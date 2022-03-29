Почему операторы отказываются от безлимитного интернета в России в 2022 году: какие есть проблемы, что будет дальше

Почему о безлимитном интернете в России все говорят сейчас

РБК первым рассказал о ситуации с письмом, которое Минцифры разослало мобильным операторам. Там указано с подтверждениями нескольких источников, что внутри есть строчки о возможном введении ограничений на безлимитные тарифы. Присутствует и такая фраза: «Исключить неограниченное потребление трафика».

Важно: это рекомендация. ТАСС пишет, что мобильные операторы с ней согласились. В материале есть комментарий МТС: «В текущих условиях это рациональное решение, которое позволит операторам иметь необходимый запас прочности даже при резком росте потребления мобильного интернета». Операторы боятся, что к лету может пострадать устойчивость сетей.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) подтверждает такие опасения. Еще за неделю до письма Минцифры у него состоялось совещание. Там обсуждались возможные меры поддержки. Об этом пишет «Коммерсантъ». Перебои со связью действительно могут начаться летом, хотя Минцифры с такими негативными выводами не соглашается.