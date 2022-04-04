Вернется ли Toyota в Россию: как работает сейчас, как изменились цены, можно ли купить

Официальный сайт «Тойоты» на русском языке нормально функционирует, в нем показываются все предложения, и доступен модельный ряд, среди которых есть и «Тойота Королла», и «Тойота Камри».

Но сама компания ограниченно работает с российским рынком. А группа «Тойоты» вконтакте не ведется с 23 февраля.

Что происходило со статусом «Тойоты» в России за месяц

Несколько новостей за это время:

2 марта администратор группы вконтакте ответил одному из пользователей: «На текущий момент контракты на новые автомобили заключаются только на автомобили, которые есть в наличии у официального дилера, находятся в процессе доставки к дилеру или на складах ООО «Тойота Мотор» в России. Поставки будут возобновлены по мере восстановления цепочек поставок».

В тот же день была информация от Nikkei Asia – с 4 марта производство автомобилей приостановлено из-за нехватки зарубежных комплектующих. Так что сроки возобновления поставок автомобилей Toyota и Lexus будут известны позже. Санкции на это не повлияли.

Через неделю компания уточнила: планов по уходу с рынка нет, как и планов по закрытию завода в Санкт-Петербурге.