологический фактор, из-за которого возникают такие ситуации, как повышенный спрос на сахар и ряд других товаров.