Что такое Chitir Chiken – новый фастфуд из Турции в России: что в меню, чем уникален, в каких странах уже есть
9 марта – McDonald’s приостановил работу в России.
9 марта – KFC объявил о закрытии 70 ресторанов на территории РФ.
11 марта – Burger King сообщил о приостановке поддержки российской франшизы.
Куда идти любителям фастфуда в России? Кажется, скоро будет один вариант – турецкий ресторан Chitir Chicken.
Что известно об открытии Chitir Chicken в России
Пока не ясно, когда это случится и случится ли вообще. Глава Союза торговых центров Булат Шакиров сказал:
«Владельцы бренда Chitir Chicken уже на следующей неделе, во вторник (22 марта), приезжают в Москву для проведения переговоров. Наша задача, как Союза торговых центров, им помочь с выбором площадок. На подготовку одного помещения к открытию они отводят порядка пяти-шести недель. Поэтому если в течение месяца мы выйдем на договор аренды, то первые рестораны могут открыться где-то в конце мае».
ТАСС пишет, что пока что в планах Chitir Chiken открытие 5-10 точек в Москве и городах-миллионниках. Но компания также стоит и долгосрочные планы, основанные на 500-600 ресторанах по всей России. Примерный объем инвестиций составит 100 тысяч долларов. Санкции никак не повлияют на перевозку оборудования, поскольку с Турцией у России все хорошо в плане грузоперевозок.
Кто управляет Chitir Chiken
Формально ресторан и франшиза принадлежит турецкой компании MAKFRY. Она появилась в 1996-м в английском Лестерше и за 14 лет открыла филиалы в 17 городах Англии. Лишь в 2010 году компания переехала в Турции.
Chitir Chiken – часть большого концерна MAKFRY GROUP. Одна его часть специализируется на производстве бытовой техники и продуктов для готовки (соусы, мясо, приправы, соусы для маринования). Другая – ресторан Chitir Chiken. Головной офис компании находится в Измире. Сейчас глава ресторана – Асадуллах Ильас.
Где есть рестораны Chitir Chiken
На официальном сайте компании сказано: рестораны компании находятся в 70 странах мира. Вот графика, показывающая их местоположение:
На открытия ресторана в Германии компания говорила, что хотела бы открыть как можно больше представительств в Европе.
Как выглядит меню Chitir Chiken
Chitir Chiken – классический фастфуд, специализирующийся главным образом на блюдах с курицей.
Так выглядит ассортимент бургеров (есть не только с курицей, но и с говядиной).
Так выглядит раздел меню с закусками из курицы и картошки.
Есть и нетипичный раздел для русского фастфуда – с кебабом. Тут четыре вида (по два с курицей и говядиной).
Что еще выделено отдельно на официальном сайте Chitir Chiken:
- Другие закуски – блюда из лука и сыра.
- Завтраки – горячий напиток с тремя видами бургеров, главной фишкой которых – яйцо.
- Три вида салатов.
- Десерты: чизкейки, тирамису, брауни, другие тортики, мороженое.
- Смузи (семь видов).
Сколько стоит еда в Chitir Chiken
На официальном сайте нет информации об этом. Поэтому мы проверили цены на Uber Eats, выбрав в качестве местоположения Измир. Такие цены:
- Бургеры – от 4 до 6,8 лиры (35-60 рублей).
- Салаты – 6,25-9,9 лиры (55-87 рублей).
- Комбо – максимальная цена составляет 42,5 лиры (376 рублей).
Вряд ли такие цены сохранятся в России, если ресторан приедет на ее территорию.
Как выглядят рестораны Chitir Chiken
Несколько кадров: