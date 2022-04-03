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#экономика

Вернется ли IKEA в Россию в 2022 году

Магазины ИКЕА закрылись в России с 4 марта 2022 года.

www.imago-images.de/Global Look Press

В начале 2022 года иностранные компании и бренды массово уходили из России. Закрывались и магазины. Например, ИКЕА – одна из крупнейших мировых торговых сетей по продаже мебели. В начале марта владельцы рассказали о приостановке деятельности внутри России. Хотя перед этим представители IKEA объясняли, что все магазины внутри России работают в штатном режиме.

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Что произошло с магазинами ИКЕА в марте 2022 года

Все магазины ИКЕА в России закрылись 4 марта 2022 года. Важно: перед этим вышло отдельное пояснение на официальном сайте: «Срок действия подарочных карт, карт возврата и скидочных ваучеров ИКЕА продлен на 6 месяцев». Отдельно сообщалось, что после 4 марта не будут работать студии и интернет-магазин. Все 26 магазинов ИКЕА в России считаются закрытыми.

ИКЕА остановила деятельность в России, но только до 31 мая 2022 года. Именно эту дату назвала сама торговая сеть в официальных аккаунтах. 16 марта вышел материал о работе ИКЕА в Новосибирске. Там один из сотрудников рассказывал, что официально магазин не работает из-за логистических трудностей. Пока все они переориентированы на внутренние задачи.

«Аргументы и Факты» писали со ссылкой на представителя ИКЕА, что это именно временная приостановка деятельности. Там же есть важные пояснения: работники ИКЕА по-прежнему получают зарплату и готовятся к возобновлению работы. В материале объясняется, что ИКЕА остановила деятельность в России в том числе и из-за общественного давления.

Перед временным закрытием ИКЕА в магазинах были очереди.

Keystone Press Agency/Global Look Press

Интересная ситуация складывается с конкурентами ИКЕА. «Леруа Мерлен» все это время остается в России и никуда не уходит. Сеть магазинов OBI закрылась по примеру ИКЕА, но позже один из представителей объявил о скором возобновлении работы. В тот же день вышло опровержение от компании: все магазины OBI в ближайшее время останутся закрытыми. Мы писали об этом тут.

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Какие факторы окружают возвращение ИКЕА в Россию

ИКЕА открыла отдельный раздел на официальном сайте, где отвечает на актуальные вопросы. Отменены сеансы планирования, недоступна услуга «Закажи и забери», остановлена работа кредитного отдела. Все оплаченные до 3 марта заказы ИКЕА обещала доставить даже в даты закрытия магазина. Сам официальный сайт ИКЕА по-прежнему работает без сбоев.

Каталог товаров ИКЕА можно посмотреть на сайте. Там указаны все цены на товары, но нельзя оформить заказ внутри России. Товары ИКЕА недоступны для продажи в официальных магазинах, поэтому возникают необычные истории. В марте 2022 года один из жителей Перми выставил на продажу акулу из ИКЕА за миллион рублей. Об этом писало агентство URA.Ru.

Такие объявления висят в местах закрытых магазинов ИКЕА.

dpa/Global Look Press

Цены на товары ИКЕА доступны по ссылке. Российский рынок остается для ИКЕА потенциально важным. В ноябре 2021 года компания подводила финансовые итоги. Тогда сообщалось о повышенном спросе на товары для дома. Продажи выросли на 31%, увеличилось количество пунктов выдачи ИКЕА. Теперь товары могли получить люди из городов, где нет магазинов.

23 марта прокуратура отправила предостережение для ИКЕА из-за возможного нарушения прав сотрудников. Оно коснулось и других сетей, приостановивших работу. Зато за время простоя у ИКЕА появился еще один конкурент. Генеральный директор Hoff Максим Гришаков объяснил: выручка магазинов выросла на 30% в городах, где ранее работали отделения ИКЕА.

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