Как изменилась индустрия такси в России и что с ней будет в 2022 году: «Ситимобил» закроется, аренда дорожает
Что уже произошло: Didi передумал уходить, «Ситимобил» закроется
«Ситимобил» закроется 15 апреля. Источники Forbes утверждали, что у компании были планы продажи «Сберу», но после 24 февраля они сорвались. Поэтому VK, владеющая «Ситимобилом», закрыла его как убыточный актив.
Хотя это и был второй после «Яндекс.Такси» агрегатор по доле рынка, на него приходилось только около 12%. Лидером остается «Яндекс.Такси».
Китайский сервис Didi собирался уйти из России через полтора года после прихода. Новости об этом появились еще 21 февраля, а закрытие планировалось до 4 марта. РБК связывал его с проблемами между материнской компанией и властями Китая из-за проведенного в США IPO. Несмотря на новости о закрытии, компания передумала уходить, но причин не раскрыла.
Это крупнейший китайский сервис, доступный больше 450 миллионам пользователей. В России он запустился летом 2020 года, работает в 38 городах, доступен 5 миллионам пользователей.
Что происходит: растут лизинговые платежи и обслуживание, снижается конкуренция
РБК опросил участников рынка и узнал у них о возникших после 24 февраля проблемах. Среди основных названо повышение цен на обслуживание и выросшие платежи по лизингу.
- Дорожают запчасти и транспортные средства, но поездки по-прежнему остаются недорогими. Поэтому таксисты практически «перестали получать деньги».
- «Яндекс.Такси» фактически станет монополистом после ухода «Ситимобила». Положение водителей ухудшится, потому что конкуренция снизится до минимума.
- Работа таксопарков стала убыточной. Они рассчитывают на господдержку и поддержку агрегаторов, а если ее не будет, то на рынке останутся «одни бомбилы».
- После повышения ключевой ставки ЦБ повысились и ставки по кредитам, в том числе по лизинговым договорам. Таксопарки столкнулись с односторонним увеличением платежей.
Что можно сделать: субсидии и поддержка бизнеса
Главное – пересмотреть условия лизинга. Таксопарки просят запретить повышение по уже выданным кредитам, установить максимальный процент по новым и предоставить льготы.
Пока самые активные меры поддержки принимает Москва и Подмосковье. Там до конца года удвоили субсидии на покупку машин такси и каршеринга, что должно позволить компаниям выполнить «финансовые обязательства». Также Москва запросила у правительства изменение требований к полису ОСАГО. Сейчас таксисты и таксомоторные компании покупают их на срок от года – это вынуждает их брать кредиты (проценты по которым выросли) и влезать в долги.
«Яндекс.Такси» объявил, что обсуждает с партнерами «меры поддержки» в отрасли. Что это за меры и когда их примут, неизвестно.
Как это все отразится на пользователях и таксистах
Компании пока не повышают стоимость тарифов для пассажиров. Они не менялись уже несколько лет и пока меняться не будут, рассказали Autonews работники рынка. Из-за этого ситуация выглядит примерно так:
- Растут цены на обслуживание машин и лизинговые платежи.
- Из-за этого таксопарки вынуждены повышать стоимость аренды для таксистов
- Доходы таксистов при этом не меняются, потому что комиссия за поездки не снижается, а тарифы для пассажиров не растут.
Таксопарки не могут сильно повышать стоимость аренды, потому что в такой ситуации водители будут попросту отказываться от машин. Участники рынка говорят, что в крупных таксопарках автомобили уже простаивают. Поэтому стоимость аренды хоть и повышают, но делают это аккуратно, чтобы сохранять доходы для оплаты лизинга.
Многие последствия будут зависеть от ситуации с лизингом и господдержкой. Вероятно расширение рынка нелегального частного извоза (бомбил). Также вероятно развитие сервисов с низкими требованиями к автомобилям и, возможно, появление новых агрегаторов, считает гендиректор megaTaxi Ильдар Бедретдинов.