Что сейчас с ценами на бензин: в России не меняются, в США и Европе – растут

Цены на бензин увеличились по всему миру, но в России, несмотря на санкции и отказ Запада от ее нефти, стоимость пока не меняется.

Цены на бензин на Западе росли несколько месяцев – но взлетели за последний месяц

Рост начался еще в 2021 году, когда мир стал постепенно отказываться от жестких коронавирусных ограничений. В США экономика стала восстанавливаться, но нефтеперерабатывающие заводы, сократившие производство, не успели вернуться к доковидному периоду. Из-за этого цены на топливо стали расти.

С конца февраля рост стал еще активнее. В начале марта цены в США превысили 4 доллара за галлон – это худший показатель со времен мирового кризиса 2008 года.