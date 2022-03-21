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мир
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#мир

Что такое Chitir Chiken – новый фастфуд из Турции в России: что в меню, чем уникален, в каких странах уже есть

2 часа назад

9 марта – McDonald’s приостановил работу в России.

9 марта – KFC объявил о закрытии 70 ресторанов на территории РФ.

11 марта – Burger King сообщил о приостановке поддержки российской франшизы.

Куда идти любителям фастфуда в России? Кажется, скоро будет один вариант – турецкий ресторан Chitir Chicken.

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Что известно об открытии Chitir Chicken в России

Пока не ясно, когда это случится и случится ли вообще. Глава Союза торговых центров Булат Шакиров сказал:

«Владельцы бренда Chitir Chicken уже на следующей неделе, во вторник (22 марта), приезжают в Москву для проведения переговоров. Наша задача, как Союза торговых центров, им помочь с выбором площадок. На подготовку одного помещения к открытию они отводят порядка пяти-шести недель. Поэтому если в течение месяца мы выйдем на договор аренды, то первые рестораны могут открыться где-то в конце мае».

ТАСС пишет, что пока что в планах Chitir Chiken открытие 5-10 точек в Москве и городах-миллионниках. Но компания также стоит и долгосрочные планы, основанные на 500-600 ресторанах по всей России. Примерный объем инвестиций составит 100 тысяч долларов. Санкции никак не повлияют на перевозку оборудования, поскольку с Турцией у России все хорошо в плане грузоперевозок.

Кто управляет Chitir Chiken

Формально ресторан и франшиза принадлежит турецкой компании MAKFRY. Она появилась в 1996-м в английском Лестерше и за 14 лет открыла филиалы в 17 городах Англии. Лишь в 2010 году компания переехала в Турции.

Chitir Chiken – часть большого концерна MAKFRY GROUP. Одна его часть специализируется на производстве бытовой техники и продуктов для готовки (соусы, мясо, приправы, соусы для маринования). Другая – ресторан Chitir Chiken. Головной офис компании находится в Измире. Сейчас глава ресторана – Асадуллах Ильас.

Где есть рестораны Chitir Chiken

На официальном сайте компании сказано: рестораны компании находятся в 70 странах мира. Вот графика, показывающая их местоположение:

Официальный сайт Chitir Chiken

На открытия ресторана в Германии компания говорила, что хотела бы открыть как можно больше представительств в Европе.

Как выглядит меню Chitir Chiken

Chitir Chiken – классический фастфуд, специализирующийся главным образом на блюдах с курицей.

Так выглядит ассортимент бургеров (есть не только с курицей, но и с говядиной).

Официальный сайт Chitir Chiken

Так выглядит раздел меню с закусками из курицы и картошки.

Официальный сайт Chitir Chiken

Есть и нетипичный раздел для русского фастфуда – с кебабом. Тут четыре вида (по два с курицей и говядиной).

Официальный сайт Chitir Chiken

Что еще выделено отдельно на официальном сайте Chitir Chiken:

  • Другие закуски – блюда из лука и сыра.
  • Завтраки – горячий напиток с тремя видами бургеров, главной фишкой которых – яйцо.
  • Три вида салатов.
  • Десерты: чизкейки, тирамису, брауни, другие тортики, мороженое.
  • Смузи (семь видов).

Сколько стоит еда в Chitir Chiken

На официальном сайте нет информации об этом. Поэтому мы проверили цены на Uber Eats, выбрав в качестве местоположения Измир. Такие цены:

  • Бургеры – от 4 до 6,8 лиры (35-60 рублей).
  • Салаты – 6,25-9,9 лиры (55-87 рублей).
  • Комбо – максимальная цена составляет 42,5 лиры (376 рублей).

Вряд ли такие цены сохранятся в России, если ресторан приедет на ее территорию.

Как выглядят рестораны Chitir Chiken

Несколько кадров:

инстаграм Chitir Chiken

инстаграм Chitir Chiken

инстаграм Chitir Chiken

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