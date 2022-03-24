В каких странах заблокирован ютуб и за что
Ютуб – главный видеохостинг мира. С 2006 года он принадлежит гуглу. Ежедневно на ютуб заходят около 122 миллионов активных пользователей, ежемесячно – 1,7 миллиарда уникальных посетителей. Он считается второй по популярности социальной платформой. Все это происходит с учетом официального запрета и блокировки ютуба в некоторых странах мира.
Почему и где именно сейчас заблокирован ютуб
🇮🇷 Иран. Ютуб в стране заблокирован еще с 2012-го. Тогда он попал под блокировку вместе с другими сервисами гугла. Причина: 14-минутный трейлер фильма о мусульманах, где в плохом свете выставлялся священный герой. Иран объяснил блокировку ютуба именно желанием людей и оскорблением их священных верований.
🇰🇵 Северная Корея. В 2016 году заблокирован вместе с популярными соцсетями. Associated Press тогда рассказывал, что причина – распространение лжепропаганды и материалов сексуального характера. Позже уже сам ютуб заблокировал государственный канал, где транслировались новости из Северной Кореи. Это стало частью санкций против страны.
🇨🇳 Китай. Доступ к видеохостингу был окончательно ограничен в материковом Китае с марта 2009 года. На блокировку повлияло видео, где китайская полиция якобы избивает тибетских монахов. Сейчас ролик недоступен. Зато ютуб в Китае по-прежнему работает в некоторых отелях. Еще к нему можно получить доступ в Гонконге, Макао и Шанхайской зоне свободной торговли.
🇹🇯 Таджикистан. Окончательный запрет – итог нескольких блокировок. Громкий бан произошел в 2013-м без официального объяснения, но СМИ назвали причиной видео с танцующим президентом. «Интерфакс» писал летом 2014-го, что ютуб в Таджикистане снова заблокирован. Сейчас к ютубу по-прежнему официально нет доступа, хотя видео из Таджикистана там появляются.
🇸🇸 Южный Судан. Первая блокировка случилась в 2010-м. Тогда причиной стали видеоролики, где показывалось мошенничество во время выборов. Окончательная блокировка – 2012 год. Тут объяснение похоже с Ираном: трейлер того же самого экстремистского фильма. Блокировкой занималась местная корпорация NTC.
🇹🇲 Туркменистан. Все заблокировано с 2009 года. Хотя взаимодействие правительства, обычных людей и самой платформы продолжается. Так на ютубе существуют государственные каналы. Правительство Туркменистана даже добивалось блокировки американского канала на ютубе. В 2020-м в стране запустился аналог ютуба от местных разработчиков – приложение Belet Video.
Где еще с ютубом возникали проблемы и были блокировки
Вот только некоторые примеры (их гораздо больше):
🇸🇾 Сирия сама блокировала ютуб, но позже попала под санкции США. По ним всем американским компаниям запрещается оказание услуг внутри страны. Поэтому видео на ютубе в Сирии воспроизводятся без рекламы. В 2018-м ютуб заблокировал несколько каналов сирийских государственных СМИ. Подозревалось, что через них правительство якобы получало доход.
🇵🇰 В Пакистане разбирательства с ютубом проходили по принципу временной блокировки. Управление телекоммуникаций Пакистана просило провайдеров ограничивать доступ к ютубу из-за отдельных роликов. Окончательный запрет продлился несколько лет, но из-за ошибки ютуб позже стал доступным. В 2016 году в стране запустилась локальная версия ютуба.
🇪🇷 Эритрея. Официально ютуб не работает в стране с 2011 года. Но у гугла есть разработка, которая показывает проблемы с доступом к сервисам. Эритрея в этом списке не указывается, хотя считается страной с жесткой цензурой. Mother Jones разбирался в ситуации и рассказывал со ссылкой на жителей Эритреи, что проблемы с ютубом возникают из-за слабого интернета.
🇩🇪 Случались конфликты с ютубом и у крупных европейских стран. Так Германия спорила с гуглом из-за музыкальных видео, которые размещались на ютубе без разрешения правообладателя. Германия блокировала множество отдельных видео – разбирательство продолжалось семь лет. Все разрешилось в 2016 году, когда страна договорилась о денежных отчислениях.
В некоторых странах ютуб сейчас остается частично заблокированным. Другой вариант: эти блокировки случаются регулярно. Например, так поступает Турция.