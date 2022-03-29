Почему операторы отказываются от безлимитного интернета в России в 2022 году: какие есть проблемы, что будет дальше
Почему о безлимитном интернете в России все говорят сейчас
РБК первым рассказал о ситуации с письмом, которое Минцифры разослало мобильным операторам. Там указано с подтверждениями нескольких источников, что внутри есть строчки о возможном введении ограничений на безлимитные тарифы. Присутствует и такая фраза: «Исключить неограниченное потребление трафика».
Важно: это рекомендация. ТАСС пишет, что мобильные операторы с ней согласились. В материале есть комментарий МТС: «В текущих условиях это рациональное решение, которое позволит операторам иметь необходимый запас прочности даже при резком росте потребления мобильного интернета». Операторы боятся, что к лету может пострадать устойчивость сетей.
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) подтверждает такие опасения. Еще за неделю до письма Минцифры у него состоялось совещание. Там обсуждались возможные меры поддержки. Об этом пишет «Коммерсантъ». Перебои со связью действительно могут начаться летом, хотя Минцифры с такими негативными выводами не соглашается.
На сайте Минцифры есть несколько новостей по ситуации. В основной прописано подтверждение письма и такие строчки: «Мы принимаем меры для разумного потребления трафика при сохранении качества и доступности основных цифровых сервисов и услуг». Там же продолжается пояснение, что меры принимаются для исполнения президентского указа от 16 марта 2022 года.
Тогда был опубликован указ №121 «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации». По тексту расписана необходимость обеспечения бесперебойного функционирования различных объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры внутри России. Туда относятся объекты промышленности и связи.
Какие есть проблемы с поставками телекоммуникационного оборудования
В феврале казалось, что санкции вообще не повлияют на мобильных операторов. Такие прогнозы давали источники Forbes в структурах операторов, когда были введены санкции на поставку высокотехнологичного оборудования. Но письмо Минцифры вызвано неопределенностью в дальнейших поставках телекоммуникационного оборудования. Она идет не от первых санкций.
Мы подробно рассказывали об уходе различных компаний из России и закрытии различных магазинов. Возникли проблемы с оплатой (недоступны Visa и Mastercard) и с перелетами (закрыто воздушное пространство у стран ЕС). Некоторые компании ограничивают поставки телекоммуникационного оборудования – и прямо прописывают это в официальных заявлениях.
Так еще месяц назад поставки телекоммуникационного оборудования приостановил шведский производитель Ericsson. Позже по такому же принципу поступил Nokia. Операторы опровергали все источники Forbes и объясняли: санкции все-таки напрямую повлияли на поставки оборудования. Экономические сложности сказались на стоимости всех проектов.
Сами операторы пока справляются. Увеличивают стоимость отдельных тарифов, но предлагают за это дополнительные бонусы. В них входит и повышение объема трафика. Случается и такое: «Мегафон» добавляет скорость к мобильному интернету на тарифах с высокой стоимостью. Это делается для привлечения новых клиентов, но на ситуацию с безлимитом не влияет.
Что за ограничения по безлимитному интернету уже вводили операторы
Отказ от безлимитного интернета начался еще осенью 2021 года. Тогда о ситуации подробно рассказывал Forbes. Тогда из тарифных планов ведущих мобильных операторов стали исчезать варианты с безлимитным интернетом. При этом действующие абоненты с уже подключенными тарифами сохранили эту опцию. Forbes рассказывал со ссылкой на аналитиков ключевые вещи:
- У безлимитных тарифов нет выгоды для операторов;
- Спрос на них в последнее время снижался;
- Из-за безлимитных абонентов ухудшается качество сети;
- Около трети от всех абонентов подключали безлимитный интернет.
У безлимита на интернет всегда были плюсы и минусы. Плюсы связаны с пользователями: можно не задумываться о трафике, смотреть и скачивать любые видео. Минусы касаются операторов: из-за безлимита возрастает объем данных и нагрузка на сеть. Все это влияет и на доходы операторов – они опираются в потолок роста. Отсутствие безлимита вынуждает людей больше платить.
Безлимитный мобильный интернет появился в России в 2014 году. Тогда состоялось представление оператора Yota – от него и пошел популярный безлимит. К декабрю 2016-го возникли первые прогнозы о правильности отказа от безлимитного интернета для новых пользователей. Реальные действия снова начались с Yota, но позже безлимит возвращался.
Функция безлимитного интернета уже много лет была спорной в тарифах основных операторов. Некоторые временно убирали ее еще летом 2020 года. «Фонтанка» рассказывала, что МТС в то время повысил стоимость безлимитного интернета. При тарифе по той же цене предлагался тариф с 30 ГБ интернет-трафика. Tele2 уже тогда стал закрывать безлимит для новых пользователей.
В марте 2022 года операторы мобильной связи по-прежнему предоставляют пользователям различные тарифы. Почти везде отсутствует безлимитный интернет, но доступен выбор множества тарифов с различным количеством ГБ. В самом дорогом тарифе МТС (есть бонусы для старых пользователей) сейчас доступно 60 ГБ интернета. Он называется ULTRA и выглядит так:
«Билайн» предлагает несколько различных тарифов, где будет 50 ГБ интернета. Максимальный – вот:
Tele2 показывает такой тариф под первым номером:
«МегаФон» пока еще предлагает вариант с безлимитным использованием мессенджеров при любом балансе: