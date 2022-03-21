Что такое Chitir Chiken – новый фастфуд из Турции в России: что в меню, чем уникален, в каких странах уже есть

Что известно об открытии Chitir Chicken в России

Пока не ясно, когда это случится и случится ли вообще. Глава Союза торговых центров Булат Шакиров сказал:

«Владельцы бренда Chitir Chicken уже на следующей неделе, во вторник (22 марта), приезжают в Москву для проведения переговоров. Наша задача, как Союза торговых центров, им помочь с выбором площадок. На подготовку одного помещения к открытию они отводят порядка пяти-шести недель. Поэтому если в течение месяца мы выйдем на договор аренды, то первые рестораны могут открыться где-то в конце мае».

ТАСС пишет, что пока что в планах Chitir Chiken открытие 5-10 точек в Москве и городах-миллионниках. Но компания также стоит и долгосрочные планы, основанные на 500-600 ресторанах по всей России. Примерный объем инвестиций составит 100 тысяч долларов. Санкции никак не повлияют на перевозку оборудования, поскольку с Турцией у России все хорошо в плане грузоперевозок.

Кто управляет Chitir Chiken

Формально ресторан и франшиза принадлежит турецкой компании MAKFRY. Она появилась в 1996-м в английском Лестерше и за 14 лет открыла филиалы в 17 городах Англии. Лишь в 2010 году компания переехала в Турции.

Chitir Chiken – часть большого концерна MAKFRY GROUP. Одна его часть специализируется на производстве бытовой техники и продуктов для готовки (соусы, мясо, приправы, соусы для маринования). Другая – ресторан Chitir Chiken. Головной офис компании находится в Измире. Сейчас глава ресторана – Асадуллах Ильас.