В каких странах заблокирован ютуб и за что

Почему и где именно сейчас заблокирован ютуб

🇮🇷 Иран. Ютуб в стране заблокирован еще с 2012-го. Тогда он попал под блокировку вместе с другими сервисами гугла. Причина: 14-минутный трейлер фильма о мусульманах, где в плохом свете выставлялся священный герой. Иран объяснил блокировку ютуба именно желанием людей и оскорблением их священных верований.

🇰🇵 Северная Корея. В 2016 году заблокирован вместе с популярными соцсетями. Associated Press тогда рассказывал, что причина – распространение лжепропаганды и материалов сексуального характера. Позже уже сам ютуб заблокировал государственный канал, где транслировались новости из Северной Кореи. Это стало частью санкций против страны.

🇨🇳 Китай. Доступ к видеохостингу был окончательно ограничен в материковом Китае с марта 2009 года. На блокировку повлияло видео, где китайская полиция якобы избивает тибетских монахов. Сейчас ролик недоступен. Зато ютуб в Китае по-прежнему работает в некоторых отелях. Еще к нему можно получить доступ в Гонконге, Макао и Шанхайской зоне свободной торговли.