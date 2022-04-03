Вернется ли IKEA в Россию в 2022 году
В начале 2022 года иностранные компании и бренды массово уходили из России. Закрывались и магазины. Например, ИКЕА – одна из крупнейших мировых торговых сетей по продаже мебели. В начале марта владельцы рассказали о приостановке деятельности внутри России. Хотя перед этим представители IKEA объясняли, что все магазины внутри России работают в штатном режиме.
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Что произошло с магазинами ИКЕА в марте 2022 года
Все магазины ИКЕА в России закрылись 4 марта 2022 года. Важно: перед этим вышло отдельное пояснение на официальном сайте: «Срок действия подарочных карт, карт возврата и скидочных ваучеров ИКЕА продлен на 6 месяцев». Отдельно сообщалось, что после 4 марта не будут работать студии и интернет-магазин. Все 26 магазинов ИКЕА в России считаются закрытыми.
ИКЕА остановила деятельность в России, но только до 31 мая 2022 года. Именно эту дату назвала сама торговая сеть в официальных аккаунтах. 16 марта вышел материал о работе ИКЕА в Новосибирске. Там один из сотрудников рассказывал, что официально магазин не работает из-за логистических трудностей. Пока все они переориентированы на внутренние задачи.
«Аргументы и Факты» писали со ссылкой на представителя ИКЕА, что это именно временная приостановка деятельности. Там же есть важные пояснения: работники ИКЕА по-прежнему получают зарплату и готовятся к возобновлению работы. В материале объясняется, что ИКЕА остановила деятельность в России в том числе и из-за общественного давления.
Интересная ситуация складывается с конкурентами ИКЕА. «Леруа Мерлен» все это время остается в России и никуда не уходит. Сеть магазинов OBI закрылась по примеру ИКЕА, но позже один из представителей объявил о скором возобновлении работы. В тот же день вышло опровержение от компании: все магазины OBI в ближайшее время останутся закрытыми. Мы писали об этом тут.
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Какие факторы окружают возвращение ИКЕА в Россию
ИКЕА открыла отдельный раздел на официальном сайте, где отвечает на актуальные вопросы. Отменены сеансы планирования, недоступна услуга «Закажи и забери», остановлена работа кредитного отдела. Все оплаченные до 3 марта заказы ИКЕА обещала доставить даже в даты закрытия магазина. Сам официальный сайт ИКЕА по-прежнему работает без сбоев.
Каталог товаров ИКЕА можно посмотреть на сайте. Там указаны все цены на товары, но нельзя оформить заказ внутри России. Товары ИКЕА недоступны для продажи в официальных магазинах, поэтому возникают необычные истории. В марте 2022 года один из жителей Перми выставил на продажу акулу из ИКЕА за миллион рублей. Об этом писало агентство URA.Ru.
Цены на товары ИКЕА доступны по ссылке. Российский рынок остается для ИКЕА потенциально важным. В ноябре 2021 года компания подводила финансовые итоги. Тогда сообщалось о повышенном спросе на товары для дома. Продажи выросли на 31%, увеличилось количество пунктов выдачи ИКЕА. Теперь товары могли получить люди из городов, где нет магазинов.
23 марта прокуратура отправила предостережение для ИКЕА из-за возможного нарушения прав сотрудников. Оно коснулось и других сетей, приостановивших работу. Зато за время простоя у ИКЕА появился еще один конкурент. Генеральный директор Hoff Максим Гришаков объяснил: выручка магазинов выросла на 30% в городах, где ранее работали отделения ИКЕА.
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