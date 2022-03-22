Что сейчас с ценами на бензин: в России не меняются, в США и Европе – растут
Цены на бензин увеличились по всему миру, но в России, несмотря на санкции и отказ Запада от ее нефти, стоимость пока не меняется.
Цены на бензин на Западе росли несколько месяцев – но взлетели за последний месяц
Рост начался еще в 2021 году, когда мир стал постепенно отказываться от жестких коронавирусных ограничений. В США экономика стала восстанавливаться, но нефтеперерабатывающие заводы, сократившие производство, не успели вернуться к доковидному периоду. Из-за этого цены на топливо стали расти.
С конца февраля рост стал еще активнее. В начале марта цены в США превысили 4 доллара за галлон – это худший показатель со времен мирового кризиса 2008 года.
В Европе ситуация аналогичная. Приведены цены за январь-2021, январь-2022 и середину марта-2022.
- Германия: 1,39€ – 1,73€ – 2,26€;
- Италия: 1,45€ – 1,73€ – 2,18€;
- Франция: 1,39€ – 1,68 – 2,08€;
- Австрия: 1,09€ – 1,41€ – 1,99€.
Мировая экономика сильно зависима от российской нефти. Россия занимает третье место по объемам добычи в мире после США и Саудовской Аравии, при этом почти половина экспорта в 2021 году (около 108 миллионов тонн) пришлась на Евросоюз.
После 24 февраля США полностью отказались от российской нефти и газа, Великобритания анонсировала отказ к концу 2022 года, Евросоюз запланировал снизить зависимость от российского топлива и газа на две трети к концу 2022 года.
Такое резкое исключение российского сырья из поставок привело к повышению цен. Теперь западные страны ищут альтернативные источники поставок – среди них Саудовская Аравия, Катар, Иран.
В России цены пока стабильные – из-за проблем с экспортом внутренний рынок переполнен
Цена бензина внутри России не связана напрямую со стоимостью нефти и складывается из установленных налогов. Поэтому таких изменений, как на Западе, в стране не происходит.
С конца февраля цена на АИ-95 в рознице не меняется – бензин стоит 52,89 рубля, АИ-92 стоит около 47,80 рубля. Цены на бензин не растут, хотя другие виды товаров, в том числе продукты, лекарства, электроника, дорожают.
Эксперты объясняют ситуацию с бензином проблемами в экспорте. Из-за логистических сложностей и ограничений в банковском секторе российская нефть и нефтепродукты остаются в стране. Это ведет к переполнению внутреннего рынка и сдерживанию роста цен.
В некоторых регионах на независимых АЗС бензин даже подешевел из-за снижения оптовых цен на бирже. В Приморье литр подешевел на 1-2 рубля, в Нижегородской области – на рубль, в Иркутской области – на 1,6 рубля. Тем не менее, утверждает РБК, снижение цен не носит массовый характер.
Эксперты пока не прогнозируют существенный рост цен на бензин. Они допускают, что они могут остаться стабильными или возрасти, но вряд ли существенно снизиться. Многое будет зависеть от решений правительства, в частности, в области демпфинга. Если коротко: это механизм, который за счет бюджета позволяет сдерживать рост цен на бензин. Госдума уже анонсировала, что до конца марта скорректирует его с учетом новой ситуации и «посмотрит», какие еще меры можно принять для стабилизации цен.
Одной из основных предпосылок для возможного роста цен остается повышение ставки Центробанка. В феврале ее повысили сразу в два раза – до 20%. Это означает, что проценты по кредитам для коммерческих структур тоже вырастут. В том числе для независимых АЗС, которые закупают топливо на кредитные средства. Чтобы покрыть кредиты, им придется повысить стоимость топлива.