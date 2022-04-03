Вернется ли IKEA в Россию в 2022 году

Что произошло с магазинами ИКЕА в марте 2022 года

Все магазины ИКЕА в России закрылись 4 марта 2022 года. Важно: перед этим вышло отдельное пояснение на официальном сайте: «Срок действия подарочных карт, карт возврата и скидочных ваучеров ИКЕА продлен на 6 месяцев». Отдельно сообщалось, что после 4 марта не будут работать студии и интернет-магазин. Все 26 магазинов ИКЕА в России считаются закрытыми.

ИКЕА остановила деятельность в России, но только до 31 мая 2022 года. Именно эту дату назвала сама торговая сеть в официальных аккаунтах. 16 марта вышел материал о работе ИКЕА в Новосибирске. Там один из сотрудников рассказывал, что официально магазин не работает из-за логистических трудностей. Пока все они переориентированы на внутренние задачи.

«Аргументы и Факты» писали со ссылкой на представителя ИКЕА, что это именно временная приостановка деятельности. Там же есть важные пояснения: работники ИКЕА по-прежнему получают зарплату и готовятся к возобновлению работы. В материале объясняется, что ИКЕА остановила деятельность в России в том числе и из-за общественного давления.