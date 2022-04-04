Вернется ли Toyota в Россию: как работает сейчас, как изменились цены, можно ли купить
Официальный сайт «Тойоты» на русском языке нормально функционирует, в нем показываются все предложения, и доступен модельный ряд, среди которых есть и «Тойота Королла», и «Тойота Камри».
Но сама компания ограниченно работает с российским рынком. А группа «Тойоты» вконтакте не ведется с 23 февраля.
Что происходило со статусом «Тойоты» в России за месяц
Несколько новостей за это время:
2 марта администратор группы вконтакте ответил одному из пользователей: «На текущий момент контракты на новые автомобили заключаются только на автомобили, которые есть в наличии у официального дилера, находятся в процессе доставки к дилеру или на складах ООО «Тойота Мотор» в России. Поставки будут возобновлены по мере восстановления цепочек поставок».
В тот же день была информация от Nikkei Asia – с 4 марта производство автомобилей приостановлено из-за нехватки зарубежных комплектующих. Так что сроки возобновления поставок автомобилей Toyota и Lexus будут известны позже. Санкции на это не повлияли.
Через неделю компания уточнила: планов по уходу с рынка нет, как и планов по закрытию завода в Санкт-Петербурге.
Как изменились цены на автомобили «Тойота» в России
1 марта зафиксирован рост цен, который подробно отметил motor.ru. Меньше всего в цене выросла Toyota Corolla – примерно на 300 тысяч рублей. Остальные подорожали еще сильнее. Самый высокий рост цен пережила модель Land Cruiser 300 – на полтора миллиона рублей.
«Ведомости» отметили, что топ-10 марок по росту цены с конца февраля возглавили Mercedes-Benz и BMW. Третьей в списке оказалась Toyota – средняя цена на продукцию возросла на 28%.
Сложности «Тойоты» не только в России
«Тойота» и «Фольксваген» приостановили работу заводов в Китае из-за вспышки коронавируса в регионе Чанчунь.
В самой Японии у «Тойоты» тоже были трудности. Например, планировалось закрыть большинство заводов из-за нехватки запчастей, вызванной землетрясением 16 марта на востоке страны. Компания сообщила, что приостановила производство на 11 заводах из 14.
А в начале марта говорилось об остановке производства из-за системного сбоя у одного из поставщиков. Одна из версий – кибератака.
Также «Тойота» сократила производственные планы на март на 50 тысяч автомобилей, а на апрель – на 150 тысяч. Но дальше отставание от первоначального плана будет сокращаться.
Когда «Тойота» вернется к работе в России
23 марта в Санкт-Петербурге председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик ответил на вопрос, запустятся ли заводы Hyundai, Toyota и Nissan до конца марта: «Очень надеюсь, что да». Причем даже сказал, что один из заводов уже работает, но не уточнил, какой именно.
Еще через семь дней заместитель Соловейчика Алексей Яковлев уточнил, что нет никаких решений о закрытии заводов, но требуется время для урегулирования вопроса с поставкой комплектующих.
На момент 4 апреля «Тойота» не сообщала о возобновлении работы в России.