Как изменилась индустрия такси в России и что с ней будет в 2022 году: «Ситимобил» закроется, аренда дорожает

Пока самые активные меры поддержки принимает Москва и Подмосковье. Там до конца года удвоили субсидии на покупку машин такси и каршеринга, что должно позволить компаниям выполнить «финансовые обязательства». Также Москва запросила у правительства изменение требований к полису ОСАГО. Сейчас таксисты и таксомоторные компании покупают их на срок от года – это вынуждает их брать кредиты (проценты по которым выросли) и влезать в долги.

«Яндекс.Такси» объявил, что обсуждает с партнерами «меры поддержки» в отрасли. Что это за меры и когда их примут, неизвестно.

Как это все отразится на пользователях и таксистах

Компании пока не повышают стоимость тарифов для пассажиров. Они не менялись уже несколько лет и пока меняться не будут, рассказали Autonews работники рынка. Из-за этого ситуация выглядит примерно так:

Растут цены на обслуживание машин и лизинговые платежи.

Из-за этого таксопарки вынуждены повышать стоимость аренды для таксистов

Доходы таксистов при этом не меняются, потому что комиссия за поездки не снижается, а тарифы для пассажиров не растут.

Таксопарки не могут сильно повышать стоимость аренды, потому что в такой ситуации водители будут попросту отказываться от машин. Участники рынка говорят, что в крупных таксопарках автомобили уже простаивают. Поэтому стоимость аренды хоть и повышают, но делают это аккуратно, чтобы сохранять доходы для оплаты лизинга.

Многие последствия будут зависеть от ситуации с лизингом и господдержкой. Вероятно расширение рынка нелегального частного извоза (бомбил). Также вероятно развитие сервисов с низкими требованиями к автомобилям и, возможно, появление новых агрегаторов, считает гендиректор megaTaxi Ильдар Бедретдинов.